Espetáculo Renato Russo: musical volta a Fortaleza neste fim de semana

Um jovem, filho de funcionário público e uma professora de inglês, afirmava ser de uma tal "geração coca-cola" e certa vez ousou questionar "Que País é esse"? Os poemas e sonhos traduzidos em músicas, transformaram o rapaz em um dos maiores nomes do rock nacional. A obra e trajetória do artista inesquecível são retratadas no espetáculo "Renato Russo - O Musical" que retorna a Fortaleza neste sábado (15) e domingo (16) no Theatro Via Sul.

Depoimentos, reportagens, entrevistas, livros e imagens de shows serviram como base para a concepção da obra biográfica. Há quase 12 anos em cartaz, o musical percorreu mais de 50 cidades e já foi assistido por cerca de 400 mil pessoas.

A vida do cantor, intercalada por 22 canções famosas, é interpretada por Bruce Gomlevsky desde a primeira apresentação. O ator afirma que as músicas de Renato Russo também fizeram parte de sua história. "Eu cresci ouvindo todas as bandas que surgiram nos anos 80, como Legião Urbana, Paralamas, Titãs, Barão Vermelho e por ser ator eu quis fazer essa homenagem ao Renato".

Para Bruce, o discurso do artista permanece atual e vivo no coração dos fãs.

Ele fala de ética, amor e expressão política no Brasil. Não é à toa que tem uma nova geração de adolescentes fanáticos pela Legião Urbana

A produtora do espetáculo, Bianca De Felippes, confirma que o legado do cantor ainda conquista. "Sem a menor dúvida, o que move o espetáculo é a força do Renato. Hoje temos, além de adultos e idosos na plateia, jovens que se emocionam a cada sessão".

Fases de Renato

O musical conta com a dramaturgia de Daniela Pereira de Carvalho, direção de Mauro Mendonça Filho, além da banda Arte Profana que toca ao vivo com direção musical de Marcelo Alonso Neves.

Segundo Bruce Gomlevsky, cada música apresentada na peça foi selecionada para ajudar a contar a história do cantor. A peça faz um panorama de sua obra passando pela banda punk Aborto Elétrico, que surgiu em 1978 e deu origem à carreira de Renato como músico, compositor e intérprete.

O momento "Trovador solitário" é também explorado, época que precedeu a Legião Urbana e foi marcada por trabalhos solo. Influenciado pelo folk de Bob Dylan e com um violão de 12 cordas, ele criou músicas como "Faroeste Caboclo", "Música Urbana 2" e "Eduardo e Mônica". As composições de Renato apresentadas nos lembram, ainda hoje, que o amor é necessário em todos os momentos.

Serviço

Renato Russo - O Musical

Data: 15 e 16 de dezembro de 2018

Horário: 21h (sábado) e 19h (domingo)

Local: Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335 – Edson Queiroz)

Ingressos: de R$ 25 à R$ 120