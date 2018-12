Especial da TV Verdes Mares "Comédia em Família" promete boas risadas neste domingo (9)

Arenga, bagunça e gaiatice são componentes regionais da diversão neste fim de ano. Baseado nas histórias de uma típica família cearense, o Especial "Comédia em Família"causa boas risadas. A peça, interpretada por atores locais, será exibida na TV Verdes Mares, domingo (9), após o Fantástico.

Gravada em novembro, no Theatro José de Alencar, a comédia gira em torno dos Madeira Machado que tem como patriarca Almeida, um homem preguiçoso e golpista. O humorista Lailtinho Brega dá vida ao personagem e partilha que a boa receptividade do público é justificada pela identificação com as situações do cotidiano. "O povo se vê nas histórias. Os filhos dando trabalho, os cobradores na porta e a 'fuleragem' reinando. O clima é de liseira total e a família é pindaíba", brinca Lailtinho.

Valorizar o humor cearense, representado pela linguagem e costumes locais, é o objetivo da peça. A produção conta com a participação dos humoristas Luana do Crato, Manguaça, Fei que dói, Erica Cardoso, Nadia Aguiar, Lohaynne Adriane, Marmita, Anderson Justus e Oscar Brito.

Confusão "organizada"

No espetáculo, Almeida é casado com Amélia, uma típica dona de casa dedicada aos afazeres domésticos e preocupada com o bem-estar do marido e dos filhos.

O primogênito do casal, Reginaldo Jackson sonha em ser um artista, mesmo sem talento e não para de "arengar" com a irmã do meio, Frankelly, uma adolescente alienada pelas redes sociais e que adora paquerar os "crushs" pelos aplicativos. Já a caçula Livia Maria é uma menina estudiosa, que acredita num futuro melhor por meio de sua formação intelectual. Todos estão reunidos nessa bagunça organizada.

O especial de comédia é o primeiro de uma série de produções que serão exibidas em dezembro pela TV Verdes Mares. Os programas incluem uma homenagem a Patativa do Assaré e o Especial Villa Mix.

Serviço

Especial de Fim de Ano "Comédia em Família". Exibição na TV Verdes Mares, neste domingo (9), após o Fantástico.