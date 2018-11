Encontro de Maria Bethânia e Zeca Pagodinho no palco ganha registro ao vivo em CD e DVD

Cantam os bambas que o samba nasceu no Interior da Bahia e que ganhou projeção nacional ao chegar ao Rio de Janeiro, então Capital Federal. Com um pé na História, Caetano Veloso referencia nos versos da inédita "Amaro Xerém" a identidade cultural do ritmo traçada desde as rodas do Recôncavo baiano, terra de Maria Bethânia, aos quintais do subúrbio fluminense das raízes de Zeca Pagodinho. Pela primeira vez juntos no palco, os dois artistas escolheram homenagear o lugar de onde vieram para cantar o Brasil, evidenciando de suas raízes a vocação para as festas populares, o sincretismo religioso e as desigualdades sociais.

O show intitulado "De Santo Amaro a Xerém" surgiu como uma possibilidade durante a visita da baiana ao bairro de Duque de Caixas (RJ) para a gravação do "Quintal do Pagodinho 3" em 2016. Dois anos depois, a dupla se juntou em turnê por algumas capitais do País, o que resultou no registro ao vivo em São Paulo disponibilizado deste sexta-feira (30) em CD e DVD.

Nos bastidores da gravação, transformados em conteúdo extra da versão audiovisual, o percussionista Marcelo Costa sintetiza a conexão dos artistas como "uma troca de leveza e seriedade". Zeca Pagodinho extraí de Bethânia o riso entre um verso improvisado, uma declaração de amor no meio da interpretação séria e o espírito de "deixar a vida levar". Bethânia lembra a Zeca seu tamanho enquanto cantor, exigindo dele, inclusive na frente das câmeras, a concentração para mostrar ao público o que ele pode fazer de melhor. O que resulta dessa mistura é uma verdadeira celebração de amor a arte popular com o apuro estético e poético que marcam o trabalho dos filhos de dona Canô.

Repertório de clássicos

O espetáculo com duração de quase 2h e mais de 35 faixas alterna os duetos com solos, em que cada um interpreta um setlist de canções que os sagraram como referência no cenário musical.

Bethânia, por exemplo, revisita sucessos da carreira como "Café Soçaite" (Miguel Gustavo), "Marginália" (Gilberto Gil e Torquato Neto), "Negue" (Adelino Moreira e Enzo Almeida Passos), "Reconvexo" (Caetano Veloso) e "Ronda" (Paulo Vanzolini), além de sambas do Recôncavo. Zeca, por sua vez, apresenta "Coração em Desalinho" (Monarco e Ratinho), "Não Sou Mais Disso" (Zeca Pagodinho e Jorge Aragão), "Samba pras Moças" (Roque Ferreira e Grazielle) e "Vai Vadiar" (Monarco e Ratinho).

Juntos, os cantores interpretam Caetano Veloso, Dona Yvonne Lara, Chico Buarque, Gonzaguinha, Silvio Caldas, entre outros compositores. A paixão pelo samba-enredo e pelas agremiações cariocas tem ainda um destaque especial no roteiro do show. Zeca Pagodinho, de azul e branco, homenageia a Portela em um bloco de composições dos bambas do terreiro de Oswaldo Cruz, como Paulo César Pinheiro e Paulinho da Viola. Maria Bethânia alterna com a exaltação à Mangueira, que se sagrou campeã em 2016 cantando a trajetória da baiana no enredo "A Menina de Oyá".

Coisa séria

O cenário sóbrio, com ares de apresentação de orquestra, contrasta com as referências mais comuns de shows de samba. Não há no palco cores vibrantes, nem referências ao feitio artesanal ligado ao gênero, além do que sai das vozes e dos instrumentos. É a trajetória dos dois e a seleção musical que imprime a carga de brasilidade ao espetáculo. No palco do Citibank Hall (SP), o espaço é dividido ao meio, um artista para cada lado, cercado pelos músicos na banda composta especialmente para a turnê com parceiros de longa data dos dois cantores.

A direção musical assinada pelo maestro Jaime Alem e por Paulão Sete Cordas, que dividem também os violões em sintonia com Rômulo Gomes (baixo), Paulo Dafilin (violas), Marcelo Costa (bateria/percussão), Jaguara (percussão), Esguleba (percussão), Alessandro Cardozo (cavaco) e Vitor Mota (sax e flauta).

A captação de imagens usou do recurso de câmeras mais próximas aos artistas que congelam os detalhes, as reações, as expressões, os rituais - como os goles de Pagodinho e as reverências de Bethânia aos orixás - num contraste com as imagens mais gerais. As cenas do DVD, como resultado dessa escolha, mesclam a grandiosidade do encontro de bambas com as particularidades da personalidade de cada um e com a parceria afinada dos dois.

Turnê segue

Com o lançamento de CD e DVD, os artistas vão voltar à estrada juntos nos próximos dias para dar continuidade ao projeto. Na agenda tem shows marcados até o mês de janeiro em capitais como Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió. Não há, entretanto, previsão de passagem da turnê da dupla por Fortaleza.