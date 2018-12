Maquiagem e penteados simples e brilhantes para festas de Fim de Ano

Confraternizações, amigos-secretos e encontros de família. Tudo é motivo para uma boa produção com maquiagens frescas, cheias de glow e penteados menos elaborados. Eles vão combinar mais com a sua pele leve e iluminada.

Para criar visuais inéditos neste fim de ano, a maquiadora e consultora de imagem Chloé Gaya e o diretor artístico Maurício Pina, da rede Jacques Janine, ensinam a reproduzir tendências que valorizam ainda mais a beleza brasileira.

Natural

Pele bonita e radiante nunca sai de moda. No entanto, nesta estação, ela está mais destacada do que nunca. Por isso, a especialista alerta: esqueça a base de alta cobertura. "O look que se vê nas passarelas atualmente não tem quase nenhuma maquiagem. O segredo está na hidratação e na iluminação", afirma Chloé.

No estilo mais clássico e moderno é importante utilizar um bom hidratante e aplicar uma camada de iluminador líquido em toda a face. Outra forte tendência dessa produção é o batom sem contorno definido. Para conseguir esse efeito, Chloé recomenda usar o produto no centro dos lábios e esfumá-lo com os próprios dedos até atingir as laterais.

No quesito cabelo, o long bob permanece no topo da lista de preferência. Uma dica para compor esse penteado de uma maneira mais natural, segundo Maurício, basta fazer ondas com os fios de forma desconstruída. "Para isto, utilize um mousse e faça "rolinhos" com o cabelo e deixe por alguns minutos. Ao soltar, penteie com os dedos", destaca o profissional.

Cores sólidas são ideais para baladas. O rabo de cavalo alto, coberto com lenço azul complementa o look escolhido por Fabia Ferreira Foto: Long Way Fotografia

As cores sólidas são ideais para as meninas mais modernas ou para uma noite na balada. "Cores como azul turquesa, verde, laranja e outros tons vibrantes têm aparecido em diferentes formas na maquiagem", revela Chloé Gaya. Para esse visual, ela fez um delineado largo, que percorre por quase toda a pálpebra.

Para compor a maquiagem, o cabelo foi preparado com mousse e, posteriormente, preso com rabo de cavalo alto que é coberto com um lenço azul. Na finalização, o cabeleireiro torceu e prendeu os fios na metade do comprimento, deixando a parte superior com maior volume e pontas soltas.

Mais em alta do que nunca, o gloss metálico foi desmistificado e promete aparecer em diversas produções nessa época do ano. Já o olho foi primeiramente esfumado com sombras metálicas nos tons cobre e vinho, e, em seguida, foram aplicados três tipos de glitter, o que deu mais textura e brilho à pálpebra. A linha d'água foi marcada por traço na cor roxa.

Radiância

Quem prefere o efeito sereia, a pálpebra ganha cobertura de glitter prata e verde claro, além de pequenos adesivos brilhantes em forma de estrela, que saem do entorno dos olhos para as laterais do rosto.

No look sereia de Bianca Airas, o glitter e os adesivos em forma de estrela realçam as laterais dos olhos. As tranças são finalizadas com conchas Foto: LongWay Fotografia

No cabelo, com acabamento "podrinho", o spray texturizador é o maior aliado. "Após o babyliss, aplicamos o spray e amassamos os fios com as mãos", complementa Maurício Pina. As tranças desconstruídas feitas nas laterais foram presas na parte de trás e finalizadas com conchas.

Produção

Básico, porém, extremamente charmoso, o delineado duplo faz toda diferença na produção. “Essa linha mais simples equilibra os looks de fim de ano, que geralmente são cheios de brilho e paetê”, destaca a maquiadora. Além de prática, a make pode ser realizada em casa de maneira rápida. Depois de fazer o tradicional gatinho, basta desenhar um segundo traço, iniciado na linha debaixo do olho.

O delineado duplo faz toda diferença na produção. No cabelo pode ser foi feita uma delicada tiara, com os próprios fios. Foto: LongWay Fotografia

No cabelo foi feita uma delicada tiara, com os próprios fios. “Pegue uma mecha do lado direito da cabeça, torça-a e leve-a até a outra extremidade, prendendo com grampos”, explica Maurício Pina. O tamanho da faixa, depende do gosto de cada um.