Ilustradores cearenses traduzem em imagens os desejos para o ano novo; confira

Os últimos dias do ano funcionam sempre como tempo de revisar os planos do passado e se projetar para o amanhã. É quando os desejos se tornam mais evidentes e a vontade aponta os caminhos possíveis para o tempo que recomeça. Aproveitando essa oportunidade, o Verso convidou cinco ilustradores cearenses para refletir sobre futuro. Cada um deles foi instigado a responder com a própria arte a seguinte pergunta: "o que você quer para 2019?"

Nesta e nas próximas páginas, as respostas ilustradas formam uma espécie de mosaico que revela os anseios iniciados no universo particular dos artistas e alcançam o universal. Os trabalhos refletem desde a urgência de se observar o cotidiano e a cidade até a necessidade de reencontrar o diálogo após as rupturas e os desgastes provocados pelo acirramento político, tão representativo ao longo deste ano.

As dúvidas em relação ao novo, aos projetos pessoais e às reflexões sobre a própria arte e temas como o feminismo e a desigualdade social também funcionaram como motivadores para as ilustrações.

"Quando recebi a proposta, internalizei muito e busquei o que eu realmente queria para 2019. Eu quero tranquilidade, sabe? Que as coisas aconteçam no tempo certo", deixa antever a jovem pintora Luiza Veras, que artisticamente assume a persona Azuhli.

ESPERO TUDO (Por Luiza Veras / @azuhli) Em revisão de si mesma, Azuhli se apresenta como uma errante que se projeta em busca dos sonhos e da própria liberdade. No autorretrato, a artista reafirma o interesse pela pintura e pelos afetos. "Desejo mais pessoas com o coração cheio de vontade. Quero o ano que aproxima com muito trabalho e atravessamentos", diz

Como resposta, ela apresenta um autorretrato com ícones que traduzem o ofício e o afeto - temáticas recorrentes na obra da artista que estreou em exposição individual em novembro, no Centro Cultural Belchior. "No próximo ano, quero Fortaleza abrindo espaço para novos artistas e reconhecendo os que já temos. Quero espaço público sendo ocupado pelas pessoas e sendo usado com toda sua potência transformadora de vidas. Desejo mais pessoas com o coração cheio de vontade", diz.

Considerada uma errante, ela se lança para o amanhã sem muitas certezas, assim como demonstra o coletivo Acidum Project, dos artistas visuais Tereza Dequinta e Robézio, com a obra "À deriva" que está na capa deste caderno.

Atento

Já o ilustrador Diego Maia compõe uma Fortaleza imaginada que une o Farol do Mucuripe à Lagoa da Messejana. Atento, ele interliga gentes e elementos da paisagem tão cotidianos quanto inusitados na rotina da cidade.

NINHO (Por Diego Maia / @miragemmaia) A Lagoa da Messejana se une ao Farol do Mucuripe na obra de Diego Maia, que propõe conexões inusitadas entre a Cidade, suas gentes e as paisagens. Com essa ilustração, o autor se reafirma como observador atento ao que o cerca e o modifica. É o que aponta para o amanhã

Quase às escondidas, sem querer revelar as próprias intenções, o artista sugere que permanecerá como um observador do próprio tempo. "Estou muito atento a tudo o que pode acontecer no próximo ano. Acho que a gente precisa continuar atento e produzindo muito", projeta.

É essa vontade que o artista pretende levar para os dias que se aproximam, renovados. "Me sinto muito empolgado de produzir mais do que nunca. E vejo muita gente com essa vontade. Não foi um ano fácil, mas foi de muita produção. Essa vigilância, nesse sentido, vai continuar", elabora.

Feminino

Também conectada com o entorno, a ilustradora Drawxi, como assina Auxi Silveira, volta-se para o feminino no despertar individual que propõe como tradução dos próprios desejos para 2019. Ela também quer que outras mulheres se avivem diante do amanhã. "Meu trabalho sempre teve como centro a figura feminina. É onde eu me encontro, me inspiro. As flores, muito presentes, sempre tiveram mais a ver com a resistência da primavera do que com a beleza", ilumina.

DESPERTAR (Por Auxi Silveira / @drawxi) Com obra centrada no feminino, Drawxi deseja o despertar de um novo tempo também para as próprias lutas. Quer que mulheres alimentem reflexões e exercitem a empatia. "Que respeitem o tempo e a dor da outra. Que se conectem. É isso que eu espero pro nosso 2019", demarca

A ilustração funciona como um convite para que outras mulheres percebam a própria força e exercitem a empatia. "Desejo que as mulheres estejam atentas e alimentem suas reflexões, que vejam além", insere. "Que as mulheres privilegiadas reconheçam seus privilégios e percebam a importância do lugar de fala da outra. Que respeitem o tempo e dor da outra. Que se conectem", sugere.

Conexão

Na outra ponta, Carlitos Pinheiro também aciona a empatia com uma proposta visual de interseções entre os mais variados tipos de gente. O interesse é de que as pessoas se conectem mais entre si, não só por redes virtuais que ao mesmo tempo encurtam distâncias e afastam, um paradoxo evidente no cotidiano do ilustrador.

INTERSEÇÕES (Por Carlitos Pinheiro / @carlitosilustra) Foi a partir da própria experiência, com as pessoas e com o tempo, que Carlitos Pinheiro chegou às interseções que agora propõe para o ano novo. Após afastamentos provocados pelas redes sociais e pelo acirramento político, o autor propõe uma reconexão com as pessoas para o ano seguinte a partir do diálogo com o diferente. "É possível", acredita

"Este ano de 2018 foi sintomático de como o diálogo é algo difícil. Foi muito difícil conversar com o outro, mas eu penso que é possível", acredita. A pista, ele diz, está no exercício da compreensão. "A gente sempre tem algo que compartilha com o outro por mais diferente que ele seja. É assim que se alcança o diálogo", indica.

Essa busca pelo próximo, no entorno ou dentro de si, talvez seja mesmo o que una os trabalhos nestas páginas do Verso. O olhar para a cidade e as questões que nos convidam ao debate acendem também a necessidade do encontro. É um alerta e também um farol para o amanhã de logo mais.