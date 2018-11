Estreia do projeto "Epifania Kariri" reúne Irmãos Aniceto, Marimbanda e Carlos Malta (RJ)

O encontro da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, da Marimbanda (CE) e do músico carioca Carlos Malta ganha um sentido especial. De 1998 até aqui, as três partes se encontraram em diversos projetos e hoje, pelo programa Rumos do Itaú Cultural (2017-2018), os artistas se deparam com a oportunidade de montar um espetáculo juntos no Cariri, além de circular pelo eixo Rio-SP e gravar um DVD do show no dia 25 de janeiro de 2019, no Theatro José de Alencar (TJA), em Fortaleza.

Nesta quinta (29), às 19h, a estreia acontece na unidade do Sesc no Crato (CE). Na sexta (30), o projeto será apresentado no município de Nova Olinda, também na região do Cariri (CE). O show, intitulado "Epifania Kariri", tem sido ensaiado desde a última segunda (26). Malta e os cearenses da Marimbanda se reuniram com os Irmãos Aniceto para uma imersão, a pretexto de afinar o espetáculo e sua estrutura.

Flautista da Marimbanda, o diretor artístico do projeto, Heriberto Porto, comentou a preparação antes da estreia. "Primeiro, a gente teve um contato mais aprofundado com a música deles (dos Aniceto). De ouvir, conhecer melhor, e depois elaborar arranjos em cima", observa o músico. Miqueias dos Santos (baixo), Thiago Almeida (teclados) e Luizinho Duarte (bateria) completam o quarteto instrumental de Fortaleza.

Além do repertório de 12 composições, a produção trabalhou luz, cenário, dentre outros detalhes do espetáculo. Antes da gravação do DVD no TJA, os shows do Cariri já serão filmados. Heriberto Porto lembra que o contato com os Irmãos Aniceto, para ele, é antigo, e passou pela gravação do DVD dos caririenses com a Orquestra Eleazar de Carvalho (CE), registrado em 2008.

Referência no toque do pífano "moderno", Carlos Malta encontrou os Irmãos Aniceto durante as filmagens do documentário "Xingu Kariri Caruaru Carioca" (2015), de Beth Formaggini. O filme mostra o carioca circulando pelo Brasil com o instrumento. No vídeo, ele descobre ritmos diversos e tradicionais da cultura brasileira.

Confira um trecho do DVD da apresentação dos Irmãos Aniceto, ao lado da Orquestra Eleazar de Carvalho (2008):

Flexibilidade

Heriberto Porto enfatiza a flexibilidade do projeto. Depois das apresentações no Cariri, o espetáculo será exibido na Sala Baden Powell, no Rio de Janeiro (RJ), dia 12 de dezembro. Um show em São Paulo (SP), com data a confirmar, também está previsto. O músico sinaliza que o Rumos possibilita ajustes na concepção artística do encontro, enquanto esse cronograma de exibições se define.

"Tá ficando bonito. Até em termos de repertório, a gente experimenta uma coisa, depois outra. Temos essa liberdade", compartilha Heriberto. O músico cearense reflete que, antes de se prender a um conceito do "encontro da música rural com o urbano", a oportunidade é uma simples reunião de músicos.

"Eles (os Irmãos Aniceto) são agricultores e grandes músicos. Trazem uma experiência musical e a gente vai se adaptando. Se eu digo 'vamos tocar dois tons abaixo', isso não faz parte do universo deles", aponta o diretor artístico.

Serviço

Espetáculo “Epifania Kariri”

Nesta quinta (29), às 19h, no Sesc Crato (Rua André Cartaxo, 443, São Miguel). Contato: (88) 3523.4444. Sexta (30), às 19h, no Teatro Violeta Arraes (Rua Alvin Alves, 397-437, Nova Olinda/CE). Contato: (88) 3546.1333. Toda a programação é gratuita.