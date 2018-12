Luiz Gonzaga é inspiração para coleção de nordestino; veja itens

O despertar de Paulo Vanderley, 38 anos, pela valorização dos costumes de seu povo começou na infância. Em 1989, na cidade de Exu, Pernambuco, o paraibano de Piancó, de apenas 9 anos, filmou o cortejo de sepultamento do seu ídolo Luiz Gonzaga, ou o Rei do Baião que, se estivesse vivo, completaria 106 anos na próxima quinta-feira, dia 13.

Luiz Gonzaga feito por Frankley, artesão de Ubajara. "A peça tem 12 anos e já rodou o Brasil inteiro em exposições". Foto: Thiago Gadelha

A partir dessa época, Paulo passou a colecionar tudo relacionado à cultura nordestina, especialmente sobre a trajetória de Gonzaga e seus seguidores, a exemplo de Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinhos ou algo referente ao tema.

O apartamento no qual Paulo mora com a mulher, Susana Batista, 39, os filhos Ana Paula, 18, e Paulo Marconi, 13, é um acervo de objetos confeccionados em couro, madeira, barro, xilogravura e pinturas. Sem falar das coleções de chapéus, livros, cordéis, poemas e discos dos ícones nordestinos.

Os chapéus, alguns são presentes, outros comprados dos mestres do couro: Aprígio e Romildo. "Eles fizeram diversas peças para Gonzaga" Foto: Thiago Gadelha

A porta de entrada do seu apartamento é de madeira e dividida em duas partes, uma referência às casas do sertão. "A produção é de Nilton Madeira, de Nova Olinda, encomendada pelo amigo Espedito Seleiro". A sala é o ambiente mais explorado da casa.

"Aqui recebemos os amigos, vemos fotos, vídeos, tocamos, ouvimos música, debatemos e escolhemos repertórios. O tempo passa e ninguém percebe"

Os compactos e LPs do Rei do Baião, Dominguinhos e outros das décadas de 1940, 50, 60 são selecionados em ordem cronológica Foto: Thiago Gadelha

Estampa a parede da sala de Paulo a foto do sanfoneiro Dominguinhos no seu último São João, ocorrido no dia 23 de junho de 2012, em Sátiro Dias, na Bahia. A produção é da filha Ana Paula, à época com apenas 12 anos.