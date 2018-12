Dinâmicas na ceia natalina otimizam momentos em grupo e ajudam a fortalecer a autoestima

As esferas vermelhas transformaram-se em multidão de fotografias. E o pinheirinho que ficava no canto da casa, agora tem formato cravado na parede, emoldurando registros de nascimentos, casamentos, viagens e toda uma fortuna de acontecimentos.

Neste ano, o Natal antecipado da família paterna de Ananda Escobar optou por fazer valer esses ternos detalhes durante a ceia, apostando no lúdico para celebrar importantes períodos vivenciados no 2018 que já finda.

"Acho que esses momentos energizam o ambiente, trazem boas vibrações. Na hora que a gente faz uma dinâmica, como essa de mostrar as nossas fotos mais representativas do ano, aqueles pequenos grupos que estão conversando entre si chegam junto e vira tudo uma coisa só. Isso é muito bacana, pois integra as pessoas", conta a bibliotecária, que há cinco anos organiza essas experiências de bem-querer com a família materna, estendendo o alcance há dois com a parte do pai.

O saldo emotivo dos bons fluidos mencionados por Ananda ecoa, segundo ela, no bem-estar presente no ar, típico deste período de fim de ano. Mas vai além: ressignifica o ato do encontrar ao investir em um caráter leve e divertido do enlace entre duas ou mais pessoas, coisa que as dinâmicas, sabemos bem, ajudam bastante a promover.

Saúde mental

Daniel Franco, psicólogo e psiquiatra membro da Associação Cearense de Terapia Familiar (ACTF), dá enfoque à temática ao afirmar que quaisquer naturezas de encontro são válidas para a saúde mental dos indivíduos. "O próprio teor desse evento já é responsável por colocar, no mínimo, duas pessoas em contato", reitera.

"Se for coletivo, então, melhor ainda, pois os proveitos dos benefícios serão ainda maiores para cada um dos envolvidos, haja vista que haverá uma maior riqueza de fatores presentes, comuns a encontros dessa natureza, de pessoas entre si", completa.

O profissional também destaca o poder e necessidade da comunicação humana com elementos como a natureza, os animais, as artes, dentre outros aspectos da vida. Contudo, reforça que nenhum deles se compara ao encontro de um humano com outro, tendo em vista a capacidade unicamente nossa de expressar e experimentar, uns com os outros, emoções de toda ordem, seja de alegrias, delicadezas e sensibilidades, seja de amargor ou tristeza.

"O lúdico se torna um fator importante nesse processo de contato - inclusive, é próprio e específico apenas do tipo de encontro entre pessoas - porque convoca em cada um de nós o uso de características, habilidades e aquisições que tanto possuímos quanto desenvolvemos ao longo da vida. Me refiro à criatividade, espontaneidade e também ao resgate do infantil em cada um de nós", dimensiona Daniel.

Para ele, é como se existisse uma espécie de pacto nessas reuniões que terminam em brincadeira, já que mesmo pessoas desconhecidas ou pouco familiarizadas se aproximam de forma natural para participar da recreação.

"Ainda que depois elas se desaproximem ou nunca se falem, pelo tempo ou distância geográfica, o encontro cumpriu seu papel de otimizar essa 'mágica'".

Sob a ótica da ciência, esse aspecto é capaz de interferir positivamente, sobretudo na autoestima de quem se joga nas dinâmicas. A sensação de ser amado, querido, importante e pertencente a um grupo, por exemplo, é potencializada mediante a ativação de aspectos que, como o profissional já pontuou, conectam-se a vivências infantis.

Desafio

Indagado sobre como podemos deixar frequentes as boas vibrações desta época nos outros dias do ano, Daniel Franco menciona que a tarefa é árdua. Porém, recorre à força dos grupos como mola propulsora para deixar a positividade perdurar.

"Cabe a eles agregar, ao período que está por vir, valores e sentimentos que geralmente priorizamos apenas agora", sublinha.

Ainda assim, no geral, a responsabilidade mesmo de fazer com que 2019 seja positivamente inesquecível e com bons ares, pertence a cada um. "Cada indivíduo tem o seu papel de se conscientizar e sensibilizar. Isso é importante para o bem-estar individual e coletivo". Que venha, então, um ano de fôlego renovado para nós!

Veja dicas de dinâmicas:

Fitas do crescimento

Reunidos em círculo, os participantes, individualmente, seguram uma fitinha em que está escrito um sentimento, tais como amor, esperança, paz, saúde, sabedoria, entre outros. O suporte com as fitas deve ser montado previamente pelo dono da casa. Ao sinal e de forma aleatória, cada pessoa conta algum relato envolvendo o sentimento presente na fitinha. A dinâmica reforça a importância do relato oral e resgata momentos relevantes da vida de cada um.

Amigo secreto com foto

A mais tradicional das brincadeiras de Natal pode envolver um bom exercício de memória. E de forma simples: mudando a forma como o sorteio é realizado. No lugar de papéis com nomes, cada participante leva uma foto de quando era criança dentro de um envelope. A ideia é que cada pessoa descubra quem é a criança da foto e presenteie a pessoa correspondente ao registro.

Quem é o mais…?

Essa é ótima para grupos numerosos e entre quem realmente se conhece. A ideia é separar diversas caixas de sapato pela casa e embrulhá-las. Dentro de cada caixa, escreva uma pergunta, como, por exemplo: “Quem é a pessoa que melhor cozinha na família?” ou “Quem mais dorme?”. É bacana deixar a imaginação rolar! No decorrer da festa, alguém fica responsável por passar as caixas para todos os convidados responderem, escrevendo em um papel em branco quem é a pessoa que mais se identifica com determinada característica. As caixas devem passar por todas as pessoas, para que todos escrevam. Depois que todos votarem, alguém deverá abrir as caixas e contabilizar os votos. Diversão garantida!