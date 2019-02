Feira da Música reúne em evento gratuito shows, tecnologia e movimentos sociais

Hacker. A palavra em inglês do âmbito da informática caracteriza uma pessoa que possui interesse e um bom conhecimento na área, sendo capaz de fazer hack (uma modificação) em algum sistema. Essa é a proposta da Feira 2019, realizar uma mudança nos parâmetros que por anos definiram a mulher, o ser negro, a periferia. Tudo isso transmutado pela música.

O evento gratuito que acontece de quinta (14) a domingo (17) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura tem uma programação inspirada pelo plural e diverso que passa pela tecnologia, movimentos sociais e acordes. Além disso, três eixos principais ordenam esse mar de ideias.

A subdivisão Campos de Força traz diversos artistas aos palcos intitulados TransFeira, Mineração de Asteróides e Acelerador de Partículas. Entre as atrações está o projeto Negra Voz composto por quatro cantoras da cena musical cearense, que assumem seu pertencimento étnico racial.

Segundo Adna Oliveira, integrante do grupo, conversar sobre a representatividade feminina na música ajuda a furar barreiras. "Devemos estar presentes sim! É um ato político mostrar para outras mulheres que não estão empoderadas que podemos realizar nossos sonhos", afirma.

Com 61 anos e mãe de 4 filhos, Adna só pôde dedicar-se a sua arte há pouco tempo. Hoje, cantora, compositora e atriz, ela reitera que o local da mulher é onde ela se permitir. "Questionamentos podem querer nos colocar em dúvida do nosso potencial, mas a gente continua firme dizendo assim: Ei, querido. Dá licença que esse espaço também é meu", provoca.

A programação da Feira 2019 também contará com a participação da cantora Ilya, artista cearense que lança disco inédito no evento. De acordo com ela, o debate sobre a mulher na música já mostra resultados. "A sororidade está vindo com força e de uma maneira muito bonita. A gente está se identificando e se fortalecendo com o trabalho da outra", afirma.

Outros nomes marcam o encontro, tais como Preta Rara (SP), rapper e ativista dos movimentos negros, Cacique Pequena, que se apresenta com as mulheres indígenas jenipapo-kanindé, Dj Priscilla Delgado, Viva La Vulva e Getúlio Abelha.

Diálogos que fortalecem

Troca de experiências e consolidação de projetos fazem parte do eixo Interfaces da Conversação, uma subdivisão do evento pensada para fortalecer o conhecimento. Oficinas, bate-papos e encontros reciclam ideias e estão programados com apoio do coletivo Mídia Ninja. A Roda de Conversa "Feminismos em Rede" convida a travesti, feminista, doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp Amara Moira, Dríade Aguiar (Mídia Ninja) e Tatiana Paz (IFCE).

Segundo Ivan Ferraro, coordenador geral da Feira 2019, o espaço é voltado para a cultura digital. "Teremos encontros direcionados à mulher e à periferia e um fórum com propostas que serão encaminhadas aos órgãos públicos".

O espaço Zona de Propulsão, por sua vez, facilita a geração de negócios entre gestores, startups, músicos e parceiros da indústria das tecnologias digitais. Três metodologias serão implementadas por equipes, no mesmo espaço, criando uma experiência imersiva de colaboração entre os participantes e mentores, durante uma programação contínua. Os interessados em participar desta ação deverão inscrever-se gratuitamente por meio de formulário online no site e redes sociais do evento.

Entre os convidados confirmados para a Zona estão o ilustrador, quadrinista e animador, Italo Furtado; a designer, especialista em UX mobile, Camila Rocun; Paula Marques, empreendedora no setor de planejamento e produção de projetos; e Guilherme Sampaio, MBA em Marketing.



Não Perca

14/02 (quinta-feira)

Palco TransFeira

21h - Cacique Pequena e mulheres indígenas jenipapo-kanindé 21h45 - Preta Rara (SP)

15/02 (sexta-feira)

Palco Acelerador de Partículas

13h - Pausa pro café (CE)

Palco TransFeira

22h - Ilya (CE), Sinta A Liga Crew (PB) e Hiran (BA)

Palco Mineração de Asteróides

22h30 - Hell Lotus (RN), DJ Priscilla Delgado (CE), Luh del Fuego (MA), Minas de Sobral (CE), Negra Voz (CE), Jessica Caitano (PE) e Getúlio Abelha (CE)

Serviço

Feira da Música 2019

De 14 a 17 de fevereiro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Gratuito.

Programação completa no site