Distantes da família, amigos se organizam para passar a noite de Natal juntos

É com encontros que se faz uma noite de Natal. A mesa farta, a troca de presentes e as palavras ditas nos cartões e nos abraços servem, na verdade, como pano de fundo para esse momento que reforça os laços de afeto. Por isso, é comum que a data seja celebrada perto dos familiares, mas também pode ser a hora de estar junto de amigos que, de tão chegados, já se transformaram em família escolhida pelo coração.

Com parentes espalhados pelo País, Carol Alcântara, 39, decidiu celebrar o Natal com os amigos em uma tradição que já dura nove anos. Essa foi a forma que encontrou para revisitar os dezembros da infância, quando viajava para o Rio de Janeiro para celebrar o Natal na casa da avó. Ano após ano, o cuidado era traduzido em comidas, presentes e muitos encontros, que hoje ela replica. "Muitos dos meus amigos não se sentiam à vontade com aquele Natal tradicional, mas gostavam do sentido da data, de se confraternizar... Então, a gente passou a se encontrar", relembra a produtora cultural.

Os preparativos para a festa começam com pelo menos três meses de antecedência. É quando Carol passa a buscar os motivos natalinos que invadem a casa desde a maçaneta da sala até o banheiro. "Gosto de ver tudo muito bem decorado", adianta. Resolvida a decoração, é a hora de pensar no cardápio que conta com petiscos, ceia e sobremesa. Tudo na quantidade certa porque a festa costuma atravessar a madrugada.

"Tenho um prazer absoluto em receber as pessoas. Faço questão de ter os meus amigos aqui porque eu acho que traz amor para a casa", traduz a produtora, que tem a data como uma oportunidade para reafirmar o carinho pelos amigos. Pelo menos 30 pessoas devem passar pela festa esse ano. "Eles são os parentes que a gente escolhe. Tem amigos que vão muito além da sua própria família", compara.

União fora de casa

Sem ceia, troca de presentes ou outras marcas da tradição, a maranhense Mayara Mota, 25, organiza-se com os amigos para celebrar o Natal na Fertinha - um dos eventos que ocorrem em Fortaleza na noite de hoje.

"Essa é minha festa favorita aqui na Cidade, justamente por servir como um ponto de encontro de vários amigos. Gosto de ir pra ver todo mundo na mesma sintonia", resume ela que já mora há dois anos em Fortaleza. Mayara defende que, mesmo sem o clássico encontro familiar, não se distancia dos sentimentos comuns à data. "É nossa forma de unir as pessoas e confraternizar numa data importante. A gente vai construindo esses laços ao longo do tempo. Não são sanguíneos, mas são laços de amor", explica.

Darwin Marinho, Estácio Facó, Bia Turri e Cé da Silva comandam a Fertinha, que tem edição especial no Natal Foto: Camila de Almeida

Foi essa proximidade com o outro que levou os DJs da Fertinha a produzirem a edição de Natal, que já soma seis dezembros. É também quando o coletivo formado por quatro DJs cearenses comemora aniversário. A proposta da festa na madrugada do dia 25 surgiu no Natal de 2012, quando os produtores se animaram em organizar uma edição natalina da festa no ano seguinte. O intuito era criar um ambiente de acolhimento.

"Tem muita gente que vai para a Fertinha de Natal depois de se encontrar com a família, mas também tem muita gente que tem questões familiares, não podem se expressar da forma que querem, e na festa se sentem acolhidos. Isso é muito legal", diz Darwin Marinho,um dos DJs. A celebração acontece também entre os próprios produtores, que já costumavam passar o Natal juntos. "Pra gente, tem essa carga ritualística da data que se materializa na nossa festa de Natal. E também é o momento de celebrar o nosso trabalho, juntos com os nossos amigos e a cidade", resume.