Gravação do DVD "Epifania Kariri" promove diálogo entre Irmãos Aniceto, Marimbanda e Carlos Malta

Se não fosse o céu tingido de preto, poderia facilmente ser dia. Do alto, feito sol a pino, as luzes amareladas do Theatro José de Alencar faziam tudo vir à tona, desde a criança pedindo lanche ao pai até o jovem com o instrumento musical ao lado. Estavam aguardando o palco principal do lugar abrir as portas para garantir o melhor assento, aquele que os deixaria mais perto do espetáculo já bem próximo de acontecer.

Lá dentro, ocupando o tablado, os Irmãos Aniceto, a Marimbanda e o instrumentista Carlos Malta faziam a última passagem de som. Foi logo após este momento que encontramos os músicos devidamente instalados nos camarins, onde, entre um lanche e outro e breves retoques no visual, extraíam da memória a travessia que os levou até ali.

"Esse é um projeto lindo que a gente vem fazendo. Estamos muito felizes com tudo. Já fizemos no Rio de Janeiro, apresentamos lá no Crato, depois em Nova Olinda, e hoje tamo aqui em Fortaleza pra fazer esse derradeiro show com a gravação do DVD", explicou, em tom animado, Adriano Aniceto.

Ele é representante do tradicional quinteto do Crato conhecido nacionalmente pelo sobrenome que carrega, um dos de maior destaque na seara instrumental do Brasil. Os Irmãos Aniceto possuem uma trajetória geracional de prestígio e esmero pela tradição artística cabaçal, com arranjos fortes e instigantes.

Considerados patrimônios vivos do Ceará, executam canções que datam de séculos, passadas de pai para filho, atingindo um feito notável: ao mesmo tempo que rememoram o passado, acenam contundentemente para o presente. Nesse movimento, Adriano afirma antes de subir ao palco: "A noite vai ter muita música boa".

A fala-profecia não tardou a se tornar realidade para o público que lotou o TJA na noite da última sexta-feira (25), quando aconteceu a gravação do DVD "Epifania Kariri". A apresentação foi a culminância da circulação do projeto homônimo, contemplado pelo edital Rumos Itaú Cultural 2017-2018.

Intercâmbio de sonidos durante gravação de DVD Foto: Camila Lima

Da parte dos Irmãos Aniceto, o retorno à histórica casa aconteceu quase 11 anos depois da gravação do primeiro DVD dos instrumentistas, realizado com a Orquestra Eleazar de Carvalho. Desta vez, o talentoso grupo se uniu ao carioca Carlos Malta e aos músicos da Marimbanda - composta por Thiago Almeida (piano, escaleta), Luizinho Duarte (bateria e percussão), Miqueias dos Santos (baixo elétrico) e Heriberto Porto (flautas), este idealizador de toda a iniciativa, com a produtora Rosina Torres.

Juntos, os artistas levaram os presentes a vivenciar uma noite de franco diálogo com as raízes culturais do País, oferecendo um encorpado banquete de sonoridades e referências.

Cenas

Focando os primeiros minutos no encontro de sopros promovido por Carlos Malta e Heriberto Porto, o show logo foi amotinando todos os outros parceiros à frente da plateia ao apresentar "Forrozinho animado". Trajando a característica veste azul, os Aniceto surgiram do fundo do tablado, ganhando, aos poucos, a completa visualização de todos - gerando alvoroço e emoção na audiência.

À vontade, os artistas fizeram o que sabem de melhor: executaram o repertório de maneira bastante orgânica e rica, arrancando do público gritos do tipo "Viva o Cariri!".

A tradição cultural da região cearense, de fato, deu o tom da maioria das doze canções inéditas, embora não apenas: a bateria inspirada de Luizinho Duarte, bem como a potência do baixo de Miqueias dos Santos e as investidas do piano e da escaleta de Thiago Almeida, jogaram luz sobre um misto de sonoridades, diluindo a distância entre o ancestral e o contemporâneo.

