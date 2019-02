Cores e alegria: confira dicas de maquiagem e unhas para o carnaval

Seja em forma de glitter, pedraria ou nos tons néon, o fato é que o brilho e as cores vibrantes voltaram com tudo nesta estação. Além de roupas e acessórios, essa super tendência surge também como inspiração em makes e nas unhas versáteis e criativas. As propostas apresentadas pela maquiadora Millena Siribelle e pela designer de unhas Iara Maciel vão ajudar na hora de definir os looks e cair na folia.

A primeira sugestão de make investe no néon. "Escolhi o tom de verde para valorizar a pele morena. Na sombra, coloquei glitter e tinta néon. Finalizei com pedrarias e pigmento dourado por todo o colo para garantir um ar de glamour e poder", descreve.

Brilho e cor

Na segunda opção, a especialista optou por uma técnica mais rápida, utilizando a cartela de pedrarias prontas. A ideia é indicada para quem gosta de muito brilho, pois é fácil de aplicar e de remover. "Usei as pedrarias na testa e abaixo dos olhos, fiz uma sombra bem poderosa em tom de azul. Apliquei glitter apenas no batom para deixar a maquiagem mais fashion", revela Millena.

O glitter é uma aposta para o carnaval

A última inspiração é de uma make bastante colorida, com glitter e cores que transbordam alegria. A sombra foi aplicada em tons de rosa e abaixo dos olhos, além de um efeito lágrimas de unicórnio realizado com glitter néon. Os lábios foram valorizados com tinta facial néon rosa, com glitter.

"Para deixar a proposta ainda mais divertida, finalizei o trabalho usando pedrarias furta-cor acima e na lateral das sobrancelhas. Coloquei muito glitter rosa e dourado em todo o colo", explica.

As pedrarias são autocolantes. No entanto, Millena prefere aplicá-las com cola de cílios, pois as aquelas que vêm nos adesivos não têm tanta resistência. Já a de cílios resiste ao suor e à água, fazendo com que as pedrarias durem mais tempo.

Para os glitters, ela recorre ao gel corporal ou capilar para obter maior duração. "É importante procurar um gel hipoalergênico para evitar agressão na pele. No caso da aplicação de glitter nos olhos, utilizo cola específica para maquiagem", conclui Millena.

Cor e brilho

Uma das sugestões de unhas em alta são as com efeito camaleão ou multicromático. Nesse caso, o esmalte muda o espectro da cor de acordo com o ângulo de visão. É uma proposta bem divertida e ousada. O glitter é o queridinho desse Carnaval. Nessa proposta, vale a pena soltar a criatividade e brincar com as cores. É possível utilizar os mesmos da make para criar o efeito "casadinho" nas unhas. Conforme a designer Iara Maciel, o ideal é aplicá-la com gel para garantir a perfeita durabilidade do produto por toda a folia.

O processo leva cerca de 40 minutos e pode durar até três semanas e a secagem é instantânea. "Em casa você pode utilizar como fundo para o glitter, os esmaltes mais neutros ou mesmo os tons de néon, e com ajuda de uma base vai fixar bem o glitter, finalizando com extra-brilho", sugere.

O efeito holográfico nas unhas é ideal para quem é básica, mas não abre mão do glamour. Os efeitos metálicos e cores vibrantes são sempre uma das apostas mais requisitadas para as festas mominas. Com essa técnica, qualquer desenho ou efeito impresso no papel "foil" pode ser transferido para as unhas, porém com ajuda de uma cola específica. "É perfeita para quem adora nail art e deseja apostar em algo com toque moderno e divertido", acrescenta a especialista Iara.

Neon efeito matte

Sem dúvidas, o queridinho desta festa é o néon. Claro que não poderia ser diferente nas unhas. Mas para quem deseja dar um toque moderno e sofisticado, a tendência pode apostar no casadinho néon com efeito matte.

"As celebridades do clã Kardashian/Jenner já se renderam a essa dupla que promete causar no Carnaval. Em casa, pode apostar nos néons, usando um esmalte branco como fundo e finalizar com um top coat efeito fosco", aconselha a designer de unhas Iara Maciel.