Grupos de reisado saem nas ruas de bairros de Fortaleza em alusão ao dia 6 de janeiro

Por esses dias, os moradores do bairro Pici já sabem que vão receber visita depois da meia-noite e, sem medo, abrem as portas e acendem as luzes de casa para ouvir o canto do Reisado da Escuta (Espaço Cultural Frei Tito de Alencar), em atividade desde janeiro de 1990. O grupo, hoje constituído por cerca de dez brincantes, aguarda apenas o ano virar para iniciar as atividades pelas ruas da periferia da Capital.

"Como já é tradicional, a comunidade nos conhece e chega a deixar tudo no ponto à nossa espera", conta Leandson Sampaio, um dos integrantes do reisado. São as "esmolas" que o grupo solicita de porta em porta, enquanto oferecem as danças e cânticos que lembram a visita de Belchior, Gaspar e Baltazar ao Menino Jesus.

"Às 23h começa a nossa concentração. Nós fazemos aquecimento vocal, preparação e uma acolhida com lanche, já que passamos a madrugada acordados. Vamos acordando as pessoas com uma melodia agradável, porque a gente ensaia bem", destaca Leandson.

Vestidos com uma indumentária que une a tradição portuguesa, africana, cigana e indígena, os brincantes arrecadam dinheiros e alimentos para a manutenção do Espaço Cultural e do próprio grupo anualmente. Todo o material recolhido na vizinhança nos cinco primeiros dias do ano é reunido para sorteio num bingo no Dia de Reis, em 6 de janeiro.

Guerreiros

No bairro Benfica, o projeto de extensão Brincantes do Cordão do Caroá também vai ecoar neste fim de semana a tradição do Reisado de Congo transmitida pelos mestres de Juazeiro do Norte. A brincadeira é marcada pela saga de guerreiros que marcham, cantam, tocam e dançam entoando a chegada do Menino Jesus, as pelejas da vida, o plano divino, as criaturas do imaginário e os desafios da jornada.

Já no Grande Mucuripe, é o Reisado de Nossa Senhora da Saúde que, em 2019, completa 15 anos de atividades pelo Beco dos Cará, Castelo Encantado, Santa Terezinha e Serviluz, o responsável por conduzir a folia de Reis na região. Além da celebração na própria sede, o grupo também marcará presença este ano no Shopping RioMar do Papicu.

Programação

Reisado da Escuta

Sexta-feira (4)

- Às 23h, saída do Salão São Francisco, na Rua Entrada da Lua, 256, Pici

Sábado (5)

- Às 23h, saída da Rua Vitória, 71, Pici

Domingo (6)

- Às 19h, saída da Rua Noel Rosa, 150, Pici

Sábado (12)

- Às 19h, no Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n- Mondubim)



Brincantes do Cordão do Caroá

Sábado (5)

- Às 17h, saída da Sede do Reisado, na Avenida da Universidade, 2910, Benfica

Domingo (6)

- Às 19h, Dia de Reis nos jardins da Reitoria da UFC



Reisado de Nossa Senhora da Saúde

Domingo (6)

- Às 15h e às 18h, no Shopping RioMar (Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

- Às 21, na Rua Dom Amaro (Rua 24 Horas, Mucuripe)