De volta aos palcos, Rodrigo Lombardi encena peça em Fortaleza neste fim de semana

Relações humanas sempre foram boas premissas para diversas tramas, sejam elas do teatro, cinema ou televisão. Em 'Um Panorama Visto da Ponte', com apresentação em Fortaleza neste fim de semana, elas são o principal fio da meada para contar a história de um casal de imigrantes italianos: Eddie Carbone, vivido pelo ator Rodrigo Lombardi, e Beatrice, interpretada por Patricia Pichamone.

"Quando uma obra fala das relações humanas, ela sempre será atual. A peça simplesmente expõe a vida, o cotidiano de uma família em situações que acontecem com todos, por isso a plateia começa a dialogar com questões pessoais, que nem estão na trama", resume Lombardi.

No palco, o dilema gira em torno do casal que recebe dois primos italianos em casa, Marco (Antonio Salvador) e Rodolfo (Bernardo Bibancos), ambos ilegais nos Estados Unidos. Entretanto, o desentendimento se instala, de fato, após o surgimento de um interesse amoroso de Rodolfo por Catherine (Gabriella Potye), adorada pelo tio Carbonne.

De volta

A história criada em 1955 e reescrita em 1956 é a deixa para volta de Rodrigo Lombardi ao teatro, depois de um período de três anos. Segundo ele, um dos principais fatores para retornar é o contato mais próximo com as pessoas.

"O palco é uma troca instantânea, a peça depende do público, ele tem uma função no teatro, participa. Na televisão, você faz, errou? Volta. Você tem a grandiosidade da produção da TV, trocar lente, dar close, enquanto no teatro tudo é você que faz", diz.

A montagem traz à tona ainda questionamentos sobre a individualidade dos personagens, que para Lombardi fazem parte do processo de evolução. "Tudo o que a gente faz na vida a gente não leva, fica como legado. Então, que seja um processo de evolução, e não o contrário", reforça.

Mesmo com todo o amor pelo teatro, o ator deixa bem claro que o processo de preparação foi exaustivo. "Não é só decorar e falar, se fosse todo mundo fazia", comenta ao relatar a rotina dos ensaios. Os planos do artista para os próximos meses são de mais imersão no mundo teatral, além de projetos para a televisão e plataforma de streaming. "Para o teatro estou estudando novos projetos, inclusive de um espetáculo musical, mas não tenho nada definido. Quanto à TV estou aguardando para gravar nova temporada da Série Carcereiros".

História

Outro nome que abrilhanta o elenco do espetáculo é Sérgio Mamberti. Ele chegou a ter contato com a primeira montagem da trama no Brasil. "A peça foi dirigida pelo Italiano Alberto D´aversa, que era meu professor de interpretação na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Eu pude ter acesso aos ensaios e estreia, uma experiência inesquecível em todos os sentidos".

Junto do filho, Carlos Mamberti, ele comprou os direitos da peça. Primeiro, cinco meses com casas lotadas em São Paulo. Agora, uma turnê nacional iniciando neste janeiro.

Na pele de Alfieri, advogado e conselheiro de Carbonne, o ator mergulha também na função de narrador da história. O que, segundo ele, é algo engrandecedor. "É um desafio e um trabalho fascinante para um ator fazer com que o público acompanhe passo a passo a dramática trajetória desse personagem, momento a momento até o desfecho", reitera.

Assim como Lombardi, Mamberti acredita no poder diferente das produções teatrais. Para ele, a magia das cenas e a energia de troca são mais do que especiais. Basta conferir.

Serviço

Um Panorama Visto da Ponte

Onde: Teatro RioMar Fortaleza

Sessões: Sábado (26), às 21h, e domingo (27), às 20 horas

Ingresso entre R$ 100 e R$ 140