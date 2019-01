Gravação de DVD do projeto Epifania Kariri reúne músicos no palco do Theatro José de Alencar

Projeto do flautista Heriberto Porto, Epifania Kariri vai reunir nesta sexta-feira (25), às 19h30, no Theatro José de Alencar, a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, Carlos Malta e Marimbanda.

O encontro marcará a gravação do DVD do projeto, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2017-2018. A entrada para a apresentação é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 14h do dia do show.

Apesar de se conhecerem há bastante tempo, essa é a primeira vez que todos os artistas trabalham juntos. O show já foi apresentado no Crato e Nova Olinda, no Ceará, e no Rio de Janeiro. A seleção das cidades ocorreu com base na ligação dos músicos com suas origens.

Epifania Kariri promove a interação de linguagens artísticas, como a dança e a música, além de mesclar o rural e o urbano, a tradição e o contemporâneo. A mistura faz eclodir uma nova sonoridade para o repertório dos Irmãos Aniceto, com composições apoiadas em novos arranjos.

A banda Cabaçal, criada na cidade do Crato, apresentou-se em vários estados do Brasil, e na Europa, em países como França e Portugal, além de ter tocado com músicos como Hermeto Paschoal, Carlos Malta e Marília Pêra.

Serviço

Epifania Kariri. Dia 25 de janeiro, às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Praça José de Alencar, Centro). Entrada gratuita (retirada de ingressos a partir das 14h). Contato: (85) 3101-2566