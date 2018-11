Em entrevista, documentarista João Moreira Salles vai de Orson Welles à futebol

A recente passagem de João Moreira Salles por Fortaleza atiçou reflexões sobre a arte do encontro com o outro. No atual momento do documentarista, o interesse por ouvir e compreender a fala do interlocutor segue primordial ao expediente de prospectar histórias de vida. Enquanto jornalista, outro assunto inflamado recai sobre a instância da verdade factual no debate político contemporâneo. Econômico nos gestos e no tom de voz, o carioca vai de Orson Welles (1915-1985) à atual campanha do Botafogo no Brasileirão com a mesma serenidade e atenção usadas para discutir o lugar do documentário como um registro da realidade.

Para quem deposita no documentário a alternativa de acesso e um produto totalmente fiel ao real, Salles esclarece que a quimera do doc ultrapassa a questão da verdade factual. Para exemplificar, resgata um nome caro à trajetória como contador de casos. Relembra Eduardo Coutinho (1933-2014), a quem, divide, interessava retratar personagens que acreditavam naquilo que falavam. Recuperar a memória era o bastante. Vasculhar provas, fotos ou evidências não seria o papel imediato de um documentário, tampouco sanar a questão sobre verdade ou mentira. "Toda vez que o documentário se aproxima do jornalismo, ele fica pobre. E quando o jornalismo se aproxima do documentário, ele começa a entrar nesse terreno nervoso de aceitar a ficção no mundo real", argumenta o produtor.

Para a imprensa, porém a verdade importa e deve ser amparada em evidências factuais. Documentário não é jornalismo.

"Uma democracia depende de um debate em torno de fatos comuns. Você interpreta de maneiras diferentes quando os fatos são comuns. A lógica faz parte de uma democracia, se você não acredita mais nos fatos, como você vai conversar com o outro, para tentar convencê-lo ou para ser convencido?".

Divididas estas instâncias, o entrevistado responde se a sobrevivência do jornalismo está cada vez mais ancorada à necessidade de revelar boas histórias. Nada novo no fronte, assume. Já aconteceu na década de 1950 e 1960, quando comunicadores essencialmente anglo- saxões se apropriaram de técnicas da ficção e de narrativa e inventaram o tão aclamado "novo jornalismo". Nesta altura do diálogo, a atuação à frente da revista Piauí adentra a conversa.

Fernanda Siebra

"Não sei mais o que seria 'contar bem' uma história em 2018, no mundo das mídias sociais e de uma tensão muito breve. Será que as pessoas ainda terão paciência para ler histórias contadas em 60 mil caracteres, que é basicamente o que a Piauí faz? De fato, é preciso pensar como é que o jornalismo pode viver nessa tela do telefone que está na minha frente", aponta.

A chave do negócio ainda é a narrativa e aparentemente tudo caminha para o visual. Confrontar ou captar a atenção de leitores guiados por smartphones é a provocação mais oportuna. "Imaginar um jornalismo visual que contasse uma boa história em três ou cinco minutos, sem deixar de ser jornalismo. O que é isso? Não sei porque ainda não vi. Acho que seja um excelente desafio".

Tecnologia

Por sua vez, nasce a curiosidade de como esse avanço tecnológico pode interferir na realização de documentários daqui para a frente. Diferentemente dos meios de comunicação, interfere Salles, mais adiantados na tentativa de desvendar o fluxo de dados nos celulares, os cineastas ainda estão na busca do melhor uso dessa ferramenta. Evoluções tecnológicas são bem-vindas, claro. "Coutinho não teria realizado a segunda parte da obra dele se não fosse pela invenção do vídeo. Foram o vídeo e a possibilidade de filmar muito sem interrupções que lhe permitiram a invenção de um cinema oral, no qual as pessoas falam, falam, e a câmera filma, filma e o chassi não interrompe a cada 10 minutos. É evidente que estamos numa encruzilhada dessas. Você tem novas tecnologias como o celular que está na nossa frente e é óbvio que surgirá um documentário nascido para esse ambiente".

Fernanda Siebra

Particular

Por algum tempo, Salles encarou "Notícias de uma Guerra Particular" (1999) como um filme histórico. Uma obra que registrava um período do Rio de Janeiro já superado. De dois, ou três anos para cá, ele percebeu o quanto estava equivocado. O documentário sobre o cotidiano de traficantes e moradores da favela Santa Marta segue assustadoramente relevante. Nada de méritos da obra, argumenta. Uma tragédia política fez 'Notícias' presente mais uma vez.

Em 1999, o depoimento de Hélio Luz, então Chefe da Polícia Civil da cidade fluminense, descrevia o crime no Rio de Janeiro como algo desorganizado, feito por gente sem acesso à educação e com nenhuma capacidade de articular um grande cartel. Era muito violento, porém miserável na capacidade de articulação, compartilha. Uma "porção de moleque matando moleque", onde chefes do tráfico viviam dois, três anos, eram presos e mortos, depois apareciam outros, cada vez mais jovens.

"Isso mudou essencialmente por causa do PCC. Segundo especialistas, boa parte da queda da criminalidade em São Paulo vem da ideia de não ser um bom negócio criar situação de caos. Você precisa vender aquela mercadoria e é melhor repassar o produto numa situação de certa serenidade. O tumulto do Rio é porque há uma guerra por imposição de uma facção sobre a outra, acho que no Ceará também acontece o mesmo fenômeno. O que significa que o crime no Brasil começa a se organizar como nunca tinha antes", reflete.

