Jogos de tabuleiro vêm ganhando mais espaço em Fortaleza com as luderias

Antes de ler qualquer manual, é possível adiantar: pré-requisito básico, para quem se dispõe a mergulhar no mundo dos jogos de tabuleiro, é imaginação disposta ao exercício. Afinal, enxergar castelos, seres transcendentais, vitrais de igrejas e tantos elementos fantásticos em pecinhas de plástico sobre folhas coloridas de papelão é uma verdadeira viagem interior.

Em Fortaleza, alguns espaços se dedicam a hospedar a fantasia em forma de jogo. A Quantum Luderia é um. Adentrar o lugar, que tem no acervo cerca de 230 títulos, é deparar com um monte de possibilidades.

Para que os iniciantes desbravem os caminhos dos tabuleiros sem maiores problemas, entra em cena a figura do monitor, que vai guiando os passos de quem não é tão acostumado a jogar. Na Quantum, o gerente Maurício Dantas é um dos responsáveis por essa tarefa. Para obter êxito, desempenha a função com gosto.

"A gente primeiro vê se ele já está com alguma coisa em mente na hora de jogar, se não a gente vai sugerindo e vendo o tipo de experiência que aquele cliente já tem. Em caso de ele não ter nenhum tipo de sugestão, a gente indica um jogo de entrada, fácil? Ele vai se divertir, querendo ou não ".

Os jogos mais acessíveis aos iniciantes são chamados "gateways", justamente os que costumam ser utilizados nesse processo de introdução à luderia. Muitos deles podem ser considerados "party games" - em tradução literal, jogos de festa -, que são aqueles títulos que animam reuniões sociais, trazendo interação e ludicidade a qualquer ocasião.

Já mais à frente, quando a coisa vai ficando séria e o brincante começa a pegar gosto pelos tabuleiros e a entender melhor os mecanismos necessários para jogar bem, entram em cena os games mais complexos, como os do tipo "euro". Eles são boa opção para quem quer exercitar a mente e jogar sem tanta influência da sorte, já que exigem muito da capacidade estratégica e do raciocínio de quem joga.

Em turma

Uma outra possibilidade, nem sempre conhecida pelos mais leigos, é a de se juntar a uma turma e jogar contra o tabuleiro. Os chamados jogos cooperativos estabelecem desafios que precisam ser vencidos por todos os envolvidos. Caso contrário, o tabuleiro ganha e o grupo perde. As partidas deste tipo de modalidade costumam deixar os participantes bem envolvidos pelo game, principalmente porque os jogadores precisam estar unidos e afiados se quiserem vencer os desafios propostos.

O conjunto de peculiaridades típicas dos jogos analógicos conquistou o professor Paulo Henrique Macêdo, que conheceu o mundo dos tabuleiros quando estava morando na Bélgica. "Antes de voltar ao Brasil eu fui pra um evento de jogos de tabuleiro e acabei comprando dois jogos lá, às cegas, não conhecia nada. Daí, comecei a jogar, quando cheguei ao Brasil, e fui descobrindo esse mundo novo. Eu gosto muito de estratégia e, por gostar de matemática e de otimização, esses jogos de estratégia estimulam isso".

Os chamados jogos cooperativos estabelecem desafios que precisam ser resolvidos por todos os envolvidos Foto: Natinho Rodrigues

A satisfação de ir evoluindo passo a passo nos boardgames acabou levando os tabuleiros para a rotina dele que, além de jogar em casa, também frequenta luderias: "elas têm muitos jogos e, geralmente, a gente não tem condições de ter uma coleção muito grande porque é um hobby caro. E nesses espaços você encontra qualquer tipo de jogo para todos os gostos".

Mercado em jogo

Em média, os jogos de tabuleiro custam entre R$50 e R$550, mas alguns podem chegar a preços exorbitantes, como R$4 mil. Os altos custos e o difícil acesso aos volumes, que até pouco tempo eram quase todos importados, foram motivos que levaram o empresário Agnaldo Barbieri, proprietário da Quantum Luderia, a investir no ramo.

"É um mercado caro. Eu queria ter acesso a outros jogos, ver novos títulos e não encontrava lugar, espaços e pessoas que tivessem acesso fácil. Então, por que não criar um local em que as pessoas possam conhecer e ter acesso a tudo de novo que o mercado vem oferecendo?".

Na Quantum, inaugurada há cerca de um mês, o cliente pode optar por alugar um título e passar até cinco dias por valores que variam de R$ 8 a R$60. Se o jogador preferir estender o período de aluguel, os valores para dez dias variam de R$ 10 a R$ 80. Ainda há a opção de pagar pela diária e jogar o quanto quiser pelo custo de R$ 10 ou R$ 15, dependendo da data.

Jogos em luderias aliam criatividade e fácil acesso a uma diversidade de temáticas Foto: Natinho Rodrigues

Há seis anos no mercado, a luderia Balboa's funciona de forma bem semelhante. Os players têm a opção de pagar R$15 e jogar pelo tempo desejado, no estabelecimento, e também podem escolher alugar um jogo específico e desembolsar entre R$20 e R$80 para passar dez dias com o exemplar em casa. Em média, passam pela casa cerca de 400 a 500 gamers ávidos por diversão.

Em período de férias, esse número chega a girar em torno de 1000. A maior parte do público, segundo Marcos Mayora, um dos sócios da Balboa's, é composta por curiosos, iniciantes no mundo dos "board games". Mostrar esse universo a quem antes o desconhecia é uma das missões de estabelecimentos assim: "Ainda é pouca gente que conhece. É bom que tenham mais e mais lojas, mais e mais gente apresentando o hobby pra cidade".

Serviço

Balboa's Hobby Games. Localizada na Rua República do Líbano, 669, Meireles. Funcionamento de 14h às 22h. Mais informações: (85) 3181-9922

Quantum Luderia. Localizada na Rua Fiscal Perdigão, 664, Cidade dos Funcionários. Funcionamento de 14h às 22h. Mais informaçõs: (85) 99992-1349