"Fortaleza é uma das minhas cidades prediletas", diz Silva que faz show gratuito na Praia de Iracema

Poucos lugares da capital cearense conseguiriam harmonizar tão bem com o repertório do cantor Silva como o aterro da Praia de Iracema, local onde ele se apresenta amanhã, como uma das principais atrações do Festival Elos, que começa hoje e segue até domingo. Com pé na areia e brisa do mar, o público poderá conferir músicas do mais recente álbum, "Brasileiro", e sucessos da carreira do capixaba.

Essa já é a segunda vez neste ano que os cearenses reencontram a poesia do moreno de 30 anos. O contato cada vez mais constante com a Terra do Sol tem deixado feliz não só os fãs.

"Nem sei se eu poderia dizer isso, mas Fortaleza é uma das minhas cidades prediletas. O público é caloroso, zero blasé. As pessoas quando gostam, gostam. Demonstram isso, gritam no show e cantam muito. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Qualquer artista gosta disso, essa energia no palco", exaltou Silva em entrevista ao Verso.

A empolgação de falar da cidade rapidamente caiu na música. "Acho Belchior um gênio absoluto. Sempre me emocionou muito o jeito que ele escreve". Questionado acerca de outro nome, Silva ponderou sem perder a delicadeza que lhe é peculiar. "Fagner eu sempre gostei, mas sempre achei as opiniões políticas dele meio duvidosas, então foi um cara que já tomei uma birrinha. Tento não misturar uma as coisas, mas é um pouco inevitável".

Da MPB ao POP

Querido por artistas do quilate de Gal Costa e Lulu Santos, ele passeia sem dificuldades por diversos gêneros. "Sou superaberto com música. Não sou desses caras que só escuta Jazz e fica tomando vinho. Não tenho nada disso. Não tem nada de só Ed Motta. Gosto de coisas realmente populares também. Acho importante isso, não estar preso a uma coisa só pra não ficar bitolado". A parceria com Anitta no clipe "Fica Tudo Bem", por exemplo, já atingiu mais de 22 milhões de visualizações no Youtube.

Ao citar outras referências para o grande público, o capixaba revelou uma simpatia mútua com o potiguar Xand, vocalista da banda Aviões. "Nós fazemos músicas completamente diferentes, mas ele sempre foi um cara muito legal comigo. Sempre posta (nas redes sociais), fala: 'sucesso, meu amigo'. Xand tem sido um cara muito querido".

A inserção no universo musical nordestino vem de longa data, desde quando era criança, e inclui ritmos como o axé. "Eu tenho muito disso. Aqui no Espírito Santo a gente teve muita influência da Bahia. Nos verões aqui a minha família ia toda pra uma praia chamada Jacaraípe. E era regado de música baiana. A gente ficava na praia o dia inteiro e aí tocava toda aquela época que era Chiclete com Banana", relembrou.

DVD e parcerias

No palco, Silva segue o ditado popular "menos é mais". O cantor é acompanhado por uma banda formada por apenas dois integrantes. O cenário é singelo intencionamelnte e se casa com a iluminação rebuscada para evidenciar o repertório. O registro desse trabalho pode demorar a chegar em DVD.

"Brasileiro tá sendo pra mim a melhor turnê que já fiz até agora, em todos os sentidos: melhor, maior, mais cidades que passei, estou mais preparado também. Já me sinto completamente à vontade no palco. Então tenho muita vontade de registrar esse show, mas ainda não tem planos. Talvez bem pro final, quando a turnê tiver bem mais madura do que já tá", adianta.

Apesar de o novo álbum ter sido lançado há apenas seis meses, o cantor já pensa também em combinações musicais com brasileiros. "Tem parcerias em mente, que ainda não vou falar porque são planos. Mas já tenho algumas pra logo. Coisas bem interessantes de lugares diferentes: da Bahia, de São Paulo, do Rio. Algumas coisas que já tô mapeando. E vamos ver se Ceará também, se consigo fazer uma aliança legal com alguém daí".

Encontro consigo

Silva reconhece que passou por um processo intenso na sua musicalidade. A mudança natural está em constante construção, pois, segundo ele, está ligada ao autoconhecimento. "Primeira coisa que fiz quando comecei minha carreira foi entrar na terapia. Porque acho que a nossa cabeça é a coisa mais importante que a gente tem na vida", revela.

"Tô há seis anos sem parar na terapia. Fiquei mais seguro. No começo era muito tímido. Sabia que tinha um potencial musical mas não entendia que tinha potência para enfrentar isso. Então vim mudando muito de lá pra cá. Fui ficando mais confortável com tudo: em ser músico, com minha sexualidade, tudo. E acho que isso se refletiu na minha música".

Olhar para dentro também ajudou o artista a enxergar o contexto externo, do que estava do lado de fora, ao redor. No Brasil. "Acabou que (o som) foi ficando mais brasileiro porque eu comecei a achar meio feio essa coisa de brasileiro ficar tentando ser gringo. Essa síndrome do vira-lata, de achar que tudo que é de fora é melhor. Ai você percebe, de repente, que você é um primo pobre do Frank Ocean, sabe? Ou uma tia distante da Beyoncé. Sempre achei isso meio caído. Num País que a gente tem Gal Costa, tem Caetano, tem pessoas tão maravilhosas e importantes culturalmente. Então, acho que essas coisas todas influenciaram para eu chegar aqui onde eu tô nesse momento".

Confira a programação completa do Festival Elos