Espetáculo gratuito apresenta xaxado e mais expressões culturais do cangaço no São Luiz

A herança cultural do cangaço brasileiro será atração principal no palco do Cineteatro São Luiz, nesta sexta-feira (1º). Por meio do projeto Alpercatas Circulando, os fortalezenses terão um encontro com o tradicional espetáculo musical do grupo pernambucano Cabras de Lampião, que exibe o xaxado e outras danças típicas do bando guerrilheiro nordestino.

A apresentação envolve música e dança e, inclusive, uma poesia escrita pelo próprio Lampião, declamada pelo ator Karl Marx, que interpreta o líder do cangaço. "As nossas coreografias são todas com base nos movimentos que os cangaceiros faziam quando iam dançar xaxado. A inspiração deles, era parte, em cima dos índios. Lampião conviveu com os índios alguns momentos, então, tem coreografia em fila indiana, movimentos e simulação de combate", detalha a presidente da Fundação de Cultura Cabras de Lampião, Cleonice Maria.

A presidente da fundação explica que antes de realizar a primeira montagem, em 1995, foi realizado um amplo estudo de, por exemplo, como atuava o grupo de Lampião, como era realizado o xaxado na época e a roupa que eles vestiam.

"Na nossa pesquisa, a gente descobriu que as mulheres do cangaço não usavam chapéu de couro. Só quem usava eram os homens. As mulheres usavam o chapéu de massa, então colocamos isso no nosso figurino". O grupo leva para o palco adereços como cabaças, armas, baiaca, onde eram guardadas as joias, dinheiro e perneiras, que os homens utilizavam para se proteger da vegetação da caatinga. O grupo é composto por 30 integrantes. Para a apresentação em Fortaleza, a equipe será composta por 10 dançarinos, quatro músicos e seis profissionais da equipe técnica, totalizando 30 componentes.

A Capital encerra o ciclo de shows do projeto "Alpercatas Circulando" que já passou por João Pessoa (PB), Maceió (AL), Parnamirim e Natal (RN) e Aracaju (SE).

Canções

Os números musicais do espetáculo são recheados por composições de domínio público e sucessos como 'Acorda Maria Bonita' e 'É Lampa, É Lampa, É Lampião'.

"Trabalhamos com o repertório dos cangaceiros, mas temos também destaques da atualidade e grandes cantores da música popular brasileira, como Luiz Gonzaga. Não poderíamos jamais fazer um trabalho desse sem colocar esse grande expoente da música nordestina. E, principalmente, porque foi ele quem deu musicalidade ao xaxado", conta a presidente da fundação. Há também evidência ao talento de Jackson do Pandeiro e Marinês.

Cleonice Maria contextualiza que a fundação foi criada, há 24 anos, com a intenção de levar para o público um ponto de vista ainda pouco difundido do cangaço até então.

"A gente tinha só a questão da violência, do bandido, do cara que saqueava. Nós fomos pesquisar e vimos que tinha uma demanda além dessa questão. Tinha o outro lado. Lampião é história. A gente não pode contar a história do Brasil sem falar do cangaço, de Lampião. E a gente tava alheio ao legado que ficou".

Todos os participantes do Cabras do Lampião são de Serra Talhada, município distante 415 km de Recife, lugar de origem também do famoso cangaceiro. Outro ponto em comum é o parentesco do dançarino do grupo Luís Carlos de Araújo Alves, bisneto de Izaías Vieira dos Santos, sanfoneiro e repentista oficial do bando de Virgulino, conhecido como Zabelê.

Filme e livro

Antes da apresentação será exibido o curta-metragem "Lampião e Fogo da Serra Grande", produzido pela Fundação Cultural Cabras de Lampião em 2017. O filme retrata o combate de Serra Grande, localizada na zona rural de Serra Talhada. A história revela a vitória de Lampião acompanhado de 60 cangaceiros sobre um grupo de 400 soldados.

Outra atração é o lançamento do livro "Lampião e o Sertão do Pajeú", do pesquisador e escritor Anildomá Willans de Souza. A obra narra as principais passagens de Lampião pela região.

Como disse Luiz Gonzaga na popular canção "Lampião Falou": "Um Lampião se apagou. Outros Lampiões ficaram".

Serviço

Projeto "Alpercatas Circulando"

Apresentação da Fundação de Cultura Cabras de Lampião

Data: nesta sexta-feira (1º)

Horário: 12h

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro, Fortaleza)

Entrada Gratuita