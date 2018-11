Livro "O Outro Nordeste", de Djacir Menezes, ganha terceira edição

Personagem de incontornável grandeza na história do Ceará, Djacir Menezes (1907-1996) é alguém cujo trabalho e ressonância podem ser encarados sob diferentes ângulos. De expediente plural, exerceu as atividades de jurista, sociólogo, professor, economista e filósofo, primando por uma formação intelectual atenta e em constante trânsito com o entorno. Habilidade que, não sem motivo, o catapultou ao posto de uma das principais referências no que toca ao registro sócio-histórico de nossa terra.

Muitas das informações e detalhes que reuniu em estudos integram o livro "O Outro Nordeste", cuja primeira edição foi publicada pelo cearense em 1937 pela Livraria José Olympio Editora, no Rio de Janeiro, compondo a coleção "Documentos Brasileiros". O exemplar aparece com o número 5, na sequência de "Nordeste", assinada por Gilberto Freyre (1900-1987), e configura-se como um ensaio sobre a evolução social e política da região conhecida pela Civilização do Couro, focando nas implicações históricas nos problemas gerais da província.

"É uma obra que representa uma rica contribuição para o entendimento do Brasil a partir de uma região cuja formação se fez mediante lenta e tumultuada penetração pelos caminhos da conquista territorial", sublinha Paulo Elpídio de Menezes Neto, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Ceará (UFC) e integrante do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. É ele que assina textos e a organização geral da terceira edição da obra, com lançamento agendado para esta terça-feira, dia 20, às 19h, na sede do Instituto do Ceará, entidade à frente do projeto, em parceria com a Fundação Waldemar Alcântara.

O momento não poderia ser mais celebrativo: neste ano, completam-se 80 anos do lançamento da primeira edição do livro. A nova versão reflete essa efeméride ao vir totalmente repaginada, com textos que põem em evidência o perfil intelectual de Djacir; as relações de poder na região brasileira das fazendas de criação de gado; análise de "Nordeste", de Gilberto Freyre, e as dessemelhanças que marcam a região úmida do autor e o "outro" Nordeste, de Menezes; e, finalmente, as diferenças que contrapõem o território regional da cana-de-açúcar e escravocrata, da casa grande, da senzala e do engenho.

O novo exemplar é resultado de um trabalho de revisão de texto, correção de faltas acumuladas nas duas edições anteriores e revisão ortográfica, circunstâncias que justificam a atribuição de edição definitiva. Nela, também se resguarda a integridade do texto original, salvo anotações acrescidas pelo próprio autor (inéditas), e registro bibliográfico atualizado.

Relevo

Além de Paulo Elpídio, outros estudiosos se debruçaram sobre o livro. Filomeno Moraes, professor da Uece, Unifor e membro do Instituto do Ceará; e José Estevão Arcanjo, da UFC, dividem a tarefa com Antônio Paim, escritor, filósofo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), autor do prefácio da obra.

Da parte do organizador do trabalho, vale destacar que o volume chega em momento oportuno, levando em consideração o fato de estarem esgotadas as edições anteriores e suscitar necessárias reflexões.

"As mudanças ocorridas ao longo de tantos anos, embora tenha projetado ares de modernidade e de mudanças sociais e políticas sobre o Nordeste, não apagaram os traços de sua origem distante, na sobrevivência de relações de poder, dos laços de lealdade e proteção que sobrevivem nas modernas oligarquias urbanas, tão modernas e tão oligárquicas", avalia Menezes.

Segundo ele, "o desafio maior consistiu precisamente na 'limpeza' dos textos anteriores, nos quais se acumularam imprecisões e falhas de composição e revisão. Mencione-se, ainda, citações numerosas em inglês, francês e alemão, carecidas, pelos motivos apontados, de revisão mais cuidadosa".

É, portanto, com justificado cuidado que "O Outro Nordeste" se renova para estabelecer contato com as gerações de pesquisadores do Ceará. Um compêndio de olhares sobre o nosso solo que, como menciona Paulo Elpídio, "guarda indeléveis os traços das origens do Brasil e de sua fundação como nação, país e povo".

Serviço

Lançamento da terceira edição do livro " O Outro Nordeste", de Djacir Menezes

Nesta terça-feira (20), às 19h, no Instituto do Ceará (Rua barão do Rio Branco, 1594, Centro). Contato: (85) 3021-7559