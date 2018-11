Espetáculo "Fulaninha e Dona Coisa" chega a Fortaleza

Convívio e os diferentes sentimentos da relação entre empregada e patroa são apresentados ao público na peça "Fulaninha e Dona Coisa", que chega a Fortaleza neste sábado (17). Estrelada por Nathalia Dill, a história mistura e humor e drama para emocionar.

De um lado da narrativa está Dona Coisa, interpretada por Cláudia Ventura, uma mulher moderna e independente que prefere ter uma certa distância nos relacionamentos criados em sua trajetória. Do outro, Fulaninha, personagem de Nathalia, uma moça cheia de desejos e sonhos. "Ela vem do interior e não sabe nada da vida moderna, da dinâmica da cidade, da tecnologia que existe. Ela é uma pessoa totalmente alienada a esse universo, e ali ela se atrapalha", comenta a atriz em entrevista ao Verso.

As duas vivem um relacionamento ambíguo. No início, transparece o poder da opressão. Mas logo as duas percebem que o ideal é se unirem. "Nessa nossa montagem, a gente se aprofundou na relação delas, na solidão, e que uma não está acima da outra", relata Nathalia.

O terceiro personagem do espetáculo é interpretado pelo próprio diretor Daniel Herz, que além de assinar a história, vive na peça um técnico de telefone que acaba se envolvendo com Fulaninha. A história é idealizada por Eduardo Barata e traz o texto de Noemi Marinho.

Papel crítico

Mesmo trazendo o humor como foco, a narrativa tem o papel de trazer um pensamento crítico para a plateia. A história é bem humorada, mas também traz uma função informativa. "Essa peça foi escrita há mais de 20 anos, e ela retrata esse convívio entre patroa e empregada doméstica. Então, é uma relação muito confusa, mas a peça trata isso com muito humor e inteligência". Com as mudanças de leis trabalhistas que foram realizadas no Brasil, Nathalia acredita que o espetáculo é uma forma de falar dessas modificações.

"Depois que essa peça foi escrita, teve a PEC das Domésticas. Hoje, a gente continua mostrando questões entre patrão e empregado, essa relação hierárquica e de poder que ocorre na maioria das relações trabalhistas, mesmo que existam as leis e direitos preestabelecidos", comenta.

Identificação

Nathalia também conta que o público acaba se identificando e encontrando semelhanças com as duas personagens da história, mesmo elas trazendo características distintas. "Todos possuem situações que se sentem fora da caixa. Então tem um momento que se identificam com a Dona Coisa, no qual você é dono de um espaço, tem um domínio e se sente um pouco invadido e sem traquejo como lidar com o outro. E tem momentos em que você é completamente Fulaninha, fica perdido, e sai da sua zona de conforto", diz a atriz.

O figurino, que é criado por Clívia Cohen, também merece destaque. Com cenas rápidas, o espetáculo exige um conceito de transformação. O resultado apresenta múltiplos elementos e adereços. Já a cenografia de Fernando Melo da Costa traz um espaço com jogo cênico, idealizando uma casa diferente para Dona Coisa, por meio da imaginação.

Serviço:

Espetáculo “Fulaninha e Dona Coisa”

Data: 17 de novembro

Horário: 21h

Local: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500)

Mais informações: https://www.teatroriomarfortaleza.com.br