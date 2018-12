Lojas e feiras reúnem marcas locais que são opção para presentes de Natal mais consciente

Então é Natal! E, antes de perguntar o que você fez, vale questionar de que forma pretende presentear seus entes queridos. Seja para um amigo-secreto ou aquele pacote debaixo da árvore, a lembrança escolhida pode carregar ainda muitos outros significados além do espírito natalino.

Na hora de bancar o Papai Noel, a escolha pode seguir a linha do consumo consciente e optar por produtos assinados por designers e criadores do Ceará. Antes de decidir por gigantes magazines, mega-marcas e lojas de "fast fashion" (produção de moda que prioriza a fabricação em massa), a dica é visitar lojas e feiras que investem em criativos da terrinha. Isso faz com que o valor investido seja causador de um impacto social igual ou até maior do que o sorriso de quem receberá o agrado.

Ao escolher pagar por algo criado por um produtor pequeno e local, exalta-se a forma de produção, com mais consciência de quem e onde foi feita cada peça, e ainda valoriza a diversidade e a riqueza de nossas tradições. O conceito de slow fashion (moda mais lenta) contempla essa ideia de priorizar o local em relação ao global em um sistema produtivo que diminui a intermediação entre produtor e consumidor.

A Pop Up Store da Objeto Comum reúne designers de moda e decoração A Elabore reúne marcas locais em pequenos boxes dos mais diferentes tipos Bolsas Catarina Mina na Pop Up Store da Objeto Comum A loja Ahazando reúne peças de roupa da marca além de outras marcas de acessórios e sapatos cearenses Sandália Fridissima na Ahazando Loja de moda praia na Casa da Vila Casa da Vila A recém-inaugurada Rima Rica tem peças de roupa de criação própria Galeria de artistas locais na loja Rima Rica Objetos de decoração de designers cearenses na Pop Up Store Objeto Comum A Quinta'll é uma loja cooperativa Ahazando Pop Up Store Objeto Comum

Onde encontrar

Em Fortaleza, feiras gratuitas que reúnem diversos pequenos criativos, além de lojas colaborativas ou que atuam em cooperação, são opções para quem deseja presentear com consciência.

Sendo assim, é provável que na hora da busca e escolha do presente, por sorte, você converse diretamente com quem o criou, desenhou e projetou. Saberá ainda quem colocou a mão na massa para cada produto nascer e entenderá os significados que envolvem cada um de seus elementos.

Quantas vezes você se questionou de onde vem o produto que está comprando? O "slow fashion" sugere pensar em toda a cadeia produtiva. Investindo de forma consciente, a compra contribuirá em estimular saberes de artesãs, estudantes ou outros talentos já profissionais. Além disso, com a relação mais direta, é possível garantir um produto com mais qualidade, feito para durar além de contemplar a conexão com o meio ambiente.

Entre as feiras que acontecerão neste fim de ano, estão a Auê, Babado Coletivo, La Grue e Chafurdim, que reúnem marcas alternativas locais bem como a Feirart, que valoriza o "feito à mão" no Ceará com entidades artesanais e grupos produtivos de vários municípios do Estado. Lojas colaborativas como a Elabore ou temporárias, a exemplo da Pop Up Store Objeto Comum, agrupam designers do Ceará que oferecem produtos manuais ou com pequena produção local.

Já lojas como Ahazando, Rima Rica, Casa da Vila e Quint'All trabalham com marcas que enaltecem a criatividade cearense. Então, que histórias sua árvore florescerá neste ano?

Serviço

LOJAS

Pop Up Objeto Comum

Jardins Open Mall (Av. Des. Moreira, 1011, Aldeota) (99940.9400)

Elabore

Rua Marcos Macêdo, 655, Aldeota e Av. Washington Soares, 1370, Edson Queiroz. (3013.5733)

Ahazando

Av. Monsenhor Tabosa, 1171, Meireles (3182.9102)

Rima Rica

Rua Carlos Vasconcelos, 692, Meireles (3181.6125)

Casa Bendita

Av. Rui Barbosa, 888 - Meireles (3093.7661)

Casa da Vila

Rua Torquato de Aguiar, 50 - casa 6, Meireles (98158.4041)

Quint'All

Av. Desembargador Moreira, 1800, Dionisio Torres (99791.3646)

Revival

Av. Monsenhor Tabosa, 628 - Térreo. (3219.8585)

FEIRAS

Auê Feira Criativa

Dias 8 e 9 de dezembro, das 16h às 22h, na Praça das Flores (Av. Des. Moreira, S/N, Aldeota)

Feirart

Termina hoje, 8, de 17h às 22h, na Praça Luiza Távora (Av. Santos Dumont, 1589, Aldeota)

Babado Coletivo

Dias 20 a 22 de dezembro, na Praça Luiza Távora (Av. Santos Dumont, 1589, Aldeota)

La Grue Feira Alternativa

Dia 9 de dezembro, das 15h às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema)

Chafurdim - Feira de usados

Dia 15 de dezembro, às 16h, na Av. Monsenhor Tabosa, 628, Centro

Love Design

Dia 9 de dezembro, às 16h, no Hotel Gran Marquise (Av. Beira Mar, 3980)