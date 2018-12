Daniel Medina (CE) faz show no Mambembe e lança clipe

Em setembro do ano passado, o compositor e ator cearense Daniel Medina lançava seu primeiro álbum, “Evoé!” (YB Music), no Theatro José de Alencar (TJA). A potência do repertório de 10 faixas tem rendido, até hoje, algumas reverências ao artista. Lançando novo videoclipe do disco, “Cancioneta” (com participação de Marcelo Jeneci), Medina recebeu este mês o troféu “Cata Vento” da Rádio Cultura Brasil. Há um ano, ele já tinha entrado em uma lista de revelações do cenário musical brasileiro, segundo a curadoria da plataforma digital Deezer.

Nesta sexta (21), às 21h, Daniel Medina faz show no Mambembe (Praia de Iracema). A cantora Di Ferreira (parceira do compositor no projeto carnavalesco “Folia Circular”), Lorena Nunes, Daniel Groove e Vitor Colares (CE) farão participações especiais.

Radicado em São Paulo, Medina faz temporada em Fortaleza. De 7 a 9 de dezembro, ele foi convidado especial dos shows de Marcelo Jeneci na Caixa Cultural, pelo projeto Palco Brasil. E, além de lançar o novo clipe agora no Mambembe, o compositor deve se apresentar com o projeto Folia Circular no período de pré-Carnaval.

“(A apresentação) deve ser entre janeiro e fevereiro, não tem data exata ainda, e vamos lançar um single. Vai ser no quente do Carnaval. O Folia é completamente diferente do Evoé. É mais ligado ao corpo, à dança. O disco necessita de mais assimilação, (já) o Folia é mais direto”, pondera o compositor.

Clipe

O clipe de “Cancioneta” foi gravado em Cascavel (CE). Pela estrada que faz limite com o território urbano, Daniel e parceiros artísticos encenam no vídeo. A atriz Elisa Porto, o músico Vitor Colares, a fotógrafa Caroline Sousa, o cineasta Tuan Fernandes, a cantora Ilya e a educadora Zu Moreira participam do registro, com direção de Clara Capelo.

Medina exalta o trabalho da diretora, e observa como ele e ela têm uma relação afetiva com a Caponga, praia situada em Cascavel. “O clipe é todo permeado pelo afeto. Aquela estrada é muito marcante. A ideia era dar autonomia para cada ator interpretar a canção, corporalmente falando. A gente precisava desse espaço para que os ‘vazios’ falassem de alguma forma”, reflete o compositor.

Sucessor

Para o segundo álbum, Daniel Medina conta que segue uma “obsessão” para compor repertório. Enquanto o compositor não entra em estúdio de novo, ele se ocupa de apresentar novas canções a outros intérpretes. No entanto, Medina enfatiza como o ciclo de “Evoé!” ainda rende.

“Reconheço, nas canções do Evoé , que cada composição sabe o que quer ser. Algumas são mais acessíveis, outras requerem um tempo maior de assimilação. Cada obra tem seu tempo específico”, observa o artista.

Ele mora há dois anos em São Paulo. Nesta temporada em Fortaleza, Daniel recapitula que atendeu uma série de convites para apresentar seu trabalho. Porém, a ideia do compositor é se manter na capital paulista e circular para além do “conforto” da terra natal.

“É importante circular. Poderia ser muito confortável acreditar no próprio trabalho baseado em um círculo de amizades. Quando você circula, tem noção do tamanho do seu trabalho”, avalia o compositor.

Serviço

Show de Daniel Medina (CE). Nesta sexta (21), às 21h, no Mambembe (Rua dos Tabajaras, 368, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).