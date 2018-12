Jeniffer Nascimento conta detalhes de sua trajetória até o Popstar

Aos 25 anos, a paulistana Jeniffer Nascimento venceu a segunda temporada do PopStar (Globo) com ares de maturidade precoce. Filha de uma família da periferia de São Paulo (SP), ela começou a estudar canto e teatro desde a infância e, para conquistar o prêmio de R$ 250 mil do reality musical, era considerada favorita logo no início.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, quando esteve de passagem pelo Beach Park, em Aquiraz (CE), Jeniffer recapitulou os primeiros passos na carreira artística e falou da vida pós-programa. Ela está no elenco da próxima novela global das sete, "Verão 90". No papel de "Kika", a atriz e cantora vai contracenar com a veterana Claudia Raia, Débora Nascimento, Dira Paes, Humberto Martins, Jesuíta Barbosa, dentre outros atores escalados para a trama.

As gravações começaram em setembro passado. Os dois primeiros meses foram de um ritmo intenso para a artista que passou a gravar a novela em Cabo Frio (RJ) e ainda precisou se dividir entre os ensaios para o PopStar, em São Paulo (SP), e as gravações do programa, nos estúdios do Rio de Janeiro (RJ).

"Esse trajeto foi durante o programa inteiro, porque eu moro em São Paulo. Minha casa é lá, e fiz a preparação para o PopStar com meus professores, com quem eu estudei a vida inteira, de dança, canto, coach", detalha.

Verão 90 terá sua estreia dia 29 de janeiro de 2019. Jeniffer conta que não faz ideia de quantos capítulos já foram gravados, mas ela destaca que a novela deve sair com "15 capítulos de frente", como é de praxe. "Às vezes alguém fica doente e não pode gravar, então geralmente tem essa frente boa", situa.

Bagagem

Antes de participar da segunda temporada do Popstar, Jeniffer Nascimento teve uma trajetória precoce e fez diversos trabalhos dentro da rotina de atriz. Na novela Malhação (Globo), ela participou do elenco da temporada 2014/2015 e interpretava a personagem Sol.

Reconhecendo que essa bagagem foi fundamental para sair vencedora do PopStar, a cantora pondera que, ao contrário do que pode parecer, o mérito não veio "de graça". "Algumas pessoas durante o programa diziam 'aaah, é muito injusto ela estar nesse programa, ela já é pronta'. E eu estudo desde os cinco anos de idade", questiona.

Jeniffer frisa que a conquista não veio de mão beijada. Ela lembra como desenvolveu, desde a infância, o canto e a capacidade de atuar. "Não nasci sendo boa atriz e cantando bem. Cantava super mal, e fiz seis anos de aula de canto", recorda a artista.

O desafio para ela, durante o PopStar, era se firmar como cantora. Durante a juventude, ganhou experiência no teatro musical, linguagem com a qual começou a trabalhar desde os 13 anos. "No musical, você é um personagem, faz até um ajuste vocal pra fazer um timbre específico de quem está representando", esclarece.

Em vídeo, a cantora ainda falou da relação com o Ceará. A família de seu pai é cearense, natural de Aurora, região do Cariri:

Parceria

Até o fim de 2018, Jeniffer Nascimento deve encarar uma agenda de eventos corporativos. Em paralelo, ela prepara coreografias, performances e os demais detalhes de seu novo show. A cantora deve cair na estrada com o espetáculo depois da estreia de Verão 90.

Para além dessa programação, ela recebeu um convite do cantor Jorge Vercillo para gravar uma música dele. "O intensivão dos ensaios (para o novo show) vai ser em janeiro. Tô respirando esse momento", revela a vencedora do PopStar.

Com a correria depois da final do programa PopStar, a artista mal encontra a família em São Paulo. Nessa fase, ela só fala com os parentes por telefone ou de passagem pelo aeroporto. "Tá bem difícil vê-los, mas eles estão superfelizes. Parte da família foi para a final do programa no Rio de Janeiro (RJ) e até hoje fica assistindo pra se ver. Foi um momento muito especial, e uniu todos nós", lembra.

Astral e brilho de Leão

Nascida dia 29 de julho de 1993, em São Paulo (SP), Jeniffer Nascimento é leonina. A cantora adora astrologia e vai além do horóscopo comum: “meu ascendente é em Áries e a Lua em Peixes. Eu gosto muito de signos e até tento explicar algumas coisas pro Jean (Amorim, seu namorado, também ator), mas ele não entende nada (risos)”.

Além de simbolizar o brilho, a luz e a criatividade (qualidade do meio artístico), Leão, lembra Jeniffer, “é um signo muito solar. Sempre fui muito ligada em coisas energéticas, astrais. Ouvir conselhos nunca é demais. Há fatores externos (ao indivíduo) que ajudam as coisas a acontecer”, reflete.

Como o símbolo do reinado de Leão, Jeniffer observa que seu momento - após um período de muito estudo no início da vida - é de “coroação”. Chegar aos 25 com tanta experiência confere à artista um olhar de veterana no show business. “Isso é bom, e é ruim. Já tinham uma expectativa sobre mim antes do Popstar. Ao mesmo tempo, tinha vontade que o grande público conhecesse minha paixão pela música”, complementa.