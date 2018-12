Felipão grava DVD em Canoa Quebrada com 12 músicas inéditas

A gravação do segundo DVD de carreira solo do cantor Felipão levou luz e muito forró para o Largo da Praça dos Pescadores, na Praia Canoa Quebrada. De longe, se avistava a iluminação do palco. O forrozeiro, que esperava cerca de 300 pessoas, foi surpreendido por um público com mais de dois mil moradores e turistas. Aldair Playboy, Márcia Fellipe, Junior Vianna e Romim Mata deram um tom a mais na produção audiovisual.

“Tínhamos uma outra ideia de fazer o DVD. Escolhemos umas dunas, mas a produção viu que não iria ficar visualmente bonito. Saímos rodando por Canoa, quando vimos a possibilidade de fazer em uma área aberta no meio da cidade com o pessoal do kite passando ao fundo, além das jangadas. Fiquei apaixonado pelo local”, conta Felipão.





No novo projeto, 12 músicas inéditas foram gravadas. Para não perder o ritmo e animar o público, Felipão cantou músicas da carreira. “Tivemos a galera da Jujuba Editora e os meninos da Seu Hit. Agradeço de coração a eles por terem acreditado nesse projeto. Sentaram para compor para gente e ficamos com essas obras de artes”, revela o forrozeiro. Repertório Na gravação, o público pode conferir as novas composições: “Dança Colado Comigo”, “Meu Carro Tá Equipado”, “O Viroteiro”, “Pior Sem Você”, “Sabe Aquele Amor”, “Nossa Cama Reclama”, “Sentado”, “Provou do Doce Quer De Novo”, “Se Arrependeu” e “Vai na Sorte”. Nas interpretações, Felipão destacou o swing no forró. Haverá ainda no DVD uma faixa bônus de um videoclipe gravado na Praia de Jericoacoara.

Na lista de participações especiais em Canoa Quebrada, o rei dos paredões, Romim Mata, dividiu os vocais no hit “Apaixonado Vagabundo”; Márcia Fellipe na música “Seu Coração Tá Louco”; Junior Vianna cantou a romântica “Casal Normal”; e um dos maiores nomes da nova geração de cantores, Aldair Playboy, no dueto inédito para a música “Teto Solar”.

Vale destacar que a cantora Márcia Fellipe acabou atrasando a produção. O cantor Felipão segurou, por mais de duas horas, o público com músicas variadas e chegou a gravar o final do DVD antes da participação da forrozeira. O cantor Aldair Playboy foi um dos nomes mais aplaudidos das participações. Com um estilo próprio de se vestir, ele falou da boa relação com Felipão. “O que sempre chamou atenção nele foi a dança. Eu mesmo tentava imitar. Hoje, estamos tendo essa oportunidade de participar de uma produção com ele. O convite para cantar junto veio pelo WhatsApp e, depois, o Rod Bala, produtor musical, veio falar comigo”.

Romim Mata, amigo de Felipão desde 2004, diz que gravar em praia não é para qualquer um. “Tem que enfrentar o tempo e o vento. Esse convite para participar do DVD veio como uma brincadeira. Eu chamei ele para participar do meu DVD com 48h da gravação, ele fez o mesmo. Tivemos o prazer de trabalhar em uma mesma empresa, no Forró de Aço. É um irmão que a música me deu”.

Em entrevista após a gravação, Felipão contou que o ano de 2018 foi de desafios, mas de muita aprendizagem. “A gente vem falando de crise, e o entretenimento é um meio que trabalha sem falar em crise. A gente fala em festa o tempo todo. Esse ano foi desafiante. Por eu estar fora do mercado muito tempo, não conseguia prever o que iria enfrentar, mas passamos por ele. Deus vem nos dando boas perspectivas para 2019. Esse ano foi de crescimento” .