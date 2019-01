II Festival Delícias do Mundo começa nesta sexta (25) na Praça Verde do Dragão do Mar

O que comem no Peru e por que este é um dos destinos gastronômicos mais procurados da atualidade? Segundo o Chef Élcio Nagano, o país andino está na linha de frente quando se pensa a tendência da culinária internacional: regionalizar utilizando técnicas mundiais. E este, aliás, é um dos conceitos que serviram de guia para a construção do II Festival Delícias do Mundo, que ocupará a Praça Verde do Dragão do Mar entre os dias 25, 26 e 27 de janeiro.

Regional também é mundo, e aqui é nosso mundo", reforça Élcio, consultor gastronômico do evento, que terá entrada gratuita e promete preços acessíveis, com pratos variando entre R$ 5 e R$ 30

Cerca de 20 stands, com mais de 30 chefs envolvidos, além de foodtrucks e foodbikes, proporcionarão um mapeamento dos sabores e temperos de, no mínimo, 14 países.

Para a produtora cultural Liége Xavier, responsável pela organização do festival desde a primeira edição, em setembro de 2017, a oferta diversificada em um só lugar é uma das apostas para atrair o público.

Em Fortaleza, as pessoas já têm à disposição vários restaurantes de culinária francesa, italiana, que são as mais comuns, mas é diferente com Peru, Grécia, Venezuela, por exemplo. O festival contempla essa diversidade, além de oferecer opções regionalizadas, como o tradicional prato 'Fish and Chips', da Inglaterra, feito com tilápia cearense", destaca.

O prato inglês com toque cearense está sob a coordenação de Élcio, que também representará a gastronomia oriental com o poke havaiano e alguns destaques da culinária japonesa. Entre os sabores do mundo, destacam-se ainda os trabalhos dos Chefs Javier e Juan Carlos Yugar, que apresentarão a culinária peruana; do professor e Chef Leo Gondim, com a cozinha grega; do Chef Toston, com a cozinha venezuelana; do Chef Cristiano Lins, com a tailandesa, entre outros profissionais dedicados à gastronomia de países como Argentina, Estados Unidos, França e Espanha.

Sabores da terra

Em diálogo com a perspectiva de uma culinária regional que atravessa o mundo, o Festival promoverá logo no primeiro dia uma palestra com o Chef Emerson Pedrosa, convidado para falar sobre sua paixão pela gastronomia desde a infância e a relação de afeto com a comida do sertão. Nascido em São Paulo, ele, que é filho de cearenses, está hoje à frente do premiado Bar Kalango, conhecido pelo melhor Prato Feito (bom e barato) do Rio de Janeiro.

> Bar Kalango é recanto nordestino em solo carioca

A cada ano a gente foca num tema. Na primeira edição, a palestra da Bela Gil serviu pra gente intensificar a discussão sobre alimentação saudável. Nesse segundo momento, a gente tá focando na comida regional que sai daqui pra outros estados", observa Liége Xavier.

Nessa perspectiva, os sabores regionais brasileiros também serão apresentados pelo Chef Luhen Aquino e seus pratos com a cara do Ceará, enquanto o Chef Carlos Henrique Sarmento prepara o Despacito, releitura da tradicional feijoada em forma de pestisco, além do gnocchi de mandioca e do cheesecake de banana.

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco estará presente com três chefs de sua primeira turma de formandos: Cândida Nogueira, Denia Melo e Edna Dias, que vão preparar diversos pratos doces e salgados com produtos da terra.

Experiência

Além dos stands e da palestra, o público poderá participar de oficinas gratuitas, com inscrições por ordem de chegada, e ainda prestigiar as apresentações musicais do trio Las Tropicanas, do jazz de Nayra Costa, e da MBP de Davi Cartaxo.

"Cada vez mais as pessoas procuram a gastronomia como experiência. Então, essa é a palavra de ordem hoje, o que inclui a soma da culinária com as outras artes", conclui Élcio.

Programação:

Dia 25/01 (sexta)

17h30 – Oficina: Regionalizando a Cocada – Chef Anna Paula Rezende e alunos (Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco)

18h30 – Oficina: Aula de saladas - Chef Mattu Macedo (Escola de Sabores)

19h – Palestra: Chef Emerson Pedrosa fala sobre comida, sertão e afeto

21h - Show: Las Tropicanas com Lorena Nunes / Di Ferreira / Pepita York (Música caribenha)

Dia 26/01 (sábado)

17h – Oficina: Aula de pães - Chef Karliano Pereira (Escola de Sabores)

18h30 – Oficina: Aula de ceviche molecular - Chef Élcio Nagano (Escola de Sabores)

20h - Show: Nayra Costa - Os clássicos do Jazz (música americana)

Dia 27/01 (domingo)

17h – Oficina: Aula de brigadeiro para crianças - Chef Socorro Castro (Escola de Sabores)

18h30 – Oficina: Aula de bolos - Chef Socorro Castro (Escola de Sabores)

19h - Show: Davi Cartaxo (música brasileira)

Serviço:

Data: 25 a 27 de janeiro de 2019

Horário de funcionamento: 16h às 23h

Local: Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema

Entrada franca

Atrações (shows e palestra): palco central, grátis.

Oficinas: inscrições por ordem de chegada, 50 vagas cada, grátis.

Espaço Infantil Eco Clube: valor da pulseira R$ 30,00 por 1 hora e R$ 50,00 por 4 horas