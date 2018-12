Fotofestival Solar promove, entre outras atividades, mostra de fotolivros e lançamento de obras

A casa, os objetos, os utensílios de arte. As fotos de família, as memórias impressas, o desgaste de um bairro, morada coletiva. É de pequenas reentrâncias que a estética visual de "O Livro dos Monólogos - Recuperação para Ouvir Objetos" se impõe enquanto narrativa lítero-fotográfica. É também a partir de dores, cicatrizes profundas. Não à toa, impera um forte tom de minimalismo nos escritos desenvolvidos e registros captados, reflexo de um olhar sensível e apurado sobre o íntimo.

Conhecido por duas décadas de trabalho como curador de fotografia - sobretudo à frente da Pinacoteca de São Paulo - Diógenes Moura é o autor da publicação que reúne cada um desses detalhes, que conta com um ensaio de Alê Ruaro. Saída pela Editora Vento Leste, a obra tem lançamento previsto para o dia 6 de dezembro, às 19h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), compondo a programação do Fotofestival Solar, um novo evento que se avizinha no horizonte cearense de modo a consolidar a seara fotográfica em nosso Estado, terra de grandes observadores.

A primeira edição do projeto acontece de 5 a 9 de dezembro no Dragão e na Escola Porto Iracema das Artes. Estruturada de modo a se realizar bienalmente, a iniciativa - realizada pelo Instituto de Fotografia (Ifoto) em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará e o Instituto Dragão do Mar - contará com extenso roteiro de atividades, contemplando exposições, oficinas, conferências, mostra de cinema, entre outras.

Uma delas faz um intercâmbio entre literatura e imagem ao promover, sob a tutela da fotografia, novos olhares e abordagens partindo de temáticas caras ao fazer artístico. Diariamente e de forma gratuita, a Livraria Solar trará mostras de fotolivros ZUM, diretamente da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles (IMS), em São Paulo. O acervo busca reunir publicações de destacada referência no segmento e é resultado de uma convocatória de fotolivros realizada meses antes do evento.

Imagem do livro "Barreiro Branco", de Sérgio Carvalho Imagem do livro "Guilherme Muller e a Invenção Visual de Teresina", de Paulo Gutemberg Imagem do livro "A Casa do Ser", de Ana Póvoas Imagem do livro "À Margem", de Gisele Martins Imagem do livro "Magna", de Cristiano Xavier

A ação buscou estabelecer um nexo profundo entre o IMS e o circuito de fotografia contemporânea nacional, estreitando os laços com produtores, editoras, artistas gráficos e público leitor. Neste ano, de um total de 160 publicações enviadas, 46 livros, zines, revistas e catálogos entraram no rol da seleção. Desse número, alguns serão lançados em Fortaleza durante os dias do fotofestival, aproximando o público.

Estéticas

Além de Diógenes, sete artistas apresentarão aos visitantes o resultado de suas obras. Mineiro de Belo Horizonte, Cristiano Xavier lançará "Magna", seu livro de estreia. Elegendo a contemplação como elemento principal de contato com a estética que desenvolve, o fotógrafo evoca cores, texturas e relevos em paisagens naturais arrebatadoras, ora singelas, ora grandiosas. Impera, portanto, um visual profundo.

Já Mônica Zarattini refaz o percurso que realizou pelo sertão baiano em 1989, onde ocorreu a Guerra de Canudos há 120 anos. Na nova viagem, em 2016, ao reencontrar pessoas que se emocionaram ao rever as fotos antigas, ela resolveu registrá-las novamente, só que em fotos coloridas e no sistema digital. As imagens integram "Plano, seco e pontiagudo" (Editoras Ipsis e Madalena) com lançamento marcado para o dia 7, às 19h, juntamente ao livro de Cristiano Xavier.

Na mesma noite, a carioca Ana Póvoas ainda traz à luz "A casa do ser", compilado generoso de retratos sobre como se faz um retrato, falando sobre existência e silêncios. Por sua vez, no dia 8, também às 19h, a lente se abre para outros três lançamentos: "Guilherme Muller e a Invenção Visual de Teresina", de Paulo Gutemberg; "À margem", de Gisele Martins; e "Barreiro Branco", de Sérgio Carvalho.

O primeiro palmilha a capital do Piauí por meio de uma imagética histórica, que percorre prédios, lagos e construções de modo a atrair o olhar dos apreciadores para a terra que o acolheu por 40 anos. Já o segundo recai o foco sobre as comunidades ribeirinhas da Ilha de Marajó, no Pará, afirmando-se como um registro simultaneamente documental e poético do povo.

Por fim, "Barreiro Branco" embrenha-se na vida do sertanejo para ir de encontro à idade de "amarrar o tempo no poste", cunhada pelo poeta Manoel de Barros, resgatando memórias e minúcias particulares de pessoas que vivem nesse pedaço de Brasil. É um exercício límpido de consciência da terra, gerando imagens que dialogam com o passado e o presente.

Além dos lançamentos individuais, poderá ser conferido ainda "Apocalipse? - Anuário Todavia 2018/2018", da Editora Todavia, concebido e editado pelo escritor Michel Laub. O livro - com nomes de Isabela Figueiredo, Zadie Smith e Lina Meruane, por exemplo - ambiciona entrar para o calendário cultural brasileiro como ambiente de trânsito entre visões de um solo multi, indo do retrato de gêneros, raças e origens a distintas faixas etárias e matriz ideológica.

Serviço

Lançamentos de livros no Fotofestival Solar. De 6 a 8 de dezembro no Espaço Dragão Solar, às 19h, no CDMAC (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Entrada gratuita. Contato: (85) 3488-8600