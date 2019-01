Ex-BBB Kaysar Dadour estreia na próxima novela da Globo

Diversas culturas, crenças, sonhos, sotaques e uma só nação, o Brasil. O casal Laila (Julia Dalavia) e Jamil (Renato Góes) desembarca no País para tentar viver o amor que os uniu ainda no Oriente Médio. Ela, uma refugiada. Ele, empregado de um poderoso sheik (Herson Capri), que tomou Laila, à força, como uma de suas esposas. Surpreendidos pela paixão e fugindo de uma nação em guerra, os dois unem forças para tornar esse amor possível. E o destino os leva para um País que tem por tradição o acolhimento e o convívio pacífico com as diferenças.

Essa é a premissa de "Órfãos da Terra", novela que substituirá Espelho da Vida como a próxima das 6 da Globo. Ainda não há data definida, mas a estreia está prevista para este primeiro semestre.

No pano de fundo dessa história de amor, o universo de pessoas de diversos lugares do mundo, refugiados de guerras, de conflitos políticos ou deslocados por razões econômicas ou acidentes naturais. A novela mostrará que essas pessoas vêm e continuam vindo para o Brasil para recomeçarem suas vidas, enfrentando muitas adversidades. Mas trazendo um patrimônio cultural que nos enriquece e constitui. Uma só ancestralidade vivendo sobre a mesma terra.

Fuga

Na Síria, em um dia de alegria e de celebração para a família Faiek, Laila vê seu destino mudar repentinamente. Um bombardeio os atinge, transformando a vida de uma família estruturada e bem-sucedida em pesadelo. Com a casa em ruínas e a fictícia cidade de Fardús em guerra, a jovem estudante Laila e sua família - o pai Elias (Marco Ricca), a mãe Missade (Ana Cecília Costa) e o irmão Khaled (Rodrigo Vidal) - são forçados a deixar a Síria em direção ao Líbano, para fugir do conflito e ter a chance de tratar Khaled, gravemente ferido.

De posse do pouco que lhes restou, em dinheiro e pertences, os Faiek vão parar em um campo de refugiados, em Beirute, onde Laila cruza olhares com Jamil Zarif, que está no campo, acompanhando o patrão, o sheik Aziz Abdallah, em busca de mão de obra para suas empresas.

Mas, assim como Jamil, Aziz também se interessa por Laila e, acostumado a comprar tudo que deseja, oferece ao pai da jovem um contrato de casamento que pode salvar sua família da penúria. Elias recusa a proposta. Mas o estado de Kháled se agrava e Laila se oferece em sacrifício, em troca do tratamento do irmão. Contudo, logo após a cerimônia de casamento, a jovem fica sabendo que o irmão não resistiu à cirurgia.

Laila, então, deixa a mansão do sheik na noite de núpcias, reencontra a família com quem traça um plano de fuga para São Paulo, no Brasil, onde os Faiek têm parentes. Sem saber que a esposa fugitiva do patrão é justamente a mulher por quem se apaixonou no campo de refugiados, Jamil é surpreendido por uma missão: embarcar num navio com destino ao Brasil e trazer de volta para Beirute a mulher que Aziz acredita ser sua propriedade. Antes, porém, de embarcar, descobre que essa mulher é a sua Laila. A paixão intensa e inesperada que une o casal é maior do que o compromisso que Jamil assumiu com Aziz: casar-se com a ardilosa Dalila (Alice Wegmann), a filha preferida do patrão. "Com a história do casal protagonista, veremos como o amor tudo supera, rompendo fronteiras e unindo vidas. O grande tema dessa novela é a empatia", afirma a autora Thelma Guedes.

Início das gravações

Sob o comando do diretor Gustavo Fernandéz, no início deste mês, a equipe da novela começou os trabalhos em Petrópolis, no Palácio Quitandinha, e na cidade do Rio de Janeiro, em bairros da Zona Norte e no centro da cidade.

Os protagonistas Renato Góes, Júlia Dalávia, e os antagonistas Herson Capri e Alice Wegmann participaram das primeiras gravações, além de outros nomes do elenco, como Ana Cecília Costa, Marco Ricca, Letícia Sabatella, Bruno Cabrerizo, Alan Souza Lima, Kaysar Dadour, Darília Oliveira e Yasmin Garcez. As gravações da novela continuam em externas nas ruas de São Paulo e no porto de Santos.

O ex-BBB Kaysar Dadour está no elenco e dá vida a Fauze, um dos capangas do Sheik Aziz Abdallah (Herson Capri) FOTO:PAULO BELOTE/GLOBO

Com estreia prevista para o primeiro semestre deste ano, "Órfãos da Terra" é uma obra de Duca Rachid e Thelma Guedes, escrita com Dora Castellar, Aimar Labaki e Carolina Ziskind e colaboração de Cristina Biscaia. Tem direção artística de Gustavo Fernandéz e geral de André Câmara. Pedro Peregrino. Alexandre Macedo e Lúcio Tavares assinam a direção.