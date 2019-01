Duas brasileiras estreiam no UFC Fortaleza; presença feminina nas artes marciais ganha força

Falta de patrocínio, de visibilidade e até de oportunidades. Os obstáculos, para quem sempre teve que lidar com eles, já têm lugar-comum. Mas não são definitivos. É com esse pensamento que mulheres têm lutado, dentro e fora dos ringues, para conquistar mais espaço nas competições de artes marciais mistas (MMA) mundo afora, especialmente na maior delas: o Ultimate Fighting Championship (UFC), que desembarca em Fortaleza no próximo sábado (2), abrindo o calendário da organização em 2019. O evento acontece no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Mabelly Lima, natural de Limoeiro do Norte, coleciona títulos como o do Mixed Real World Fighters (MRWF)

É notório que o público feminino do UFC cresceu nos últimos anos e que os fãs do esporte têm apreço especial pelas lutas entre mulheres. Mas aumento de público não significa igualdade na profissão. No Ceará e em outros estados do Brasil, o que não falta são histórias para ilustrar esse cenário. Por aqui, Mabelly Lima e Viviane Sucuri são lutadoras que nos representam. Do lado de lá, Sarah Frota e Taila Santos são nomes expoentes, e que farão sua estreia no octógono mais famoso do mundo.

Percursos

O passado de Taila Santos já entregava o papel do esporte na vida da lutadora de 25 anos. Em Jaraguá do Sul, município de Santa Catarina onde morava, jogava futebol e praticava atletismo desde os tempos de escola. Foi na arte marcial ensinada pelo pai, o professor de muay thai Gilson Caetano, que Taila encontrou o caminho para o MMA. Hoje, ela reside em Balneário Camboriú, no mesmo estado.

Taila partilha a maratona de treinos na academia de artes marciais AstraFight com a amiga Sarah Frota. As duas venceram no Contender Series Brasil - reality show que concede contratos com o Ultimate aos campeões -, e estreiam em Fortaleza.

Na vida, a filha Glória é a maior inspiração para Taila Santos; na profissão, José Aldo é ídolo

Nascida em Brasília e de coração goiano, Sarah, 31, também não tem derrotas no cartel. No histórico, junto às nove vitórias, tem uma passagem curiosa pelo mundo da música, e guarda, dessa época, um apelido. Sarah 'A Treta' Frota, como ficou conhecida, aponta o jiu jítsu como grande responsável por levá-la ao patamar que está hoje.

Quem almeja seguir o mesmo caminho dessas campeãs é a cearense Mabelly Lima. Moradora de Limoeiro do Norte, ela divide a rotina entre a profissão de agente comunitária de saúde e os treinos como atleta. Com ajuda e incentivos do mentor de muay thai, Gean do Vale, já acumula uma participação no Contender Series e ainda almeja um contrato com o Ultimate. Além dela, outro nome de peso no Estado é o de Viviane 'Sucuri'. A conhecida lutadora teve uma passagem de quase dois anos pelo UFC e hoje integra o Invicta Fighting Championship (Invicta FC), organização norte-americana de artes marciais exclusivamente feminino.

Nome de peso, Viviane 'Sucuri' faz parte do Invicta Fighting Championship (Invicta UFC), organização norte-americana de MMA feminino

Preconceito

Mesmo com a crescente presença feminina no octógono, o preconceito ainda é uma barreira que as meninas da luta têm de enfrentar. Viviane, por vaidade, faz questão de estar sempre maquiada no ringue. Na hora do embate, nunca falta força - nem batom. "Muita gente acha que a mulher da luta não se arruma, mas se ela quiser, ela se arruma sim", relata. E é isso que nem todo mundo entende: o se.

A insistente cobrança por uma aparência ideal, dentro dos padrões de feminilidade, reforça o preconceito e o machismo. No caso de Sarah, que nunca se viu parte desse padrão, o desafio é ainda maior. Somada ao corpo musculoso e as inúmeras tatuagens espalhadas por ele, está a homossexualidade.

"Eu recebo comentários que desmerecem meu trabalho. Dizem que eu só ganho por ter um estereótipo masculino. Como resposta, eu trabalho muito, porque se trabalhar bem, a gente cala a boca dos outros", expressa

Sarah Frota acumula nove vitórias no cartel. A lutadora de MMa tem no jiu jítsu a sua grande paixão

Mabelly expõe a discriminação mais camuflada. "Sinto que ainda sou um pouco desacreditada. Sou negra e pobre, em uma modalidade de arte marcial. As pessoas aqui na minha cidade acham que o certo é estudar, se formar e fazer uma carreira. Mas nenhum diploma me daria o que o esporte proporciona", pontua.

As mudanças estão acontecendo, isso não se nega. Mas elas são lentas. Basta lembrar da norte-americana Ronda Rousey, que fez história ao ser a primeira lutadora a entrar no Hall da Fama do UFC, mas que ainda é muito lembrada pela beleza. Fatores como esse confirmam: a luta está só começando. E Viviane, Mabelly, Sarah e Taila estão mais do que prontas. Há muito tempo.

(Colaborou Stephanie Sousa)