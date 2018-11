Hábitos da culinária viva proporcionam melhoras na qualidade de vida

A Falta de tempo para se alimentar corretamente e praticar atividades físicas continua sendo um desafio para quem deseja melhorar a qualidade de vida. No entanto, uma pitadinha de boa vontade e disposição na escolha e no preparo dos alimentos pode ser o primeiro passo na conquista de hábitos saudáveis.

A sugestão da terapeuta integrativa Regina Santiago, para quem não consegue seguir uma rotina alimentar saudável, é consumir o suco vivo na primeira refeição do dia. "Ele é desintoxicante e melhora o funcionamento do intestino. Além disso, oferece uma quantidade de nutrientes maior do que no consumo de uma salada composta com as mesmas folhas", destaca.

A terapeuta Regina Santiago cultiva diversas plantas não convencionais, a exemplo da Maria-Gorda, também utilizada no suco vivo Foto: Natinho Rodrigues

Suco de luz

Conforme Regina, no suco pode ser acrescido alimentos germinados, a exemplo do gergelim, que tem alto teor nutricional, além da clorofila presente nas folhas verdes. "Costumo brincar que o suco vivo é o suco de luz. Isso porque a clorofila consegue pegar a luz do sol e sintetizar em estrutura. E a molécula da clorofila é muito semelhante à hemoglobina. Então, ao tomar um bom suco com folhas verdes, a pessoa está entregando ao organismo a principal molécula do sangue já muito bem estruturada", compara.

As técnicas da culinária viva estão na desidratação, germinação, brotação, fermentação e laticínios feitos à base de vegetais. Para que o suco seja denominado de vivo é necessário incluir grãos germinados e brotados ou folhas recém-colhidas.

Regina não tem receita fixa para o suco vivo. Costuma utilizar o que tem disponível no seu sítio Foto: Natinho Rodrigues

A germinação de sementes é um processo feito em etapas. Elas devem ser colocadas de molho na água por aproximadamente 8 horas. Após esse período as sementes são dispostas em uma peneira e lavadas duas vezes ao dia, até germinarem. No caso do gergelim, a brotação acontece em 36 horas.

Nessa vertente é possível fermentar alimentos sem passar pelo processo de degradação. Por exemplo, o calor do cozimento convencional inviabiliza algumas vitaminas, quebra as proteínas e modifica os alimentos. "Já na culinária viva trabalhamos até 42 graus, sem degradar nenhuma vitamina, preservando os ingredientes e a qualidade dos alimentos", ressalta.

Adepta

Todas as técnicas da culinária viva são utilizadas com frequência pela terapeuta integrativa. Elas estão entremeadas. Por isso, a facilidade de produzir o suco vivo, usando grãos germinados do gergelim ou do feijão moyashi.

A terapeuta, que também é produtora de frutas, verduras e legumes, dá preferência aos alimentos que estão na safra. "Neste período, a natureza indica que a maior parte da minha alimentação deve ser de frutas".

Regina confessa não ser fácil consumir frutas o tempo todo, e quando deseja comer algo quentinho, cozinha uma batata doce ou uma macaxeira. Industrializados e carnes quase nunca. Há cinco anos, seguindo a rotina de alimentação saudável, também se submete a exames para acompanhar o controle para dosagem de vitaminas e principais funções do corpo.

"Não tem nenhuma perda de vitamina. As proteínas nos alimentos vivos vêm das sementes germinadas das algas e cogumelos, que podem ser inseridas com frequência na alimentação. Além disso, o abacate e o coco são frutas oleaginosas ricas em proteínas".

Proteína animal

Dependendo do equilíbrio do organismo, a proteína animal pode ser fundamental, mas numa proporção muito pequena, comparada à quantidade que a maioria costuma consumir. Portanto, a especialista diz que, para a maioria dos organismos, essa proteína não é essencial. "A dieta mediterrânea, ´por exemplo, apontada como a mais saudável do mundo, considera que a pessoa deve consumir carnes vermelhas uma vez ao mês e as brancas uma vez por semana. Ou seja, a frequência é bastante diferente da nossa cultura".

O suco vivo desintoxica o organismo e melhora o funcionamento do intestino. Além disso, o alimento oferece alto teor nutricional Foto: Natinho Rodrigues

A alimentação viva possibilita o consumo saudável, incluindo alimentos cozidos. Com a vivência é fácil utilizar as técnicas e estratégias que podem otimizar o aproveitamento e melhorar a ordem de escolha. Os benefícios da culinária viva poderão ser conferidos no 55º Retiro Depurativo, que acontece na Pousada Morada do Sol, em Canoa Quebrada, até o dia 2 de dezembro. Mais informações: (www.Retirodepurativo.Com).