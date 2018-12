Festival das Travestidas ocupa Fortaleza e Juazeiro do Norte com festa e arte política

Antes do apagar das luzes de 2018, ainda há tempo para o ano brilhar em Fortaleza. Brilhar muito. Começa neste sábado (15) o III Festival das Travestidas, que, durante uma semana, ecoará na cidade a arte, expressão e questionamento social do coletivo As Travestidas.

O grupo é encabeçado por Silvero Pereira, destaque na novela "A Força do Querer" e no "Show dos Famosos", do Domingão do Faustão. Dando voz para o seu alter ego Gisele Almodóvar, o artista é acompanhado por Rodrigo Ferrera (Mulher Barbada), Denis Lacerda (Deydianne Piaf) e Diego Salvador (Yasmin Shirran).

Nesta edição, o festival encenará novos espetáculos, como "Androginismo" e "Bixa, Viado, Frango". "Esse ano, vai ser um pouco diferenciado, exatamente na tentativa de trazer esses trabalhos que não estão circulando na cidade, como é o caso do Androginismo", explica Silvero ao citar o espetáculo que passou pela capital uma única vez, no Maloca Dragão deste ano.

"Foi uma resposta muito positiva. E a gente ficou com esse desejo de trazer de novo. Assim como a estreia no Rio de Janeiro, com duas sessões lotadas".

No palco, o cearense dividirá o microfone com a gaúcha Valéria Houston, cantora trans que integrou a edição recente do programa "Amor e Sexo" e abriu o show da estrela Katy Perry, em meados desse ano, em Porto Alegre.

"A Valéria é uma pessoa incrível que eu conheci durante a pesquisa do BR Trans. E foi uma das figuras de maior referência que eu tive no Sul. O espetáculo passeia entre músicas que a gente já faz com algumas inéditas entre nossos trabalhos, e canções internacionais e nacionais", detalha o multiartista.

Outra novidade é a festa "Bixa, Viado, Frango", que servirá de laboratório para uma outra atração do grupo.

"É um projeto mais amplo. A nossa ideia é que essa festa perdure durante seis meses aqui na cidade, porque, na verdade, ela faz parte de um processo criativo de uma nova peça".

A rapper paulista Linn da Quebrada é mais uma das convidadas do festival. Ela volta aos palcos cearenses para cantar ao lado de Gisele, Barbada e Valéria. Uma das participações acontecerá no show "Perto do Mar, Longe da Cruz", que acontecerá no CCBJ e será gratuito.

Além de tocar músicas que entoam a resistência travesti, a sessão é uma expressão autobiográfica, define Mulher Barbada. "A gente tenta trazer um pouco das nossas histórias nesse repertório. Não só de músicas que cantamos, mas também sobre a nossa trajetória de luta, de encontrar espaços".

Concurso

A festa Transvirada encerra o ciclo de apresentações e reserva também a fase final do concurso Novos Talentos, que revelará um novo artista na arte drag. Quatro selecionados durante a competição vão disputar o título.

"É uma forma de existir com a nossa arte, que nos fundamenta, educa e questiona. E convidar outras artistas a se conhecer e descobrir nessa arte transformista, que é artesanal", posiciona-se Yasmin Shirran. O público vai poder ajudar a escolher o ganhador.

O desafio de garantir a maratona de shows e peças foi encarado com garra, pelo quarteto. Para Deydianne, concretizar esse momento é uma vitória.

"Fizemos esse festival na raça e tem sido prazeroso levar cultura e questionamento pras pessoas. Levar o acesso à arte, que é fundamental. Um país sem arte é um país morto". O pensamento sobre o papel do evento é afinado com Silvero. "Não é só um movimento teatral, é um movimento social que usa a arte como arma pra questionar e provocar a sociedade sobre as questões LGBT".

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (15)

20h – Androginismo

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

22h – Bixa, Viado, Frango

Local: Mambembe – Rua dos Tabajaras - 368

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

DOMINGO (16)

19h – Uma Flor de Dama

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

SEGUNDA-FEIRA (17)

20h – BR Trans

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

TERÇA-FEIRA (18)

20h – BR Trans

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

21h – Barbada e Valéria: Mulheres do Samba

Local: Café Couture – Rua dos Tabajaras - 554

Entrada gratuita

QUARTA-FEIRA (19)

20h – Cabaré das Travestidas

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

20h – Perto do Mar, Longe da Cruz

Local: Centro Cultural Bom Jardim – Rua 3 Corações - 400

Entrada gratuita

QUINTA-FEIRA (20)

20h – Cabaré das Travestidas

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) – Vendidos da bilheteria do local

20h – Silvershow

Local: Teatro Sesc Patativa do Assaré – Rua da Matriz – 227 – Juazeiro do Norte

Ingressos: 02 itens de higiene pessoal e 02 itens de limpeza

SEXTA-FEIRA (21)

20h – Quem Tem Medo de Travesti

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

SÁBADO (22)

20h – Quem Tem Medo de Travesti

Local: Porto Dragão – Rua Boris - 90

Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

22h – Transvirada

Local: Mambembe – Rua dos Tabajaras - 368

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Serviço

III Festival das Travestidas

Data: A partir deste sábado (15) até o dia 22 de dezembro

Ingressos de R$ 15 a R$ 20 (valores de meia-entrada)

Classificação indicativa: 16 anos.