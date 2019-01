Edição pioneira da Festa Literária da Diversidade Sexual (Flids) acontece em fevereiro

Figura central nos tempos de outrora, Adolfo Caminha (1867-1897) continua presente. Inquieto revolucionário, o escritor cearense, natural de Aracati, movimentou a cena literária brasileira especialmente após a publicação de "Bom-Crioulo", incontornável marco na seara de nossas letras. O tratamento esmerado à obra justifica-se por ser pioneira em jogar luz sobre a temática LGBTI+ em pleno século XIX, ato de coragem, ousadia e que permitiu gozar de pleno fascínio e respeito hoje por parte de uma legião de admiradores.

"Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, em todo o Ocidente, a dar relevância aos personagens principais do livro por abordar o tema da homossexualidade. Fez uma obra-prima, muito polêmica na época, sobre o assunto", contextualiza Paulo Vianna, fã declarado de Caminha e um dos idealizadores do mais novo evento do Brasil com ênfase no que o clássico literato cearense lidou.

Trata-se da Festa Literária da Diversidade Sexual (Flids), evento que, já na primeira edição, entra em sintonia com a característica fama de pioneirismo que o Ceará carrega: é a primeira inteiramente dedicada ao segmento no País. O evento acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro no Centro Cultural Belchior, com uma programação que faz jus à pluralidade que estampa.

Nomes daqui - a exemplo de Gilmar de Carvalho, Antônio LaCarne, Fabiana Guimarães, Júnior Ratts, entre outros - dividem espaço com figuras de outros solos nacionais, caso de João Silvério Trevisan, autor, ativista e estudioso dos mais influentes na seara. Em entrevista ao Verso, ele destaca que a festa é uma oportunidade de realçar perspectivas próprias do trabalho na área.

"Nós fazemos parte de uma sociedade e ela precisa saber da existência de uma faixa da sua população que tem especificidades não apenas para falar de direitos, mas também de seu olhar específico a respeito de toda a comunidade brasileira", comenta o autor de "Devassos no Paraíso" (2018).

"Não acho que tenhamos que nos conter dentro de uma bolha; pelo contrário, nossa intenção é sempre estar presente porque nós fazemos parte da sociedade e temos o que oferecer além de sermos recebidos apenas como parte dela", completa. Na Flids, Trevisan participará de uma espécie de entrevista, mediada por Émerson Maranhão, e promoverá uma sessão de autógrafos.

Diálogos

De igual forma, estreitando o contato com o público, o escritor e ator cearense Ricardo Guilherme estará à frente do encontro "Voz em movimento: Leitura de contos de temática LGBT", no qual dará foco às narrativas presentes em seu mais recente livro, "Contos contrários".

"Também estarei na feira para fazer uma espécie de intertextualidade com a obra já clássica de nosso Adolfo Caminha. Essa presença é uma forma de dizer que todos estão imbuídos de interesse sobre a inclusão social da comunidade LGBT, independentemente de suas situações e orientações sexuais, porque o tema implica em Direitos Humanos, em civilidade, enfim, em noções de democracia e pluralidade de expressão", destaca.

Ricardo Guilherme, nome dos mais relevantes na cena teatral e literária cearense, fará leitura de alguns de seus contos no evento Foto: Erika Fonseca

Monique Kessous, cantora e compositora carioca, uma das atrações no segmento musical do evento - que, por sinal, prima pelo intercâmbio de diferentes linguagens artísticas - também colabora com comentários sobre o panorama.

Além de passear pelo já celebrado repertório, ela deve dar ênfase à música "Viada", composta em um momento indigesto da conjuntura política brasileira. "É uma canção que aborda a questão da cura gay, do absurdo que é isso. No momento, está sendo preparada para ser gravada em estúdio. Com ela, afirmo a minha posição de me colocar sempre a favor do amor, da liberdade".

A livreira Mileide Flores integrará um painel sobre mercado editorial. "A festa nos norteia para um futuro promissor", diz Foto: Nah Jereissati

Quem também integrará o nome de colaboradores da festa é a livreira Mileide Flores, com painel sobre o mercado editorial voltado para a temática em foco, aproveitando a presença de várias editoras no espaço. "Eu não tenho dúvidas de que essa festa dará crias pelo Brasil afora. Dá-se aqui um pontapé muito bem elaborado estruturalmente e de conteúdo, para que eventos como esse se prolonguem e se ampliem territorialmente. O público virá com força, em torno de 25 mil, como projetado pelos organizadores, e podendo ultrapassar". Este, de fato, é o momento. Vamos fazê-lo!

Programação

Dia 1/02 (sexta)

Auditório

9h - Estúdio de Escrita Criativa, com Antônio LaCarne

14h - Painel "A abordagem LGBT na literatura ficcional brasileira", com Gilmar de Carvalho e Roberto Muniz Dias

15h30 - Lançamento de "Ilca", de Manoel Amorim

16h - Encontro com Hanna Korich 18h30 - Encontro com João Silvério Trevisan

20h - Sessão de autógrafos com João Silvério Trevisan

Café

A partir de 10h (com meia hora de realização em cada momento) - bate-papos com Mário Felipe , Patrick Alisson, Shaira Mana Josy e JV Leite

11h - Lançamento de "Donatela", de Drikka Silva Palco

A partir de 17h30, shows em diferentes horários com Varandão e Lidiane Vaz, Monique Kessous e Forró Drag

Dia 2/02 (sábado)

Auditório

9h - Estúdio de Escrita Criativa, com Antônio LaCarne

14h - Painel: O mercado editorial no Brasil e estratégias de crescimento na temática LGBT, com Hanna Korich, Paula Curi e Mileide Flores

16h - Conferência Azul, Rosa e Todas as Outras Cores do Arco-Íris, com Letícia Lanz

17h30 - Sessão de Autógrafos com Letícia Lanz

18h30 - Momento "Voz em movimento: Leitura de contos de temática LGBT", com Ricardo Guilherme

Café

A partir de 10h (com meia hora de realização em cada momento) - bate-papos com Sahmaroni Rodrigues, Clarissa Carramilo, Fabiana Guimarães, Marisa Medeiros e Júnior Ratts

15h30 - Lançamento de livro de Roberto Muniz Dias Palco

15h - Intervenções - Transformismo na Praia

A partir de 17h30, shows em diferentes horários com Samba Delas e Monique Pessoa.

21h - Farra Flids: Performances, Transformismo, DJs, Grupo The Crazy.

Exposição "A estética da montação", por Régis Amora

Intervenção Projeto Bikebeats: Discotecagem em bicicleta com DJ Ricardo Bertello Restaurante Mar de Rosas Sarau LGBT