Jovens contam experiências em viagens participando de projetos sociais

A vontade de conhecer o novo pode ser uma força bastante motivadora. No caso de Luana Leite, Daniel Coimbra e Wallace Freitas, por motivos diferentes, o anseio pela novidade levou a algo ainda maior: ajudar quem precisa.

Sem levar em consideração o tipo de necessidade ao qual se dispuseram a auxiliar, as experiências que viveram foram capazes de transformar, mesmo que minimamente, a rotina de outras pessoas. Manizales, na Colômbia, Beira, em Moçambique, e Roma, na Itália, foram os locais para onde os três viajaram, respectivamente, com missões diferentes, porém com o foco no próximo.

Para arriscar

"Não há nada mais incrível", define Luana, logo de cara, ao falar sobre a oportunidade de sair da zona de conforto. Após a formatura em publicidade e o fim do estágio, em 2015, a jovem decidiu realizar o sonho antigo do intercâmbio. "Comecei então a pesquisar e me deparei com esse tipo de voluntariado, que eu não conhecia, mas que me pareceu muito interessante", explica. A decisão não seria uma completa novidade, afinal de contas ela já havia trabalhado com ações pontuais em Fortaleza, participando de visitas a abrigos, acolhimento no dia das crianças e outros.

Luana Leite foi para Manizales, na Colômbia, após se formar em Publicidade. Ela conta que agora deseja realizar ações mais locais Foto: arquivo pessoal

Uma vez dentro da Colômbia, se dedicou a realizar os trabalhos do projeto em Manizales, cidade com cerca de 400 mil habitantes no centro ocidental do território colombiano.

"Não era uma cidade turística, praiana, como são as cidades conhecidas na Colômbia, mas, por motivos que nem eu mesma sei explicar, sabia que ia adorar aquele lugar", explica Luana.

Foram cerca de oito semanas em contato direto com crianças e idosos, falando sobre o Brasil e ajudando nas atividades sociais.

Com o processo feito por uma agência especializada na modalidade, Luana se hospedou na casa de uma família local, o que ainda proporcionou um contato direto com os moradores.

Através da profissão

Para o nutricionista Daniel, o consultório foi espaço para abrir os olhos para outras realidades. "A ideia surgiu através de uma paciente minha que tinha ido à África e disse que eu, como profissional de nutrição, iria ajudar muito. Logo depois desse momento já entrei em contato com a ONG para agilizar tudo o que precisava", conta.

A primeira viagem feita por ele aconteceu há três anos para Moçambique, local para o qual retornaria em novembro de 2018. "O objetivo dessa viagem também foi realizar atendimentos no continente africano e amparar crianças e adultos com todos os tipos de doenças, principalmente aquelas que afetam de forma grave o estado nutricional, como a desnutrição, algo muito comum por lá".

Ao mesmo tempo em que se dispôs a ser a personificação de uma ajuda, o nutricionista comenta que o retorno foi algo ainda mais bonito: aprendizado e novas metas. Afeiçoado ao lugar, ele explica que pretende manter as ações realizadas. "Sem dúvidas, pretendo voltar a África e construir um centro nutricional com intuito de realizar atendimentos às crianças desnutridas. Outra coisa que também tenho em mente é de, em 2019, realizar alguma missão pela Cruz Vermelha no interior do Ceará", reitera.

Desejo do coração

Enquanto isso, Wallace embarcou para uma atividade um tanto quanto diferente. A igreja, como frequentador assíduo desde a infância, o levou ao caminho das missões religiosas. O contato com a Comunidade Shalom despertou o interesse para viajar em busca de disseminar os ensinamentos católicos.

"Eu fui passando por algumas experiências no decorrer desse caminho na igreja que foram reforçando esse desejo. Conheci algumas missões dentro da comunidade, como os congressos de jovens que passam por algumas cidades. Mas um dos fatores decisivos para mim foi o aniversário de 35 anos do Shalom, realizado em Roma", contou.

Atualmente, o jovem Wallace Freitas continua em missão religiosa pela Comunidade Católica Shalom, na cidade de Roma, na Itália Foto: arquivo pessoal

E foi justamente para esta cidade que escolheu se encaminhar. Depois de passar um período na Amazônia, Wallace partiu para temporada em solo italiano. Hoje, o publicitário trabalha junto com a comunidade local mostrando a religiosidade através das imagens, já que também trabalha como fotógrafo.

Aprendizado

O que parece ser via de regra entre os três é a bagagem adquirida, além da sensação de ter se conectado com o outro e consigo mesmo. Luana, Daniel e Wallace não abrem mão de ressaltar o caráter transformador do que viveram.

"Você consegue ter um olhar mais empático e passa a realmente enxergar as outras pessoas", diz Luana.

De Moçambique, Daniel gosta de enfatizar como ser grato pela vida. "Importante a gradecer por coisas e cuidados básicos como a água que bebe, a cama que dorme, o café da manhã".

Já Wallace, acredita no poder da fé. "A cada dia eu aprendo algo novo. Por aqui eu tenho esse contato profundo com Deus e com as pessoas", afirma.

Segundo eles, a certeza do acolhimento ao outro e de poder contribuir, de fato, com um mundo melhor, é algo enorme de mensurar.