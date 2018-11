Festival de gastronomia e cultura em Aracati movimenta o turismo no município

Uma das principais ruas de Aracati, por guardar muito da arquitetura do século dezenove, transformou-se em uma grande arena de experiências gastronômica no II Festival de Gastronomia e Cultura. Localizada na Rua Alexanzito, o espaço teve 26 stands montados com opções gastronômicas variadas, da comida japonesa ao hambúrguer de churrasco, também tem as tradicionais comidas de boteco, pizzas e massas. Os preços variam de R$ 2,00 a R$ 15,00.

A arena gastronômica rota das falésia tem comidas dos municípios que integram o roteiro turístico. Entre os locais estão Aracati, sede do evento, e Icapuí que está fazendo sucesso com o espetinho de lagosta. Para a chefe gastronômica, responsável pela iguaria, Zenaide da Silva, o festival oportuniza a troca de experiências entre profissionais dos municípios diferentes da região. Empreendedores de pequenos negócios aracatienses também capricharam, como é o caso de Luiz Ebelardo, conhecido na localidade como Bilal, em sua banca o público pode degustar lanches com recheio de camarão, como tapioca, pastel , empada, crepe e panqueca. “ O camarão é uma peça aqui da região. Culturalmente somos o grande produtor do marisco no Ceará e a gente aproveitou pra agregar valores”, explica o comerciante.

Tradição em Aracati, o camarão pode ser encontrado em recheio de lanchesFoto: Kid Júnior Espetinho de lagosta está fazendo sucesso no FestivalFoto: Kid Júnior Rua Alexanzito é a principal em Aracati e tem arquitetura do século dezenoveFoto: Kid Júnior Espetinhos tradicionais também são encontrados no FestivalFoto: Kid Júnior A cultura popular anima o público do FestivalFoto: Kid Júnior Também tem opção gastronômica de docesFoto: Kid Júnior O Festival também conta com arena de artesanato tradicional cearenseFoto: Kid Júnior Festival conta com diversidade de artesanato Foto: Kid Júnior 26 stands fazem parte do FestivalFoto: Kid Júnior Também tem variedade de massas no cardápioFoto: Kid Júnior Opções para paladar variado Foto: Kid Júnior

No Festival, que começou na última quinta-feira (15) e termina neste sábado (17), tem também Arena do artesanato, oficinas gastronômicas, espaço institucional, espaço da agricultura familiar, atrações culturais, espaço kids, minha casa de portas abertas, capacitações e consultorias preparatórias. Para o diretor técnico do Sebrae Alci Porto, o evento fortalece o turismo no interior do Ceará. "O objetivo é mostrar o turismo de convivência, do qual a gastronomia é importante e faz parte da atração do visitante quando ele vem”. Se de um lado os moradores de Aracati estão orgulhosos com o tamanho do evento, por refletir em crescimento para o município, do outro tem os visitantes que estão gostando tanto que pretendem voltar para uma terceira edição. A assistente social Camila Mirela de Araújo é de Mossoró, veio na primeira e está aproveitando a segunda e já se prepara para a próxima.