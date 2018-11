Espetáculo "Cadela Branca" encerra temporada em Fortaleza neste fim de semana (24 e 25)

O mistério começou semanas antes, quando era possível ler, em lambe-lambes espalhados pela cidade, o aviso-profecia: "Você será devorado por uma cadela branca". Das paredes e postes para o palco, a mensagem seguiu com semelhante aura de enigma, compondo o olhar atento do público ante a apresentação do espetáculo "Cadela Branca", cuja temporada em Fortaleza se encerra neste fim de semana, dias 24 e 25, em sessões às 18h e 20h.

Com alto teor filosófico, a montagem acompanha a travessia de Diego, inocente personagem que tem a vida contada em atos do nascimento à morte, constituindo, assim, uma experiência de mergulho na existência nossa.

Engana-se, porém, quem acha que o trabalho apela para o lugar-comum. Trata-se de um relato lúcido, criativo e com expressiva voltagem crítica dos tempos de agora, acenando para temáticas como a busca pelo primeiro emprego e dificuldades de inserção da sensibilidade em um mundo opressivo e violento.

Muito do resultado se deve à direção segura de Luís Carlos Shinoda e à dramaturgia afiada de Rafael Barbosa. O primeiro elenca dois componentes que permitiram o alcance eficaz da peça. "Percebo que a descoberta da potencialidade por parte do próprio elenco e o trabalhar em equipe foram fundamentais para o que queríamos", avalia.

Já Rafael - que escreveu o texto a partir de provocações dos estudantes da segunda turma do Curso Livre de Práticas Teatrais (CLPT), promovido pelo grupo Cangaias Coletivo Teatral - destaca que as metáforas são maneira de retratar um "mundo cão".

Segundo ele, "na minha concepção, é um trabalho que fala sobre a extrema direita nesse período que estamos vivendo. Por isso, é muito político e, enquanto gênero, bebe do teatro do absurdo, com humor bastante cáustico e que discute o próprio fazer teatral".

Nenhuma das nuances, contudo, chegaria tão bem à plateia se todos os outros elementos não estivessem em sintonia. Da iluminação precisa de Tatiana Amorim ao figurino e maquiagem de Ruth Aragão, "Cadela Branca" se beneficia por ter sido gestado a partir de um afeto que é perceptível.

Um dos principais reflexos disso recai sobre o elenco, potente nos atos da peça. Entregando-se de maneira visceral - ora dançando, ora gritando, ora se esparramando pelo chão -, o grupo transita entre a velocidade e a calmaria sem perder de vista a sensibilidade e o apuro cênico. Feito louvável, considerando os passos iniciais no segmento teatral.

Assista a trechos filmados durante ensaios do espetáculo:

Ana Cláudia Moreira, uma dos 11 intérpretes, sublinha que foram oito meses intensos de preparação até a conclusão. "Foi algo muito enriquecedor. O desafio foi unir várias pessoas de diferentes áreas profissionais, com e sem experiência no teatro, para fazer dar certo", situa.

Talvez a única coisa que falte à montagem seja mesmo um tablado em conformidade com os anseios do material. Não que o recinto negro da Casa da Esquina - sede dos grupos Bagaceira de Teatro e Teatro Máquina - não dê conta de sua complexidade. Porém, ao assistir ao trabalho, a sensação que se tem é que ele merece ir além e ganhar novos espaços.

"Já estamos fechando alguns locais para apresentações no próximo ano", adianta Shinoda. Até lá, intercambiando por diversas identidades, medos, alegrias e expectativas, fica a mensagem retumbante: Diego somos todos nós.

Serviço

Espetáculo "Cadela Branca". Dias 24 e 25 de novembro, às 18h e 20h, na casa da esquina (rua joão lôbo filho, 62, bairro de fátima). Ingressos: r$ 20 (inteira). Contato: (85) 3067-6343