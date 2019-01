Fernando de Noronha oferece a nativos e visitantes conexão real com a natureza

Nunca imaginávamos nadar lado a lado com filhotes de tubarões. Diante das águas azuis e áreas verdes de Fernando de Noronha, essa foi, de longe, uma das experiências mais bonitas e divertidas. No arquipélago, os animais impressionam com a beleza e dividem os espaços de banho com a gente, mesmo no raso. O medo de sermos mordidos? Claro que sentimos, mas a afirmação dos colaboradores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de que é seguro, mesmo com registros isolados de ataques na ilha, convenceu-nos a se aventurar.

Nosso contato com os predadores aconteceu na Praia do Sueste, um dos redutos de Noronha com acesso controlado, inclusos no Parque Nacional Marinho. Por lá, fizemos um mergulho com pé de pato e snorkel, no qual vimos de perto tartarugas marinhas e peixes das mais incríveis espécies. Sempre respeitando a área de berçário, claro, onde o banho não é permitido.

Arquipélago de Pernambuco, Noronha é conhecido como a "Esmeralda do Atlântico"

Foi justamente essa primeira experiência que acabou nos levando de volta à Praia do Sueste. Momentos antes de retornar a Fortaleza, entramos em um dos ônibus que percorrem os 26 km² da ilha, e desembarcamos no local. Com placas indicando o horário de visitação, das 9h às 16h, a manhã foi de tranquilidade, com uma praia quase vazia e turistas encantados com os pequenos tubarões às margens da água.

Outras praias

No entanto, a diversidade do mar noronhense é enorme e não faltaram espaços para contemplar. A Praia do Sancho, inclusive, a qual consideramos a mais bela da região, nos proporcionou imagens dignas de admiração. É do mirante de lá que temos a melhor visão do Morro dois Irmãos, ícone máximo de Noronha. Também nadamos nela, com tubarões um pouco mais distantes, desta vez adultos. As espécies locais, tubarão-limão, o lixa e o tubarão-dos-recifes; não costumam amedrontar os banhistas.

Formado por 21 ilhas, Noronha possui extensão de 26 km²Fotos: Lucas Ribeiro Uma das primeiras praias que visitamos, a Praia do Sancho é um dos melhores lugares para visualizar o Morro Dois Irmãos (foto) Morro Dois Irmãos é um dos cartões postais da ilhaFoto: Lucas Ribeiro

Golfinhos e arraias também foram nossos parceiros, desta vez no passeio "Prancha Vip", na Praia do Porto de Santo Antônio, onde fica o Museu do Tubarão. Durante a expedição, fomos lançados ao mar segurando uma prancha, fixada na lancha por uma corda. Com o equipamento e puxados pela embarcação, conseguimos mergulhar até sete metros de profundidade e observar a biodiversidade marinha. Mesmo com a proximidade, não podemos tocar nos animais, com infração passível a multa pesada.

Logo de cara, as praias da ilha encantam pelas águas claras e presença constante de mecanismos para a preservação

Além do mergulho, acabamos almoçando na própria lancha. O equipamento da empresa que fechamos o pacote possui uma churrasqueira acoplada, na qual os tripulantes prepararam um delicioso peixe com salada. Outro passeio que compramos em Noronha foi o "Ilha Tour", no qual conhecemos grande parte da ilha em um carro 4x4, em uma incursão de aproximadamente 10h. A experiência pode ser um pouco cansativa, mas se torna necessária ao turista que não tem tantos dias para explorar uma praia de cada vez.

Roteiro curto

A questão do tempo, inclusive, definiu o que conheceríamos. Existem diversos outros passeios que podem ser adquiridos em Noronha, mas não adicionamos no nosso roteiro por conta da data de retorno. Apesar disso, apenas a Praia do Atalaia, que recebe poucos visitantes por dia, e precisa de agendamento em horário específico, ficou de fora da programação. No total, nossa viagem teve duração de quatro dias não completos. Saímos de Fortaleza na sexta pela manhã e voltamos na tarde de segunda.

Tartarugas são atração nos corais da Praia do Sueste Foto: Lucas Ribeiro

Além da beleza, outro aspecto chama a atenção de quem chega à ilha pela primeira vez: os valores. Fique preparado para dar de cara com restaurantes caros, lembrancinhas com preços acima da média e festas com bebidas também neste estilo. A logística de transporte de produtos encarece o custo por se tratar de uma ilha. Entretanto, é possível economizar em lugares com comidas mais em conta, por exemplo.

Uma boa alternativa é fazer compras nos supermercados locais e deixar as refeições mais importantes para aproveitar os espaços gastronômicos sofisticados, que são uma atração à parte.

Impressões

Seja pela beleza presente em cada esquina ou pelo tratamento simpático dos moradores, Noronha parece ser um daqueles lugares do mundo que deve ser apreciado como uma vivência única.

O som das ondas, os peixes que se misturam na vida marinha, a sensação de segurança e a água revelam o que existe no mar, fazendo um convite especial a quem acredita que a natureza é uma das melhores coisas a conhecer e imergir.

Serviço

Como chegar em Fernando de Noronha:

Voos diários ofertados pelas empresas Gol e Azul, em diversos horários. Saídas de Fortaleza com escala em Recife. Para entrar na ilha é necessário pagar taxa de permanência no valor de R$ 73,52 por dia. O cartão que dá acesso às praias do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha custa R$ 106,00 para brasileiros e é válido por 10 dias.