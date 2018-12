Globoplay ganha cem novas séries e Netflix lança especial de Natal humorístico

Com os streaming (como são chamadas as plataformas online de vídeo sob demanda) em alta, a Globoplay promete um superinvestimento no ano de 2019 que resultará na inclusão de cem séries internacionais em seu catálogo até o fim do ano. Segundo a própria plataforma, a meta é ampliar o número de títulos a ponto de deixá-lo tão grande quanto o da rival Netflix, líder no serviço no País.

Alguns títulos de peso já foram anunciados, como "Handmaid's Tale", "The Big Bang Theory" e "Young Sheldon", mas sem data certa de estreia. Atualmente, a Globoplay possui 21 séries internacionais, seis séries exclusivas e em torno de cem filmes internacionais. O presidente-executivo da plataforma, João Mesquita, afirma que a ideia é estrear, em média, uma série por semana.

"A Globoplay não tinha nenhum conteúdo que não fosse da TV Globo. Poderia entrar antes, mas era da grade da TV Globo. A grande mudança aconteceu nos últimos meses. O cinema nacional começou a entrar em maio, junho, e, no fim de agosto, chegaram as séries internacionais. Nos próximos três meses, vai ser uma avalanche de conteúdo, que dará uma cara completamente diferente à plataforma", afirma o presidente-executivo. Também como parte da ampliação do conteúdo, a Globoplay deverá investir em produções próprias, como a próxima temporada da série "Sessão de Terapia" e as atrações inéditas "Aruanas" e "Shippados".

Combo

Para Mesquita, o foco mais generalista da Globo, que busca contentar a todos, não precisa ser seguido pela plataforma, que pode buscar nichos diferentes. Apesar disso, Mesquita fala que não estão descartadas migrações desse material para canais Globosat ou mesmo para a TV Globo. Mas serão menos frequentes e mais demoradas. Os planos da Globoplay para 2019 abrangem novas possibilidades de assinatura.

A plataforma continua com a conta básica, de R$ 24,90, mas passou a oferecer também, desde o início de dezembro, combos com o Telecine e o Premiere - que passaram a ter contratação direta, sem passar pelas operadoras de TV paga. Mais ferramentas estão sendo implementadas, como a possibilidade de parar e voltar o conteúdo pelo aplicativo e a chance de download de séries e filmes para ver offline. Entre as atrações mais assistidas, estão "O Sétimo Guardião" e "Ilha de Ferro".

Especial de Natal

Já em outra plataforma de vídeos sob demanda, a Netflix, está no ar o "Especial de Natal -Se Beber Não Ceie", uma brincadeira com a sequência de filmes americana "Se Beber Não Case", com produção da equipe de Porta dos Fundos - grupo nacional famoso por sua página na internet.

A produção é uma versão com humor da história religiosa da Santa Ceia e o vídeo é considerado o mais aguardado do ano entre os fãs. Durante as cenas, é revelado que os participantes da ceia tiveram uma noite de bebedeira e Jesus Cristo desapareceu. Os apóstolos então precisam encontrá-lo e desvendar o que aconteceu na noite anterior. Fábio Porchat (Jesus) assina o roteiro ao lado de Gregório Duvivier (Judas), Antonio Tabet e Rafael Portugal.

Exterior

Fábio Porchat e Antonio Tabet falaram também sobre os novos projetos de expansão do grupo de humor Porta dos Fundos, que desde o ano passado pertence à Viacom, dona da MTV. Porchat lembra que o negócio com a empresa trouxe aporte financeiro para que o Porta iniciasse seu processo de internacionalização.

"Continuamos como sócios, mas com um parceiro gigante. Também conseguimos contratar mais roteiristas, porque a sensação é a de que o Porta dos Fundos havia batido no teto e que, com as nossas pernas, não íamos conseguir", explica.

Produtor do Porta dos Fundos, Ian Raul Samarão Brandão Fernandes conta que já há esquetes do grupo de humor sendo dubladas para a língua espanhola, além de uma seleção de artistas em andamento para que os textos sejam reproduzidos por atores mexicanos. Um dos criadores, Antônio Tabet afirma que está em processo a produção para o inglês.

Entre os principais destaques para primeiro semestre de 2019, estão "Homens?", série de humor que vai abordar o universo masculino com olhar mais crítico.

*Com informações para agência de notícias Folhapress