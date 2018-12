Jonas Esticado lança clipe com Felipe Araújo; veja bastidores

Prestes a cumprir extensa agenda de shows no mês de férias, o cantor Jonas Esticado lançou, ontem (7), o clipe da música "Saudade boa", que já faz parte do seu novo EP "Recuse Imitações", com participação de Felipe Araújo, consagrado um dos maiores artistas do sertanejo.



Confira os bastidores da gravação:

O roteiro é baseado em recordações de saudade de um casal apaixonado, com direção de André Caverna e Yury Paredão e produção de Blener Maycom. A exibição do clipe teve a exibição com exclusividade no YouTube, canal oficial do artista e também já está disponível em todas as plataformas digitais como Deezer e Spotify.

DVD

Jonas Esticado está montando o segundo DVD da carreira. Desta vez, o local escolhido para receber as gravações foi a terra do sertanejo. Na semana passada, o forrozeiro passou pela capital cearense, onde participou de audições com vários compositores da Jujuba Editora.

Ao todo, o cantor escutou mais de 500 composições de letristas locais para compor um novo repertório.

Em outubro, Jonas Esticado passou algumas semanas na capital de Goiás realizando acompanhamento técnico de fonoaudiólogo e também finalizando o repertório do DVD. A nova produção levará o selo da gravadora Som Livre.

A primeira produção audiovisual de Jonas foi gravada em Maceió (AL). Hits como "Corona" e "Com Amor Não Se Brinca", com participação especial do cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus, fizeram parte do repertório do cantor cearense.