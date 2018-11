I Bienal Internacional de Música do IFCE inicia programação nesta quinta-feira (29)

Soprano e contralto era a classificação da voz inconfundível de Paulo Abel do Nascimento. O cantor lírico cearense, que faleceu em 1993, é homenageado na I Bienal Internacional de Música do Instituto Federal do Ceará (IFCE). O evento gratuito acontece de 29 de novembro a 1º de dezembro no campus Fortaleza e na Reitoria do Instituto.

Ex-aluno do curso de Turismo e primeiro regente do coral da Instituição, Paulo Abel deixou um legado de excelência e sua carreira também é conhecida no exterior. Segundo a pró-reitora de Extensão do IFCE, Zandra Dumaresq, "ele tinha uma sensibilidade para a inclusão do público por meio da música, arte e cultura".

Incluir, em um só local, oportunidades de aprendizado e momentos de contemplação musical é a proposta do evento que reúne artistas nacionais e internacionais.

Na abertura da Bienal, a dupla formada pela cantora argentina Cecilia Stanzione e pelo saxofonista e flautista Mário Sève se apresentará acompanhada por Édson Távora (piano) e Jorge Cardoso (bandolim). Pela primeira vez no Ceará, a cantora Cecilia acredita que o encontro será enriquecedor. "Eu amo o Brasil e sua cultura e para mim é um privilégio. O contato com a música é fundamental para todo ser humano. Ela reconforta e, em muitos casos, salva".

A Big Band Jazz A7 IFCE e o Coral da UFC completam a noite de abertura. Nos dias seguintes sobem ao palco os grupos: Doces Flautas Doces (IFCE), Camerata de Violões (IFCE), Choro Grande Banda (Uece), Orquestra Pop e Jazz (Ifes), Camerata da Unifor e Instrumental Mira Ira (IFCE).

Formação

Oficinas e masterclass, espaços de aprendizado e interação fazem parte da programação do evento. Cecilia Stanzione estará à frente da oficina de Canto, Técnica e Expressão. Já Mário Sève ministrará a Prática de Choro. "Canções - Cantigando na Escola" é a oficina que terá a participação da professora Izaíra Silvino.

A Bienal Internacional de Música contará também com as oficinas de Elaboração de Projetos Culturais; Sons Transversais; Arranjo Vocal; Cancioneiro e Ritmos Afro-Ameríndios; Harmonia e Improvisação; Acordeom na Escola: Desafios Pedagógicos; Ensino Coletivo de Cordas; e Perspectivas Metodológicas para a Prática e o Ensino de Violão Coletivo com o professor Eddy Lincolln, diretor musical e coordenador artístico da camerata de violões do IFCE.

Para Lincolln a música contribui com a formação humana e social. "Iniciativas como a Bienal são importantes por possibilitar o intercâmbio cultural e fomentar uma nova cadeia criativa".

A programação marca o lançamento do CD do professor Carlos Crisóstomo e da exposição "As bandas de cá sob o olhar de Cristiano Júnior", com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Serviço

I Bienal Internacional de Música do IFCE

Local: IFCE Campus Fortaleza (Rua Jorge Dumar, 1703, Jardim América)

Data: 29 de novembro a 1º de dezembro

Horário: 09 às 17h - Masterclass e Oficinas

18h às 21h: Atrações musicais

Gratuito

Mais informações: https://ifce.edu.br/bienal