Espetáculo "Tebas Land" reflete sobre o poder de um encontro

Um jogo de metalinguagem, em que o espectador é convidado a ser coautor e interferir, com os intérpretes, na condução do que está sendo encenado. Essa é a premissa principal de "Tebas Land", outra boa opção de atividade, além da exposição "Chantal Akerman - Tempo Expandido", a ser conferida no Centro Cultural Oi futuro, no Rio de Janeiro. Em cartaz até dia 21 de dezembro no espaço, sempre de quinta a domingo, às 20h, a montagem é inédita no Brasil e uma adaptação do texto do escritor uruguaio Sergio Blanco.

Já tendo sido transportado para diversos outros palcos e idiomas, em solo nacional o espetáculo tem direção de Victor Garcia Peralta e conta com Otto Jr. e Robson Torinni no elenco. É ainda inspirada no Mito do Édipo e na vida de São Martinho de Tours, santo europeu do século IV, impressionando por transitar facilmente entre diversas temáticas e imprimir, na audiência, paulatinos impactos a partir do encontro entre duas pessoas de personalidades inteiramente distintas e, ainda assim, tão sintonizadas pelos dilemas que a acometem.

O pernambucano Robson Torinni interpreta o parricida MartinFoto: Cristina Oliveira Otto Jr. e Robson Torrini protagonizam momentos fortes no espetáculoFoto: Cristina Oliveira "Tebas Land" ovacionado no Centro Cultural Oi Futuro (RJ), onde está em cartaz até dezembroFoto: Cristina Oliveira

Simples, embora extremamente complexa em seu escopo, a narrativa tem como foco central um parricídio e a busca incansável de um dramaturgo para imergir na história de vida de um jovem assassino. Um interessante ponto de partida para que a montagem reflita sobre o próprio fazer teatral, levantando questões tanto a respeito das próprias atuações dos intérpretes quanto a amplitude simbólica de um cenário - neste caso, composto apenas da quadra de basquete da prisão e de elementos cênicos simples, como uma lousa e um retroprojetor. Detalhes reunidos em um trabalho que marca pela urgência do encontrar e de uma qualidade irretocável de luz, som, direção e interpretação. Imperdível.