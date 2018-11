Estilista João Pimenta aposta em elementos orgânicos em suas peças

"A estrutura pesada e colorida da alfaiataria contrasta com a pele negra, nem sempre valorizada em desfiles, que me remeteu diretamente aos festejos em praças e à alegria do povo nordestino", Rafa Sales, fotógrafo.

Foto: Rafa Sales

O fotógrafo Rafa Sales enaltece o sincretismo religioso com a mistura de imagens santas católicas e elementos africanos cravejados em coexistência com alfaiatarias coloridas.

Foto: Rafa Sales

A modelagem urbana de casaco com capuz contrapõe o brilho dos paetês nas aplicações com referências religiosas.

Foto: Rafa Sales

Um mix de possibilidades que remetem a uma personalidade também mista e intensa.

Foto: Rafa Sales

A saída do óbvio pode ser por optar por cores fortes e vibrantes em peças como o paletó.

Foto: Rafa Sales

Conjunto em modelagem oversized e tons suaves produzido em algodão orgânico.

Foto: Rafa Sales

Peça em plástico transparente sobreposta aos tecidos orgânicos remete ao impacto dos resíduos no meio ambiente. No look, gera textura e brilho à produção.