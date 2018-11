Hábitos saudáveis definem o jeito leve de aproveitar a vida

A Paixão pela natureza e pelo artesanato cearense levou a advogada Augusta Angélica Freitas, 44 anos, a substituir horas de audiências por uma rotina de criação iniciada no curso do Centro de Design do Ceará- Instituto Dragão do Mar.

A escolha da profissão como gerente do Sistema de Certificação do Artesanato da Ceart possibilitou a cearense, nascida no Crato, a desenvolver as próprias marcas de roupas e a explorar sua criatividade na produção de acessórios como colares e brincos de palha, a exemplo dos que ela usava no momento da entrevista. "Não sou ligada à marca, o bom design me interessa muito mais. Meu estilo valoriza o visual, o bom corte, gosto do que é mais simples", ressalta.

Já o conceito de vida leve e saudável adotado por Angélica inclui o prazer de nadar, andar de bicicleta e bons hábitos alimentares trazidos da infância. Os dotes culinários são praticados, principalmente quando recebe os amigos.

Balanço: presente do amigo e designer Rafael Studart. "Sonho realizado. Sempre quis um balanço na sala".Foto: Helene Santos A Noiva de Minas, das artesãs de Jequitinhonha. "Conhecidas por fazerem mulheres e noivas".Foto: Helene Santos Rádio da década de 1950. "Comprei no Mercado de Pulgas, em Praga, no Peru".Foto: Helene Santos O filtro de cerâmica, em forma de cacto, é de um grupo de mulheres artesãs do Vale do Jequitinhonha (MG). "Elas produzem em diferentes cores".Foto: Helene Santos Kimono: peça da coleção Inseto, criada por Angélica Freitas em parceria com Joana de Paula. "Uma das mais delicadas produções".Foto: Helene Santos Luminária em corda náutica adquirida no Studio Drê Magalhães, em São Paulo. "A designer faz diferentes formas de trançados".Foto: Helene Santos

História

Angélica elege a sala de seu apartamento como o melhor lugar para organizar as ideias e relaxar. A exemplo dos demais ambientes da casa, o espaço, composto com peças artesanais de diferentes estados do Brasil e de outros Países, revela a história da designer.

Seja com os filhos ou na companhia da Peta, sua gatinha de estimação, Angélica adora curtir o balanço e o sofá da sala. "Aqui tem vento, luz e ficar olhando minhas plantas, que têm enorme significado".