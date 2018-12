Exposição Terra em Transe evidencia recortes do Brasil por meio da fotografia

Polêmico, revolucionário, intenso. E, de quebra, inspirador. Situar "Terra em Transe" no contexto da filmografia nacional requer necessariamente esbarrar em um desses termos, comprovando a dimensão que a obra-prima de Glauber Rocha (1939-1981) adquire a cada mergulho, cada revisita.

Mesmo após mais de meio século da primeira exibição, o longa-metragem segue com inquestionável influência sobre artistas de todo o mundo, dialogando com múltiplas linguagens e referências.

O mais recente exemplo de esgarçamento das possibilidades que a narrativa desperta é a exposição homônima que entra em cartaz a partir desta quarta-feira (5), às 19h, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC). Trata-se da nova empreitada curatorial de Diógenes Moura, escritor, curador de fotografia, roteirista e editor pernambucano, conhecido pelo trabalho realizado durante 20 anos à frente da Pinacoteca de São Paulo. É ele o responsável por unir, na mostra, os trabalhos de 53 fotógrafos nacionais de olhar plural sobre os Brasis, evocando imagens de forte cunho documental e reveladoras de aspectos caros às discussões dos tempos de agora e de outrora.

Do premiado Juca Martins, a foto "Manifestação do Movimento contra a carestia" (Praça da Sé, SP, 1978)

Imagem feita pelo baiano Ricardo Sena (1973), da série "Navio Negreiro" (Salvador, BA, 2011-2015)

De Rosa Gauditano, "Crianças na Cidade de São Paulo" (São Paulo, 1984) tem como cenário a Praça da Sé

Reflexões

A exposição é a maior das cinco que serão capitaneadas pelo Fotofestival Solar, evento cuja primeira edição acontece de 5 a 9 de dezembro no Centro Dragão do Mar de Arte Cultura (CDMAC) e na Escola Porto Iracema das Artes. O projeto pretende ser bienal e possui extenso roteiro de atividades buscando ampliar perspectivas de discussões sobre o fazer fotográfico.

Por meio de 420 obras e três vídeos, a "Terra em Transe" estruturada por Diógenes transgride o tempo e passeia por registros ora antigos, ora atuais, passeando por imagens de cidades, religiões, sexualidades e contextos políticos, entre outras manifestações.

"No coreto da praça" (Pão de Açúcar, Alagoas, 1999), do alagoano Celso Brandão

A foto, da gaúcha Miriam Fichtner, integra a série "Cavalo de Santo" (Terreiro Ilê OniElegbara, Porto Alegre, RS, 2006-2011)

De Lalo de Almeida, a foto "Mudança para o Reassentamento Urbano Jatobá depois da construção da hidrelétrica de Belo Monte" (Rio Xingu, PA, 2014)

São registros impactantes e que conversam frontalmente com o tema do festival, "Abismo", ao imergir em representações dos abalos físicos e mentais que acometem há muito o Brasil. "É uma mostra que tem o pensamento de um curador e um escritor a respeito de seu próprio país", afirma Diógenes, fazendo uma referência a si mesmo.

"Interessou-me realizá-la sobretudo porque é uma exposição em que posso falar sobre o que eu quero a partir do trabalho de outros", justifica. Nesse movimento, vale ressaltar que a quase totalidade de expositores estará presente na abertura. Do total, três são de nossa terra - Nicolas Gondim, Fernando Jorge e Celso Oliveira (carioca radicado cearense).

É importante pôr em relevo ainda aquilo que o curador quer passar ao público com a ação. "Não assumo trabalhos bonitos, para agradar. Quero mostrar a realidade e por isso recorri aos registros que estarão expostos. E tão importantes quanto as imagens são os textos que as acompanham. Espero que as pessoas entrem no museu e sintam que estamos em um momento de reflexão".

Serviço

Exposição "Terra em Transe". De 5 de dezembro a 31 de março no Museu de Arte Contemporânea (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Visitação: de terça a sexta, das 9h às 19h; aos sábados e domingos, das 14h às 21h (acesso até meia hora antes do horário de término). Entrada franca. Contato: (85) 3488-8600

