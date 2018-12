Lúcia Menezes retorna ao Ceará em única apresentação no Cineteatro São Luiz

O momento é de comemorar as três décadas de carreira. Tempo para visitar canções tão únicas na trajetória artística. Hoje, às 19h, no Cineteatro São Luiz, Lúcia Menezes apresenta novo show em Fortaleza. Divide com o público histórias dos palcos e a incessante paixão pela música.

Após um giro nos Estados Unidos, onde a cearense encantou metrópoles como Los Angeles, San Diego e Santa Barbara, a noite de retorno ao Ceará possui sabor incomparável. Na companhia de Mimi Rocha (direção musical e guitarra), Hoto Junior (percussão) e Nonato Lima (sanfona), a cantora promete um show focado em sucessos nacionais de diferentes épocas. "São trabalhos presentes nos meus discos, entre outras duas ou três músicas que cantamos por muitos anos. Trata de um repertório com direção de Mimi Rocha. É um espetáculo intimista", descreve.

Escolhas

Lançado em 2017, o álbum "Lúcia" chegou ao mercado pela Biscoito Fino com participações especiais de Chico Buarque (em "Desencontro") e Miúcha (em "Sonho de Marinheiro"). Outras surpresas são "Enquanto Engomo a Calça", de Ednardo, e "A Fia de Chico Brito", de Chico Anysio (1931-2012).

Outra pérola é "Bem te viu", escrita por Jorge Mautner e Nelson Jacobina. O próprio Maltner fez questão de dividir a alegria de ouvir a composição interpretada por Lúcia. "Ecoam em sua voz músicas de todos os tempos; seu cantar é de exuberância, dadivosidade e de profundo amor e dedicação aos mistérios do Brasil, que Lúcia, ao cantá-los, vai se desvelando e criando novos mistérios", asseverou o multiartista.

Lucinha, como também é carinhosamente chamada, revela-se uma colecionadora. "Quando acho algo interessante, ela já passa para os ensaios e repertório. Tenho mais de 3 mil canções", descreve. Uma alternativa é regravar grandes sucessos de outrora, porém esquecidas no atual mercado. Uma dessas, detalha, é "Mudando de Conversa", imortalizada na voz de Dóris Monteiro. "Mudando de conversa onde foi que ficou, aquela velha amizade, aquele papo furado, todo fim de noite num bar do Leblon", cantarola ao telefone.

Sobre a recente passagem por terras norte-americanas, a lembrança é de total carinho. Fui muito bem recebida. São completamente apaixonados pela música nordestina. Não deixo de falar do Ceará. Posso cantar em todo canto, mas é o Ceará que me encanta", descreve otimista Lúcia Menezes.

Show de Lúcia Menezes

Hoje, 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$ 20 (inteira)