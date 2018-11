Fagner se apresenta nesta sexta (23) pela abertura do Ceará Natal de Luz

O cantor e compositor Raimundo Fagner tornou-se medalhão da MPB sem se desconectar da terra. Natural de Orós (CE), o cearense mantém a influência no cenário da música brasileira, sempre com um pé no calendário cultural do Estado. Nesta sexta (23), o artista faz o show de encerramento da programação de abertura do 22º Ceará Natal de Luz, às 19h30, na Praça do Ferreira (Centro). O acesso é gratuito.

A Big Band da Unifor, o tenor Franklin Dantas e o soprano Samira Denoá abrem a sequência de atrações a partir das 17h. No palco, Fagner terá a companhia dos músicos Cristiano Pinho (guitarra), Rafael Maia (teclados), André Carneiro (baixo), Robertinho Marçal (bateria), Ricardo Neto (trompete), Rômulo Santiago (trombone), Thiago Rocha (sax tenor e flauta) e Manassés Souza (viola).

Toda a formação de músicos atua na capital cearense, com exceção do contrabaixista André Carneiro (RJ). "Mas ele tem laços em Fortaleza também. Toda nossa equipe musical é da terra, há muito tempo", destaca Fagner, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Ele observa como viajar em turnê, pelo Sul e Sudeste, se torna caro, por conta do deslocamento dos músicos do Ceará até os locais dos shows. No entanto, Fagner hoje não abre mão do time, como já fez nos tempos em que mantinha uma formação de apoio no Rio de Janeiro (RJ) também.

Em 2018, Fagner (69) comemorou os 45 anos de lançamento de seu primeiro álbum, "Manera Fru Fru Manera" (1973, o disco traz os sucessos "Canteiros" e "Mucuripe"). Por meio do You Tube e das demais plataformas digitais, o público jovem reconhece os primeiros passos da carreira do medalhão cearense - uma troca que tem sido cada vez mais comum entre os ouvintes das novas gerações e os clássicos da MPB.

"Principalmente os (meus) primeiros álbuns da década de 1970, até chegar no início da década de 80, são muito cultuados pelas novas gerações. E um show se renova pelas histórias que vão passando de geração em geração", observa o cantor.

Entre o passado e o presente, neste mês Fagner participou, no Rio de Janeiro, dos lançamentos dos discos do produtor José Milton - cearense que chegou a produzir parte da discografia do medalhão - e do parceiro recente Moacyr Luz (RJ).

Ao lado de Moacyr, Fagner conta que tem feito um punhado de canções. Duas delas, "Samba em Vão" e "Periga", estão no novo disco do parceiro, "Natureza e Fé", lançado no último dia 15, na capital fluminense.

70 anos

Para 2019, Fagner sinaliza o lançamento de um novo álbum de repertório inédito, em comemoração ao seu aniversário de 70 anos. Além da parceria com Moacyr Luz, o cearense conta que tem feito uma "peneira" dentre as canções criadas ao lado de artistas como Zeca Baleiro e Renato Teixeira.

"Comecei a definir as músicas e já tem um repertório aí bastante interessante. Vai ter que sair antes (do aniversário, em outubro), ainda no primeiro semestre", prevê o cantor.

Natal de Luz

Sobre a programação do Ceará Natal de Luz, Fagner fala de sua conexão com a Praça do Ferreira e o Centro de Fortaleza. "Tem relação com o lugar em que me criei, na (rua) Floriano Peixoto. Não deixa de fazer parte desse filme, de uma cena, cair uma fichazinha, embora eu já tenha feito em vários anos", reflete.

Em sintonia com a abertura do evento, o cantor observa que a apresentação traz um sentido de "reencontro", um movimento já tradicional em sua carreira, apesar do "teor de Natal". "Com certeza, será mais uma bela noite aí em Fortaleza", acrescenta.

O 22º Ceará Natal de Luz se estende até o dia 23 de dezembro. A programação se divide entre a Praça Portugal (Aldeota) e o Cineteatro São Luiz (Praça do Ferreira, Centro). Realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o projeto se inspira neste ano no lema da Campanha da Fraternidade, "Fraternidade e superação da violência".

No cenário montado para o evento, o público deve conferir uma "neve" artificial (usada desde a edição de 2017) e aguardar a chegada do Papai Noel nesta sexta, às 18h15, na Praça do Ferreira. O Coral da Luz, formado por 130 jovens, se apresentará durante os 30 dias da programação, sempre às 18h, nas sacadas do Hotel Excelsior.

Ainda nesta sexta, a decoração do Natal de Luz chegará também à Praça Portugal, na Aldeota. No local, uma árvore de Natal de 36 metros será inaugurada - com 11 metros a mais, em relação à àrvore da Praça do Ferreira. Os enfeites fazem referência a símbolos da cultura regional.

A decoração também envolve o prédio histórico e de estilo "art-decó" do Cineteatro São Luiz. Além da apresentação de Fagner, a programação artística do Ceará Natal de Luz conta com a direção do Maestro Poty (CE), coralista e professor de música.

Serviço

22º Ceará Natal de Luz

Abertura da programação nesta sexta (23), às 17h, na Praça do Ferreira (Centro). As atrações seguem até o dia 23 de dezembro, também na Praça Portugal (Aldeota). Acesso gratuito.

Programação

17h - Big Band Unifor com tenor Franklin Dantas e soprano Samira Denoá

17h40 - Plantio simbólico de muda e homenagem a Seuma

17h45 - Apresentação teatral da Blitz Intervenções, “A Sagrada Família”

17h55 - Acender das luzes da árvore de Natal

18h - Projeção mapeada na fachada do Cineteatro São Luiz

18h15 - Chegada do Papai Noel

18h20 - Apresentação teatral da Blitz Intervenções, “Chegou o Natal”

18h30 - Papai Noel no palco com o Coral Angelus

18h40 - Entrega da chave da cidade

18h45 - Apresentação do Coral da Luz com Ítalo

19h30 - Fagner