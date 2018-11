III Seminário Internacional de Violão traz shows e cursos gratuitos a Fortaleza e Aquiraz

Se existe uma palavra capaz de resumir a relevância do ensino musical, a pedida seria usar o termo "transformador". Citada durante a conversa com o professor de música Eddy Lincolln, a expressão permite reflexões sobre o III Seminário Internacional de Violão, que acontece de hoje até sábado (24) em Fortaleza. A programação gratuita reúne oficinas e master classes sobre temas diversos e essenciais do instrumento. As atividades acontecem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc/UFC) e no Teatro da Tapera das Artes, localizado em Aquiraz.

Atuando como coordenador geral do evento, Lincolln destaca a união das entidades envolvidas como um dos agentes fundamentais à trajetória do seminário. "Não nos vemos como concorrentes e nem com a ideia de que um sabe mais do que o outro. Os mais experientes vão passando para os novatos, e cada complementa o outro", avalia o docente.

Encontros

Em 2018, os destaques ficam por conta da prestigiada violonista Badi Assad, do violonista e professor da Georgia State University, Luther Enloe e do professor Ezequias Lira (UFRN). O evento convida também nomes conhecidos do cenário violonístico cearense, como Marcos Maia (Uece), Marco Tulio (UFC), Camerata de Violões do IFCE, Grupo 30 Cordas e Trio Toada de Violões.



Hoje, às 7h30, no Laboratório de Artes do IFCE, o professor Marco Tulio inicia essa jornada de imersão nas cordas com a oficina "Harmonia Popular Aplicada ao Violão". Em seguida será momento da formação "Arranjo para violão: História e prática", guiada por Marcos Maia.

No turno da tarde, a Tapera das Artes recebe a experiência de Badi Assad através do projeto "Encontro Mestre & Aprendiz". Às 14h, a paulista divide com os participantes o processo criativo em torno da linguagem composicional, tendo como foco as cordas dedilhadas.

O primeiro show do III Seminário ocorre às 19h, no Mauc- UFC, com o concerto do Trio Toada de Violões e Grupo 30 Cordas. "Além do âmbito da pesquisa do violão, o evento investe na formação de plateia. Uma opção do público ter contato com as diferentes vertentes que o instrumento assume. Ele pode estar ligado à musica popular, como a clássica, executando diferentes repertórios. Queremos trazer essa diversidade", completa o organizador.

Programação completa

Hoje (21)

Laboratório de Violão (IFCE) – Sala 501-2

7h30 às 9h30: "Oficina harmonia popular aplicada ao violão", com Marco Tulio (UFC)

10hs às 12hs: Oficina: "Arranjo para violão: História e prática", com Marcos Maia (UECE)

Tapera das Artes (Aquiraz - CE)

14 às 17hs – Oficina O processo criativo da linguagem composicional a partir das cordas dedilhadas, com Badi Assad

MAUC-UFC

19h: Concerto com Trio Toada de Violões e Grupo 30 cordas.

Quinta-feira (22)

Tapera das Artes (Aquiraz - CE)

14 às 17hs – Oficina O processo criativo da linguagem composicional a partir das cordas dedilhadas, com Badi Assad

MAUC-UFC

9h: Concerto com Ezequias Lira e Camerata de violões do IFCE

Sexta-feira (23)

Tapera da Artes (Aquiraz - CE)

7h30 às 9h30 – Master class com Luther Enloe (Georgia State University)

10hs às 12hs – Master class com Ezequias Lira (UFRN)

14 às 17hs – Oficina O processo criativo da linguagem composicional a partir das cordas dedilhadas, com Badi Assad

MAUC-UFC

19h – Concerto com Luther Enloe

Sábado (24)

Teatro da Tapera das Artes (Aquiraz - CE)

19h – Concerto de encerramento com Badi Assad e alunos do Encontro Jovem & Aprendiz

Mais informações:

III Seminário Internacional de Violão, de hoje (21) até sábado (24), na Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n, Centro, Aquiraz), IFCE (Av. Treze de Maio, 2081, Benfica) e MAUC/UFC (Av. da Universidade, 2854, Benfica). Gratuito.