A ponte entre passado e presente, advindo pela discussão em torno de "Notícias de uma Guerra Particular", constata a discussão sobre a existência de um narcoestado (Salles aponta investigações do repórter Allan de Abreu, da Piauí), coisa pouco falada na década de 1990. O mais comum nos jornais era associar a países como Colômbia e México, mas não em relação ao Brasil. "Estamos na encruzilhada, e um passo errado pode virar isso. Os caras já são muito articulados internacionalmente. Eles têm números de exportação para Europa e Estados Unidos. A única coisa que eles não conseguem, aparentemente, é lavar dinheiro nos bancos internacionais. Esse serviço ainda não é fornecido para eles próprios, mas todo o resto fazem. Já estão dentro da política, enfim. O 'Notícias' envelheceu, a violência recrudesceu. Ela é terrível, talvez potencializada pelo fato de que agora tem gente bem adulta comandando o carnaval", denuncia Salles.

Embate

Experiências nessa área com as lentes de celulares estão acontecendo. O diretor cita o caso de "Auto de Resistência" (2018), produção guiada por Natasha Neri e Lula Carvalho, que investiga homicídios praticados pela polícia contra civis, no Rio de Janeiro, em situações classificadas como "legítima defesa". Um caso retratado deu conta das mortes de cinco jovens fuzilados em Costa Barros, Subúrbio do Rio, em 2015. Eles foram comemorar o primeiro salário que um tinha recebido e, no momento do ataque criminoso dos policiais, um dos ocupantes se filmava com o celular.

Para Salles, o jornalismo escrito foi uma das principais influências na produção dos documentários Fernanda Siebra

"É um recurso muito presente no documentário mais de combate, de denúncia. Os filmes vão ficar mais sujos nesse sentido e ainda bem, você não tem mais essa tirania da beleza. Você usa o suporte que tiver à mão, seja o celular, o que for. A preocupação com a qualidade da imagem é menos importante do que a imagem mostra. Agora, se você me pergunta se eu tenho vontade de fazer 'Notícias de uma Guerra Particular 2', eu não tenho a mínima vontade. Acho importante que as pessoas façam, mas eu não quero mais esse tipo de filme, está feito".

A atual leva de títulos assinados por Salles demonstra uma maior entrega a temas íntimos deste autor. "Santiago" (2006) e "No Intenso Agora" (2017) refletem tal escolha por apreciar assuntos fincados nas recordações da família. Em relação ao primeiro trabalho citado, tratou-se de um projeto guardado por 13 anos. Diante de um momento difícil na vida particular, mexer num material sobre a infância, os pais e sobre a casa onde cresceu podia ser uma forma de suavizar aqueles dias. Naquela altura, o diretor asseverou para Eduardo Escorel (montador) a total falta de pretensão de transformar aquele material em filme. "Se foi feito, é por que respondia determinadas questões minhas".

Gente branca

Um destes questionamentos se tornou dilema. Ao pensar sobre o documentário e a sociedade brasileira, Salles reparou o quanto quase sempre, com pouquíssimas exceções, os documentários são construídos por gente branca de classe média sobre gente fora da classe média. "É uma velha tradição do documentário no qual você atravessa a barreira social para falar sobre o outro. Geralmente tratado como vítima. Então é a vítima da saúde pública, da seca, da violência. Você não é a vítima, a vítima é o outro. Não é gente da própria vida, você se interessa por ele por que ele passivamente se sujeita às injustiças do País. Isso passou a me incomodar, no sentido de achar que quando você se propõe a fazer um filme desses, sem dar conta, reproduz as estruturas de poder no Brasil. A desigualdade está presente nesse negócio", defende.

Para ilustrar tal pensamento, o cineasta recorre a uma rápida ilustração.

"Se eu saio do Leblon para fazer um documentário na Rocinha, sei que vou conseguir fazer esse documentário, por que o pessoal da Rocinha tende a dizer sim para uma equipe de gente branca e de classe média que chega. O contrário seria impossível. Um grupo de cinco jovens negros da Rocinha chega num apartamento na Vieira Souto, diante do mar, aperta a campainha e diz 'gostaríamos de fazer um filme sobre vocês, não vamos atrapalhar. Queremos saber como vocês vivem e tal'. Iam ter que se explicar para a polícia".

Assim, fazer filmes como antes é algo distante, admite. Encontrar outra maneira de proximidade com outros brasis é necessário. Escrever para a Piauí, ilustra, tem sido labuta mais fácil e prazerosa nos últimos anos. A reportagem é viável pois independe de dinheiro e presença de uma equipe. "Chego sozinho e posso, como fiz agora no interior de Minas Gerais, ficar 10 dias, voltar e escrever um texto com 15 personagens. Isso não dá para fazer com um filme. A urgência, a rapidez da reportagem é uma coisa maravilhosa. Novamente, acho que meu procedimento, minha aproximação dos temas e da realidade são muito semelhantes em ambas as mídias. Sou mais um observador do que alguém que interfere, eu acho", encerra o botafoguense.