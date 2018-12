Festival Cearense de Hip Hop acontece a partir desta sexta (21)

O Festival Cearense de Hip Hop (o "FCH2") chega à oitava edição. Com foco nas danças urbanas, a programação do evento traz ainda o apelo de toda a diversidade da cultura hip hop - do rap ao grafite. Este ano, o festival acontece a partir desta sexta (21), até domingo (23), no Centro Dragão do Mar, Escola Porto Iracema e Cuca Mondubim. Apresentações de grupos locais, nacionais e internacionais; workshops, intervenções urbanas, dentre outras atividades, estão na agenda do projeto. O acesso é gratuito.

As apresentações do festival estão divididas nas categorias "Mostra livre", "Freestyle dance competition", "Battle Crews", "Popping Battles", "FCH2 BBoy", "FCH2 BGirl", "FCH2 Experimental" e "FCH2 House". A primeira atividade, a coreografia "More than Steps", de Juliana Kis, acontece nesta sexta, a partir das 9h, na Sala de Dança da Escola Porto Iracema das Artes.

Segundo Andres Perdomo, coordenador do evento, hoje o Festival Cearense de Hip Hop é referência, no Norte e Nordeste, no circuito do hip hop nacional. Desde 2011, quando houve a primeira edição, "a gente quer dar projeção, visibilidade aos melhores das danças urbanas, inclusive com dançarinos do Brasil e do mundo. Há uma conexão direta com o Festival Internacional de Hip Hop que acontece em Curitiba (PR). O festival daqui é uma classificatória Nordeste para esse evento", situa o produtor.

O coordenador observa que a curadoria do festival procura equilibrar, na programação, a presença de referências para as novas gerações, como os youtubers Juliana Kis e Fran Manson, com veteranos como Frank Ejara, um dos integrantes do Eletric Boogaloos, grupo de dança de rua que desenvolveu a linguagem "popping".

"Com essa proposta, nossa ideia é construir um cenário favorável não só para as apresentações, mas para o convidado participar das aulas, workshops, rodas de conversa. É um momento único, em que as danças urbanas se encontram", coloca Andres.

O produtor percebe um crescimento das modalidades de danças urbanas, no Ceará inclusive, desde que o festival começou. Segundo ele, a maioria das academias de dança em Fortaleza já inclui essas categorias em suas programações de aulas.

Intercâmbios

Para o DJ Flip (45), curador das batalhas de break do festival, o FCH2 está entre os três maiores eventos de hip hop do Brasil. Recapitulando como a produção já trouxe uma série de "lendas" das danças urbanas para o Ceará, o artista lembra que vários dançarinos cearenses foram viver na Europa para se profissionalizar na linguagem. "E saíram do seio do evento. Algumas pessoas conseguem se manter na Europa com a dança, depois. O festival é uma celebração disso", observa Flip.

O DJ reforça a fala do coordenador do festival, Andres Perdomo, sobre a participação dos convidados no FCH2. Segundo o artista, o evento torna-se referência ao equilibrar o caráter expositivo e o formativo. "A gente oferece workshops gratuitos e traz as atrações não somente pra ser júri e ficar no hotel", detalha.

Conceito

Com a popularidade do rap no Brasil, é bastante comum que se faça o comentário, na imprensa ou em outro espaço de discussão, sobre a projeção do hip hop no País, como se "rap" e "hip hop" fossem sinônimos. Eventos como o FCH2 trazem a oportunidade de se esclarecer a questão.

O rap, o grafite, a dança urbana, o DJ, dentre outras expressões criativas, são elementos da cultura hip hop. Flip alinha como o FCH2 "tem o foco principal nas danças urbanas. Mas a gente tem mostra de grafite e batalhas de MCS (de rap), nós agregamos isso. E a cultura do DJ também, que tocam os discos, os vinis. É um momento das pessoas entenderem o que é o hip hop como um todo", reflete o DJ.

Serviço

Oitava edição do Festival Cearense de Hip Hop (FCH2)

De sexta (21) a domingo (23), no Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema), Escola Porto Iracema (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema) e Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n, Mondubim). Acesso gratuito. Contato: (85) 3488.8600 - fch2.com.br