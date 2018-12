Globo exibe tradicional espetáculo de Réveillon com nova fórmula

Depois de Salvador, Goiânia e Belo Horizonte, a cidade do Recife foi a escolhida para a gravação do "Show da Virada", atração que faz parte da programação especial de fim de ano da Globo e que será exibida nesta segunda-feira, dia 31 de dezembro, depois da novela "O Sétimo Guardião".

Sob direção artística de Raoni Carneiro, que também comanda "Só Toca Top" e "Criança Esperança", a atração reuniu Ivete, Simone e Simaria, Luan Santana, Wesley Safadão, Thiaguinho e Raça Negra, dando continuidade ao novo formato do programa. Há três edições, a Globo resolveu reduzir o número de convidados musicais e fazer show itinerante pelas principais capitais brasileiras. "A nova marca do 'Show da Virada' é a exclusividade que damos para o público dos artistas. Em vez de ter 62 artistas cantando dois minutos, tenho seis cantando meia hora. Isso é o que todo mundo gostaria de estar vendo dentro de casa", diz Carneiro.

Para o diretor artístico, a mudança no formato possibilitou ao público presente na gravação acompanhar um show mais dinâmico de seu artista favorito. "Tinha um desejo de tornar o Show da Virada itinerante pelo Brasil. A atração não deveria ser exclusiva de algum lugar, como Rio de Janeiro ou São Paulo, mas do Brasil inteiro".

Raoni Carneiro explica que foram três movimentos nesses 20 anos de programa. O primeiro foi com Aloysio Legey, que mesclava jornalismo com entretenimento, com shows ao vivo.

Com supervisão e direção de Roberto Talma, o show passou a trazer mais artistas musicais. Quando Carneiro assumiu a direção, em 2015, o programa virou itinerante. Luan Santana, que participa desde 2009, concorda que a reformulação possibilita uma conexão mais íntima do artista com o público. "O artista produz um show para a estrada pensando em todos os detalhes. Se há redução no tempo do show, ele fica sem ligação, como se deixasse de contar uma história. Quando há menos artistas, a dinâmica é melhor", diz.

Volta aos palcos

Gravado em novembro, o "Show da Virada" da Globo também marca o retorno aos palcos da cantora Simaria, da dupla com Simone. As duas irmãs sertanejas haviam parado as apresentações para que Simaria desse continuidade ao tratamento de uma tuberculose ganglionar - doença que foi diagnosticada em abril e exigiu afastamento da artista.

"Tivemos um ano muito bom, mas de muito aprendizado com tudo o que vivemos com a saúde da Simaria. Aprendemos que o mais importante da vida é trabalhar com qualidade", afirmou Simone - a dupla sertaneja diminuiu o ritmo de shows.

"Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Quando acontece algo desse porte na vida, é porque Deus tem algo maior a colocar na frente. E a resposta disso é estar aqui no 'Show da Virada'", completou.

Durante a gravação do programa, uma forte chuva deixou algumas poças d'água no palco antes da apresentação de Ivete Sangalo.

A cantora não se fez de rogada, pegou o rodo e ajudou a equipe da limpeza. Os fãs, então, começaram a entoar: "É a melhor cantora do Brasil". "Acho que o único 'Show da Virada' que não fiz foi o de 2017 porque estava grávida. Adoro essa ideia de ser em cidades diferentes. Tenho uma relação enlouquecedora com Recife".