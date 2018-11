Fortaleza recebe o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba

Em uma sociedade em que a igualdade de gêneros ainda não foi conquistada, a mulher busca diariamente o seu espaço. E no meio musical isso não é diferente. No samba, a figura masculina ainda é a primeira imagem associada. Com o objetivo de modificar esse cenário foi idealizado o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, que acontece neste sábado (24), no Largo da Mocinha, e tem como objetivo estimular a presença e o contato feminino com o gênero musical. Considerada a madrinha do samba, a cantora Beth Carvalho será a homenageada do evento.

A iniciativa, que está na primeira edição, acontecerá simultaneamente em outras cidades brasileiras e também em La Plata, na Argentina. Em Fortaleza, o movimento trará muita música e, consequentemente, dança para o tradicional espaço da Capital. O encontro foi criado pela cantora e compositora carioca, Dorina Barros, mas na capital cearense é organizado pela produtora musical Michele Militão. "Me veio o convite para saber se a gente teria o interesse de organizar o evento, por meio do grupo SambaDelas", explica. Michelle também é idealizadora desse movimento local, que surgiu em dezembro do ano passado, no Mercado dos Pinhões, promovendo um espaço com o ritmo para as mulheres da cidade.

A programação do evento inicia às 14h30, com a apresentação de ritmistas dos Blocos Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Baqueta, Caciques do Urubu e Bonde Batuque. Juntas, elas criarão uma bateria de samba unificada. "Fizemos um convite para as mulheres dos blocos de pré-Carnaval, porque tem muitas que tocam aqui", diz Michele. Em seguida, às 16 horas, no horário local, começa o movimento, com a apresentação do SambaDelas. Simultaneamente, em todas as cidades participantes, as vozes e os instrumentos comandados por mulheres, iniciarão, com a força do samba, o sucesso "Coisa de Pele", conhecida na voz de Jorge Aragão.

Cenário

Serão cerca de 150 mulheres que dividem, por meio da voz e instrumentos, grandes sucessos do gênero com o público. Para quem não conseguir comparecer ao evento, será realizada uma transmissão ao vivo, por meio da página oficial do encontro na rede social Facebook.

Além de unir a roda de samba com cantoras, o encontro incentiva o papel das instrumentistas, que também buscam espaço no cenário musical. Em todo o País será criada uma verdadeira rede de conexão entre as artistas, aumentando as trocas culturais, além de contribuir para fortalecer a divulgação para o público da força da mulher no gênero musical.

Beth Carvalho foi a escolhida, com todo mérito, para ser a grande homenageada da primeira edição. Conhecida como a madrinha do samba, a cantora é peça fundamental do gênero no País. "Ela foi a estimuladora do grupo Fundo de Quintal e também tantos outros grandes artistas. Beth tem uma biblioteca incrível de compositores, que ela vai ajudando. Não poderia ser outra pessoa", reforça Michele. A cantora, inclusive, foi a responsável pela escolha da música principal que será cantada no evento.

Registro

Segundo Michele, o Guiness Book, publicação responsável por notificar recordes em todo o mundo, registrará o movimento, para nomear o encontro como a maior roda de mulheres no samba realizada de forma simultânea.

Além da capital cearense, Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Sorocaba (SP), Londrina (PR) e La Plata na Argentina, vão celebrar o evento. Em Fortaleza, o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba faz parte do projeto Sábado Feira, que é promovido pelo Instituto Iracema e acontece uma vez por mês em ruas da Praia de Iracema. A atividade tem como objetivo movimentar o comércio e incentivar os pequenos negócios de moradores locais.