Performance "Severino Brabo" é encenada pelos Irmãos AnicetoFoto: Camila Lima O carioca Carlos Malta realiza momento solo durante o espetáculoFoto: Camila Lima Irmãos Aniceto reverenciam o público durante apresentaçãoFoto: Camila Lima Após o show, ciranda de cores e sons em frente ao salão principal do TJAFoto: Camila Lima

Feito também para ser apreciado visualmente, o show primou pela cirúrgica iluminação de Ciel Carvalho e o cenário simples e vibrante proposto por Selma Ginez e Vane Paiva. Vale sublinhar também as performances dos Irmãos Aniceto durante alguns momentos-chave da noite, capazes de abrilhantá-la.

Aproximando a roça do chão de madeira, eles contaram as tradicionais narrativas de "Severino Brabo" e "Coruja Caboré" de um jeito único, sem largar as mãos e bocas dos instrumentos e envolvendo todos os presentes em uma grande ciranda cultural.

Além do trabalho esmerado com a música, a banda dos Irmãos Aniceto exibiu suas já características performances Foto: Camila Lima

Diretor cênico do espetáculo, Orlângelo Leal dimensiona a amplitude dos atos. "A característica massa que as bandas cabaçais têm é que, além de músicos, os artistas também são performativos. Eles contam histórias através do corpo, mimetizando, por exemplo, elementos da natureza. É algo muito inspirado no trabalho que fazem na roça, de onde extraem essa movimentação", explica.

Não à toa, o próprio Carlos Malta incorporou alguns desses elementos sonoros no tablado, protagonizando, em apresentação solo, um intenso diálogo com as pessoas de maneira a motivá-las a fazer um som, qualquer que fosse ele.

"O que acontece no palco é uma conversa entre três vertentes da música. Eu, os Irmãos Aniceto e a Marimbanda navegamos no mesmo mar, fazemos parte do mesmo rio, e vamos desaguar num oceano lindo. Tudo tá bem misturado, afinal não tem nada mais contemporâneo do que o sujeito dançar com duas facas apresentando um cara brigão, como se dissesse, 'olha aqui, quer brigar? Então faça arte', numa época que precisamos disso", comenta o carioca.

Ressonância

O encanto não finalizou no recinto fechado. Seguiu, em cortejo, até o poste central do Theatro José de Alencar, na entrada do palco principal, ambiente onde os músicos convocaram todos os presentes a se unir em uma grande roda colorida.

Para Heriberto Porto, foi essa simplicidade e capacidade de envolvimento que mais chamaram a atenção das pessoas nos lugares por onde passou com a apresentação.

"Acho que tem uma coisa das pessoas descobrirem ou redescobrirem o Brasil durante os shows, esse País musical tão rico. Tem uma questão de identidade, de dizer 'esse é o Brasil que deu certo', 'isso é o que a gente tem que valorizar, que é a cultura, a arte popular'. Vejo que estão cada vez mais vivas essas expressões. Há muitos jovens, por exemplo, tocando pífano, e isso é muito bacana de ver, esse reconhecimento de nossa cultura. De encontrar um significado", afirma.

Ainda sem previsão de lançamento, o DVD "Epifania Kariri" deve traduzir cada um desses elementos nas telas de casa. Além da gravação no TJA, os shows em solo caririense também foram filmados, o que deve abrir margem para uma possível seção com bônus no registro físico. Até lá, ficam aqui as impressões em palavras de uma noite memorável.

Confira o repertório do show:

1- Abertura - Forrozinho animado (Luizinho Duarte)

2- Marcha de chegada (Arranjo de Miqueias dos Santos)

3- Choro esquenta muié (Arranjo de Thiago Almeida)

4- Marcha rebatida (Arranjo de Miqueias dos Santos)

5- Arvoredo (Arranjo de Thiago Almeida)

6- O ovo (Hermeto Pascoal, arranjo de Thiago Almeida)

7- Solo Carlos Malta

8- Cuidar de Nós (Luizinho Duarte), com a Marimbanda

9- Dança do marimbondo

10- Severino Brabo

11- Bendito (Arranjo de Luizinho Duarte)

12- Forró pesado

13- Coruja Caboré