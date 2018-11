Festival Concreto tem abertura nesta sexta na Casa do Barão de Camocim

Agora é verdade? O Festival Concreto de Arte Urbana chega à quinta edição. Programado para acontecer a partir desta sexta (16), até 24 de novembro, o evento teve uma divulgação atípica este ano. Em outubro passado, a participação do britânico Roger Waters (Pink Floyd) foi anunciada para a programação do festival. Duas semanas depois, a organização "desmentiu" a presença física do artista, confirmando a exibição de um vídeo do show "The Wall", do Pink Floyd, no Cineteatro São Luiz (Centro).

Ao contrário do que a brincadeira pode sugerir (a organização informou, pelas redes sociais, que o anúncio era uma referência à veiculação de 'fake news' no período eleitoral), o evento traz uma programação plural, com apelo por si só, e que se consolida sob o respaldo do cenário da arte urbana pelo País e pelo mundo. A amplitude das atrações sinaliza esse foco: para 2018, o Concreto traz sete nomes internacionais, 11 convidados nacionais e 20 artistas locais. O acesso a todas as atividades é gratuito.

Além das habituais intervenções urbanas pelos muros e outros espaços públicos de Fortaleza, a edição deste ano programa ações inéditas, como o projeto Muralistas Sonoros (com os músicos Fernando Catatau/CE e Wado/AL) e o projeto Tiras Urbanas (no antigo prédio da Justiça Federal, na Rua do Rosário). Nesta intervenção, artistas locais e convidados produzem tirinhas pelas ruas, a fim de entreter o público de passagem.

O Festival Concreto começa nesta (16), às 19h, com a abertura da exposição "Dhamma", do artista Narcélio Grud (CE), produtor do evento, na Casa do Barão de Camocim (Centro). A ideia da produção, para 2018, é concentrar a programação do festival no Centro de Fortaleza, em alusão ao período que a região era mais valorizada na dinâmica cultural da cidade.

Duque de Caxias

A intervenção pelo Centro da cidade deve se concentrar em vias como a avenida Duque de Caxias. As árvores do canteiro central da via serão pintadas pelo arquiteto e designer Guto Lacaz (SP), renomado no cenário das artes plásticas. Ele ainda fará uma "palestra ilustrada" no sábado (17), às 19h, na Escola Porto Iracema das Artes (Praia de Iracema).

No mesmo local, a artista plástica Mônica Nador (SP) fará uma masterclass na próxima terça (20), às 19h. A atividade se foca a partir da experiência dela com ações sociais e o público "leigo" na prática artística.

Na avenida Domingos Olímpio e pelas ruas próximas à praça dos Leões, os artistas locais Tiago de Alencar, Bianca Misino, David Lee e Felipe Camilo farão a intervenção "Sombras Verdes".

Ainda com foco no Centro, o encerramento do Festival Concreto, no próximo dia 24, será realizado no Parque da Liberdade (Cidade da Criança). A última etapa da programação trará ações para o público infantil, apresentações sonoras e uma feira criativa, além da ação do Mutirão "Pintura Viva".

Serviço

Festival Concreto de Arte Urbana

Intervenções urbanas e ações de formação a partir desta sexta (16) até 24 de novembro, no Centro de Fortaleza, Praia de Iracema, dentre outros locais da cidade. Acesso gratuito. Programação: festivalconcreto.com.br

Arte de Root Rises: outra atração do festival, o mexicano se foca no "muralismo" e no trabalho de ilustrações

Saiba mais

Nesta edição, o Festival Concreto recebe sete artistas internacionais. O grupo fará intervenções em diversos prédios e equipamentos culturais do Centro e Praia de Iracema. O espanhol Daniel Muñoz vai intervir no prédio do Hospital César Cals (Avenida Imperador); o argentino Tec, no Edifício Jalcy (Duque de Caxias). Também da Espanha, Sabek ilustrará o espaço do Edifício Butano, onde se localiza o restaurante Mistura Paulista (Rua Major Facundo).

Os artistas Inti Castro (Chile) e Sat One (alemão) pintarão, respectivamente, no Planetário e na coluna do Anfiteatro do Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema). A presença dos nomes estrangeiros no Concreto acontece após uma série de intercâmbios dos artistas locais.

Em março passado, os cearenses Diego Maia, Narcélio Grud, Marquinhos Abu e Solrac integraram a "Caravana Concreto". E a partir deste projeto, eles participaram do Festival Ciudad Mural de Arte Urbana, na Cidade do México.